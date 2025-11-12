Ο Τραμπ καλεί σε δείπνο την επιχειρηματική ελίτ των ΗΠΑ, στον Λευκό Οίκο ο Τζέιμι Ντάιμον και στελέχη της Wall Street
Ο Τραμπ καλεί σε δείπνο την επιχειρηματική ελίτ των ΗΠΑ, στον Λευκό Οίκο ο Τζέιμι Ντάιμον και στελέχη της Wall Street
Το δείπνο έρχεται σε μια στιγμή που ο Τραμπ αντιμετωπίζει αυξανόμενη πολιτική πίεση σχετικά με την οικονομία και την οικονομική προσιτότητα, που συνέβαλαν στις εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια την περασμένη εβδομάδα
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα φιλοξενήσει στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα σε δείπνο απόψε στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους, στην τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης να φέρει την επιχειρηματική ελίτ της χώρας κοντά στις πολιτικά του σχέδια.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JPMorgan Chase & Co., Τζέιμι Ντάιμον, είναι μεταξύ των παρευρισκομένων, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να περιγράψει λεπτομερώς τα σχέδια του Προέδρου.
Η Αντένα Φρίντμαν της Nasdaq Inc. ήταν επίσης μεταξύ των προσκεκλημένων διευθυντών, μαζί με τον Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs., τον Λάρι Φινκ της BlackRock και τον Τεντ Πικ της Morgan Stanley, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για την εκδήλωση.
Οι εκπρόσωποι των εταιρειών αρνήθηκαν να σχολιάσουν ή δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια εκτός των κανονικών ωρών εργασίας. Το CBS News είχε ρεπορτάζ για το δείπνο νωρίτερα την Τρίτη.
