Κτηνοτρόφοι: Πώς θα μοιραστούν τα €56 εκατ. της έκτακτης ενίσχυσης – Δικαιούχοι και χρονοδιάγραμμα
Κατά μέσο όρο, 13.000 ευρώ θα λάβουν οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι για τα νεκρά ζώα - Τι πληρώνεται για ζωοτροφές
Στα 56 εκατ. ευρώ κλείδωσε τελικά το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης προς τους κτηνοτρόφους, που είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να αποσυμπιεστεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τους τελευταίους 15 μήνες, λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Η έκτακτη ενίσχυση, χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, υπολογίζεται, πώς θα έχει καταβληθεί πριν από την αλλαγή του χρόνου, μαζί δηλαδή με μια σειρά από πληρωμές-αποζημιώσεις του αγροκτηνοτροφικού τομέα (το σύνολο της βασικής ενίσχυσης, βιολογικά, Μέτρο 23 κ.α).
Από τα 56 εκατ. ευρώ, η μερίδα του λέοντος, δηλαδή τα 28,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε όσους έχουν απώλεια εισοδήματος για θανατωθέντα ζώα.
Συγκεκριμένα:
Θα καταβληθεί αποζημίωση για τα θανατωθέντα ζώα των ετών 2024 και 2025 λόγω ευλογιάς και πανώλης και το ύψος της ανέρχεται σε:
•70 ευρώ για θανατωθέντα πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών
• και στο 50% του ανωτέρω ποσού για λοιπά θανατωθέντα αιγοπρόβατα (αμνοί η ερίφια έως 6 μηνών και κριοί ή τράγοι αναπαραγωγής ηλικίας άνω των 6 μηνών).
Οι δικαιούχοι υπολογίζονται σε 2.200 και εκτιμάται ότι έχουν θανατώσει περίπου 450.000 ζώα. Η μέση αποζημίωση ανά εκτροφέα κυμαίνεται περίπου στις 13.000 ευρώ.
