Πετρέλαιο: Άνοδος άνω του 3% ξανά στις τιμές - Πάνω από τα $103 το Brent με φόντο την κρίση στα στενά
Πετρέλαιο: Άνοδος άνω του 3% ξανά στις τιμές - Πάνω από τα $103 το Brent με φόντο την κρίση στα στενά
Νέα άνοδος των τιμών του αργού έφερε η ένταση στα στενά του Ορμούζ και τη διστακτικότητα των συμμάχων των ΗΠΑ να συνοδεύσουν δεξαμενόπλοια, εντείνοντας την αβεβαιότητα
Οι τιμές του αργού πετρελαίου ξεπέρασαν τα 103 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο άνω του 2% την Τρίτη, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για το αν ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να συγκροτήσει μια ουσιαστική συμμαχία για τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.
Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε κατά 3,2% ή 3,21 δολάρια, κλείνοντας στα 103,42 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε άνοδο 2,9% ή 2,71 δολάρια, διαμορφούμενο στα 96,21 δολάρια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ανάγκη τη στήριξή τους.
Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλέσει τους συμμάχους να αποστείλουν στρατιωτικές δυνάμεις για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία. Ωστόσο, οι διελεύσεις πλοίων έχουν μειωθεί δραστικά έπειτα από επιθέσεις του Ιράν, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
«Το μέγεθος της διαταραχής στην προσφορά πετρελαίου καθιστά δύσκολη την εξεύρεση επαρκούς λύσης από την αγορά», δήλωσε ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ING.
Όπως σημείωσε, παρά τις εξαγγελίες της αμερικανικής κυβέρνησης για εγγυήσεις ασφάλισης και ναυτικές συνοδείες, κανένα από τα δύο μέτρα δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η συνοδεία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα καθιστούσε τα πολεμικά πλοία ευάλωτα σε επιθέσεις, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε αναμονή, έως ότου περιοριστεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία.
Τα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ Ομάν και Ιράν, αποτελούν βασικό κόμβο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, με περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως να διέρχονται από εκεί το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 31% των θαλάσσιων ροών αργού, σύμφωνα με την Kpler.
Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε κατά 3,2% ή 3,21 δολάρια, κλείνοντας στα 103,42 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε άνοδο 2,9% ή 2,71 δολάρια, διαμορφούμενο στα 96,21 δολάρια.
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει ανάγκη τη στήριξή τους.
Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλέσει τους συμμάχους να αποστείλουν στρατιωτικές δυνάμεις για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία. Ωστόσο, οι διελεύσεις πλοίων έχουν μειωθεί δραστικά έπειτα από επιθέσεις του Ιράν, προκαλώντας μία από τις μεγαλύτερες διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.
«Το μέγεθος της διαταραχής στην προσφορά πετρελαίου καθιστά δύσκολη την εξεύρεση επαρκούς λύσης από την αγορά», δήλωσε ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της ING.
Όπως σημείωσε, παρά τις εξαγγελίες της αμερικανικής κυβέρνησης για εγγυήσεις ασφάλισης και ναυτικές συνοδείες, κανένα από τα δύο μέτρα δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η συνοδεία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ θα καθιστούσε τα πολεμικά πλοία ευάλωτα σε επιθέσεις, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει τις ΗΠΑ σε αναμονή, έως ότου περιοριστεί η ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία.
Τα Στενά του Ορμούζ, μεταξύ Ομάν και Ιράν, αποτελούν βασικό κόμβο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, με περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως να διέρχονται από εκεί το 2025, αντιπροσωπεύοντας το 31% των θαλάσσιων ροών αργού, σύμφωνα με την Kpler.
