Τσάφος για το νέο σταθμό συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο
Ο νέος σταθμός συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή ενισχύει τον ρόλο της χώρας ως πύλης φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Από εισαγωγέας, η Ελλάδα εξελίσσεται σε διαμετακομιστικό κόμβο ενέργειας για Ιταλία και Βαλκάνια
Στην Κομοτηνή χτυπά πλέον μία από τις «καρδιές» του νέου ενεργειακού χάρτη της χώρας. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, εγκαινίασε τον νέο σταθμό συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ, χαρακτηρίζοντας το έργο «κομβικό όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη».
Όπως τόνισε, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη εξελίσσεται σε πραγματικό σταυροδρόμι ενεργειακών ροών, καθώς φιλοξενεί κρίσιμες υποδομές που συνδέουν την Ευρώπη με νέες πηγές φυσικού αερίου: από το Αζερμπαϊτζάν μέσω του TAP, το FSRU Αλεξανδρούπολης που θα δέχεται LNG από τις ΗΠΑ και άλλες αγορές, μέχρι τα δίκτυα αγωγών που φτάνουν ως την Ουγγαρία και την Ουκρανία.
Ο νέος σταθμός, σύμφωνα με τον υφυπουργό, θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου, οι οποίες θα στηρίζουν την ευστάθεια του συστήματος όταν η παραγωγή από ΑΠΕ είναι χαμηλή. «Δεν εξασφαλίζουν μόνο την ενεργειακή επάρκεια της Ελλάδας, αλλά ενισχύουν και τις γειτονικές αγορές. Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος για ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η εξέλιξη αυτή, όπως σημείωσε, δημιουργεί νέες δυνατότητες σε μια περίοδο που η Ευρώπη επιδιώκει την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. «Η απόφαση των Βρυξελλών να μηδενίσουν τις ρωσικές εισαγωγές δημιουργεί ένα μεγάλο κενό, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας. Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε βασική πύλη τροφοδοσίας της ευρωπαϊκής αγοράς με νέες πηγές ενέργειας», επεσήμανε.
Από εισαγωγέας σε εξαγωγικό κόμβοΟ κ. Τσάφος υπογράμμισε τη θεαματική μεταμόρφωση της χώρας στον τομέα του φυσικού αερίου. «Μέσα σε λίγα χρόνια, η Ελλάδα πέρασε από τον ρόλο του καθαρού εισαγωγέα σε αυτόν του διαμετακομιστικού κόμβου», είπε. Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά: το 2023, από τα 17 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που εισήλθαν στο ελληνικό σύστημα, τα 11 bcm επανεξήχθησαν σε γειτονικές αγορές – κυρίως προς Ιταλία και Βαλκάνια.
Επένδυση υψηλής στρατηγικής αξίαςΤο έργο του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η τελική επενδυτική απόφαση ελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2022 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από τρία χρόνια — όταν αντίστοιχα έργα χρειάζονται σχεδόν τα διπλάσια.
