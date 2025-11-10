Σαρωτικοί έλεγχοι σε παλιές επιδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων - Ποιες μπαίνουν στο μικροσκόπιο

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν εκατοντάδες παλιά επενδυτικά σχέδια, που εγκρίθηκαν, επιδοτήθηκαν, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, με τον λογαριασμό των ανακτήσεων να φτάνει ήδη τα 80 εκατ. ευρώ και να θεωρείται βέβαιο πως θα αυξηθεί. Οι ελεγκτικές αρχές έχουν αρχίσει να «ξεσκονίζουν» φακέλους, που υπήχθησαν στους αναπτυξιακούς νόμους από το 2004 μέχρι και το 2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια έργα προχώρησαν κανονικά, ποια καθυστέρησαν και ποια έμειναν στα χαρτιά, παρότι είχαν λάβει κρατική ενίσχυση ή φοροαπαλλαγές.



Το πρόβλημα που αναδείχθηκε είναι ότι η παρακολούθηση πολλών επενδυτικών σχεδίων σταματούσε με την έγκριση ή την πρώτη δόση της ενίσχυσης, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο για την ολοκλήρωση, τη λειτουργία ή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, που είχαν προβλεφθεί. Έτσι, διαπιστώθηκαν δεκάδες περιπτώσεις, όπου τα κονδύλια εγκρίθηκαν, οι φοροαπαλλαγές ενεργοποιήθηκαν, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ουδέποτε πιστοποιήθηκε στην πράξη.



Για να κλείσει αυτό το «παράθυρο», ενεργοποιείται νέο πλάνο ελέγχων σε τρία στάδια:



Πρώτον, αναζητούνται τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης και λειτουργίας των επενδύσεων, που έχουν περάσει την περίοδο επιδότησης.



Δεύτερον, ελέγχεται εάν τηρήθηκαν οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις, όπως η διατήρηση προσωπικού και η παραγωγική λειτουργία.



Και τρίτον, γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος στους ορκωτούς λογιστές που είχαν πιστοποιήσει την ολοκλήρωση των έργων, ώστε να διαπιστωθεί αν οι εκθέσεις τους ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.



Οι επιτροπές ελέγχου, που συγκροτούνται με τη συμμετοχή υπηρεσιακών στελεχών και ελεγκτών, θα προχωρούν σε διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους, εξετάζοντας όχι μόνο τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και το φυσικό αντικείμενο των επενδύσεων, δηλαδή αν πράγματι υλοποιήθηκαν τα έργα και ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία τους. Όπου διαπιστώνονται παραβάσεις ή ψευδείς δηλώσεις, θα επιβάλλονται άμεσα κυρώσεις και επιστροφές επιδοτήσεων, ενώ σε περιπτώσεις πλημμελών εκθέσεων από ορκωτούς λογιστές, οι φάκελοι θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων για πειθαρχικές κυρώσεις.

