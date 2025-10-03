Energean: Αγώνας δρόμου για να μη χαθούν οι πόροι του RRF για το project Prinos CO2 άνω του 1 δισ.
Στόχος για γεωτρύπανα το 2026, καθοριστικής σημασίας η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών έργων
Σε μάχη με τον χρόνο έχει αποδυθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να προχωρήσουν κρίσιμα έργα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα ώστε να μη χαθούν πολύτιμοι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Η Ελλάδα έχει ήδη απωλέσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Απόλλων» πληρώνοντας τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου για την ενεργειακή εξοικονόμηση των δήμων, την ώρα που και άλλα ενεργειακά έργα βρίσκονται στο «κόκκινο» και κινδυνεύουν να απενταχθούν.
Στον Κόλπο της Καβάλας διεξάγονται γεωφυσικές έρευνες ενόψει της πόντισης νέου αγωγού, ενώ έχει κατατεθεί στην ΕΔΕΥΕΠ ο τελικός σχεδιασμός των γεωτρήσεων που θα εκτελεστούν το 2026.
Η πρώτη φάση χρηματοδοτείται με 150 εκατ. ευρώ από το RRF, με αυστηρή προϋπόθεση ολοκλήρωσης έως το τέλος του 2026, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων απολύτως καθοριστική για την πορεία του έργου. Πόσο μάλλον που σχετικό φάκελος έχει κατατεθεί στο ΥΠΕΝ εδώ και ένα χρόνο.
Η επένδυση της EnEarth στον ΠρίνοΣτο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η μεγάλη επένδυση της EnEarth, θυγατρικής της Energean, για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο. Με προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ, το έργο βρίσκεται σε φάση ουσιαστικής προετοιμασίας.
