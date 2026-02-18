Capital Link: Ρυθμίσεις, γεωπολιτική και καύσιμα σε μετάβαση – Οι πλοιοκτήτες προειδοποιούν για μια δεκαετία σκληρών αποφάσεων

Στο 9ο Annual Capital Link Cyprus Shipping Forum, Πόλυς Β. Χατζηιωάννου και Αριστείδης Πίττας κρούουν καμπανάκι για την αβεβαιότητα των επενδύσεων, ενώ οι Ανδρέας Χατζηγιάννης και ο Γιώργος Μούσκας εστιάζουν στο κόστος των κανονισμών και στην ανάγκη ρεαλισμο