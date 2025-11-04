Τσάφος για το νέο σταθμό συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο

Ο νέος σταθμός συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως πύλης φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Από εισαγωγέας, η Ελλάδα εξελίσσεται σε διαμετακομιστικό κόμβο ενέργειας για Ιταλία και Βαλκάνια