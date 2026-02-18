Capital Link: Ρυθμίσεις, γεωπολιτική και καύσιμα σε μετάβαση – Οι πλοιοκτήτες προειδοποιούν για μια δεκαετία σκληρών αποφάσεων
Στο 9ο Annual Capital Link Cyprus Shipping Forum, Πόλυς Β. Χατζηιωάννου και Αριστείδης Πίττας κρούουν καμπανάκι για την αβεβαιότητα των επενδύσεων, ενώ οι Ανδρέας Χατζηγιάννης και ο Γιώργος Μούσκας εστιάζουν στο κόστος των κανονισμών και στην ανάγκη ρεαλισμο
Η ναυτιλία βγαίνει από μια πενταετία υψηλών αποδόσεων, αλλά εισέρχεται σε μια περίοδο ίσως ακόμη πιο απαιτητική. Το περιβάλλον δεν θυμίζει καμία προηγούμενη φάση του κύκλου: γεωπολιτικές εντάσεις, επιθέσεις σε θαλάσσιες οδούς, καταιγισμός περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και –κυρίως– πλήρης ασάφεια για το καύσιμο του μέλλοντος.
Στο 9ο Annual Capital Link Cyprus Shipping Forum, τέσσερις κορυφαίοι πλοιοκτήτες κατέθεσαν με ευθύτητα τις εκτιμήσεις και τις στρατηγικές τους. Ο Πόλυς Β. Χατζηιωάννου, CEO της Safe Bulkers και πρόεδρος της Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, και ο Αριστείδης Πίττας, πρόεδρος και CEO των Euroseas, EuroDry και EuroHoldings, ανέλυσαν το δίλημμα των επενδύσεων. Παράλληλα, ο Ανδρέας Χατζηγιάννης, CEO της Cyprus Sea Lines και τέως πρόεδρος της Ένωσης, και ο Γιώργος Μούσκας της Olympia Ocean Carriers, εστίασαν στο ευρύτερο πλαίσιο: κύκλοι, κρίσεις και κανονιστικές πιέσεις.
