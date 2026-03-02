Ξεκίνησε η εθελουσία της Εθνικής Τράπεζας, τι προβλέπει το πρόγραμμα
Aμεση αποζημίωση ή μακροχρόνια άδεια
Ξεκίνησε η εθελουσία εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας όπως είχε ήδη προαναγγελθεί από τον κ. Μυλωνά κατά τη διάρκεια ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της εταιρίας. Οι δηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 13 Μαρτίου.
H εθελουσία είναι διπλή: Η μια εστιάζει στο δίκτυο και η άλλη στο προσωπικό της διοίκησης.
Δικαιούχοι στο νέο πρόγραμμα είναι όσοι έχουν κλείσει το 45ο έτος της ηλικίας τους και έχουν ήδη 7ετή προύπηρεσία στην τράπεζα. Στο πρόγραμμα δεν μετέχουν όσοι παρέχουν υπηρεσίες με σύμβαση ορισμένου χρόνου ούτε και οι διευθυντές δικτύου.
Οι δυνατότητες του προγράμματος προβλέπουν είτε άμεση αποχώρηση και λύση της σύμβασης με καταβολή εφάπαξ αποζημίωση, είτε μακροχρόνια άδεια με αποδοχές.
Στην άμεση αποχώρηση η βασική αποζημίωση ξεκινά από 20 μισθούς και καταλήγει στους 45 για τους πρεσβύτερους. Η αποζημίωση προσαυξάνεται με 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Κατ’ ανώτατο, το μέγιστο μικτό ποσό της αποζημίωσης ανέρχεται σε 190.000 ευρώ.
Στις περιπτώσεις της άδειας θα καταβληθεί το 75% των αποδοχών αρχής γενομένης από το τέλος του τρέχοντα μήνα. Το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι 2, 3 ,4 ,5 ή και 7 έτη. Τα ποσά που μπορούν να λάβουν οι αποχωρούντες δεν μπορούν να υπερβαίνουν ως μεικτά τα 300.000 ευρώ.
Η τράπεζα θα καλύψει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή όσων συμμετέχουν στην εθελουσία καθώς και των έμεσα ασφαλισμένων προστατευόμενων μελών της οικογένεια του αποχωρούντος. Η παροχή προσφέρεται για μια δεκαετία.
Σε ότι αφορά τη διοίκηση οι εργαζόμενoι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν 7ετή προϋπηρεσία. Μπορούν βεβαίως να έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας τους με 10ετή προϋπηρεσία. Και εδώ καταληκτική ημερομηνία είναι η 13η Μάρτη.
Η αποζημίωση ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 30 μικτούς μισθούς και κατά μέγιστο σε 50. Τα όρια και εδώ δεν ξεπερνούν τις 190.000 ευρώ.
Και στην περίπτωση της διοίκησης προβλέπεται μέχρι 7ετής άδεια μετ’ αποζημιώσεως, ενώ το σύνολο της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 300.000 ευρώ.
Πηγή: newmoney.gr
