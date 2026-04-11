Ελληνοϊταλός σχεδιάζει πλωτά παλάτια για εφοπλιστές και jet setters και σαρώνει τα βραβεία – Είναι μόνο 38 ετών!
Μεγαλωμένος ανάμεσα στην Ιταλία και την Ελλάδα, από Ιταλίδα μητέρα και πατέρα Ελληνα, ο Stefano Vafiadis παρά το νεαρό της ηλικίας του θεωρείται το νέο think tank στο χώρο του yachting σχεδιάζοντας από ταχύπλοα μέχρι σκάφη για billionaires που βραβεύονται για την καινοτομία και το design τους
Τον αποκαλούν «μάγο» του design στα σκάφη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το 2013 δηλαδή σε ηλικία μόλις 25 ετών το κορυφαίο περιοδικό yachting στον κόσμο, το δημοφιλές, Boat International τον ανακήρυξε “Young Designer of the Year”.
Τα τελευταία χρόνια, το έργο του έχει αναγνωριστεί από το Superyacht Society και ο ίδιος έχει αυξήσει την συλλογή με τα βραβεία του αφού έχει λάβει τις χρονιές 2019 και 2024 το “Design & Leadership Award”, για τα σκάφη M O’ptasia και Malia της Golden Yachts αντίστοιχα, και το “Honorary Award” του On Deck Magazine. Σημαντικές διακρίσεις έλαβε και το 2025.
H αρχή της διαδρομής
Το Studio Vafiadis ιδρύθηκε στη Ρώμη τη δεκαετία του 1980, όπου ο πατέρας του Stefano, Georges, μετά τις σπουδές του εργαζόταν αρχικά στην Αποκατάσταση Εθνικών Μνημείων για την UNESCO και στη συνέχεια σε μια εταιρεία βιομηχανικού σχεδιασμού που τον μύησε στον σχεδιασμό σκαφών αναψυχής. Λανσάροντας το πρώτο του yacht, το Gran Mudder , το 1983, η επιτυχία του γραφείου απογειώθηκε γρήγορα, λανσάροντας πολλά μεγάλα σκάφη που έγιναν σημείο αναφοράς.
