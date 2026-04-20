Αμάνθιο Ορτέγα: Η διαδρομή του self-made μεγιστάνα, από τη Zara, κυρίαρχος και στο real estate

Δεν προέρχεται από τον χώρο των κατασκευών ούτε ακολουθεί την κλασική διαδρομή των μεγάλων developers. Κι όμως, ο άνθρωπος που ελέγχει σήμερα το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ακινήτων στον κόσμο δεν είναι άλλος από τον Αμάνθιο Ορτέγα, τον ιδρυτή της Inditex. Με αποτιμώμενη αξία που αγγίζει τα 25 δισ. δολάρια, η αυτοκρατορία του ξεπερνά αντίστοιχες περιουσίες όπως του Χάρι Τριγκούμποφ και του Ντόναλντ Μπρεν.Μόνο μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες, ο Ισπανός δισεκατομμυριούχος πραγματοποίησε μια σειρά στοχευμένων κινήσεων, αποκτώντας 13 ακίνητα σε 10 πόλεις και 8 διαφορετικές χώρες. Για αυτές τις επενδύσεις δαπάνησε πάνω από 3 δισ. δολάρια, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του στην παγκόσμια αγορά ακινήτων.Στο χαρτοφυλάκιο των πρόσφατων εξαγορών περιλαμβάνονται δύο ξενοδοχεία, επτά κτίρια γραφείων, δύο βιομηχανικά ακίνητα, αλλά και σημαντική συμμετοχή σε εταιρεία που διαχειρίζεται βρετανικό λιμάνι. Πρόκειται για μια διαφοροποιημένη προσέγγιση που συνδυάζει εισοδηματικά assets με στρατηγικές τοποθετήσεις.