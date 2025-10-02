Wall Street: Πενθήμερο ανοδικό σερί και τριπλό ρεκόρ στους δείκτες

Κλείσιμο

Το συνεχιζόμενο για δεύτερη ημέρα shutdown του αμερικανικού Δημοσίου δεν πτόησε καθόλου τη Wall Street. Αντιθέτως, η αγορά βρήκε τις δυνάμεις να καλύψει τις απώλειες των πρώτων ωρών της συνεδρίασης και τελικά να «κόψει» το νήμα του τερματισμού με νέα ρεκόρ και στους τρεις βασικούς δείκτες!Συγκεκριμένα, ο Dow Jones κατέγραψε ένα ακόμη υψηλό στις 46.519 μονάδες αυξημένος κατά 0,17% και ο S&P 500 με έστω και ελαφρά άνοδο 0,06% διεύρυνε τα υψηλά του πάνω από το ορόσημο των 6.700 μονάδων, στις 6.715. Πλέον κερδισμένος ο Nasdaq με αύξηση 0,39% έφτασε σε νέο «ταβάνι» στις 22.844 μονάδες.Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις συνέχισαν την καθοδική πορεία τους. Το 10ετές υποχώρησε στο 4,087% και το 2ετές στο 3,543%.Η ανοδική πορεία των αμερικανικών μετοχών προς νέα ιστορικά υψηλά διατήρησε τη δυναμική της, παρά την ανησυχία των επενδυτών για το «λουκέτο» στο Δημόσιο.Μάλιστα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι εξετάζει σχέδιο για «χιλιάδες» απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, με τον Λευκό Οίκο να δηλώνει ότι οι περικοπές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα. Οι απειλές αυτές για την ώρα δεν κάμπτουν την αντίσταση των Δημοκρατικών που για να συναινέσουν σε επίτευξη συμφωνίας, θέλουν αποκατάσταση κάποιων δαπανών και επιδομάτων που κατήργησε η κυβέρνηση.Επιπλoκή του shutdown αποτελεί το γεγονός ότι οι κρατικές υπηρεσίες θα καθυστερήσουν στην ανακοίνωση κρίσιμων οικονομικών στοιχείων.Κορυφαίο αυτών ήταν η έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) που ήταν προγραμματισμένη να δημοσιευτεί αύριο, Παρασκευή. Ωστόσο, οι ενδείξεις που πήρε η αγορά από εκθέσεις του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις προσλήψεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κρίθηκαν ως επαρκείς για να επιβεβαιώσουν την αποδυνάμωση του κλάδου.Το τελευταίο θεωρείται και το κλειδί που… ξεκλειδώνει την επόμενη μείωση των επιτοκίων από τη Fed, στην επικείμενη συνεδρίαση της, στα τέλη Οκτωβρίου, εξου και το βελτιωμένο κλίμα στην αγορά.Στις αγορές χρήματος οι traders θεωρούν πλέον απολύτως βέβαιη σε ποσοστό 99%(!) τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο, ενώ ανέβασαν στο 86,7% τα προγνωστικά για μια ακόμη περικοπή το Δεκέμβριο.Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι ένα παρατεταμένο shutdown θα μπορούσε να πλήξει την αμερικανική ανάπτυξη. Όμως, οι επενδυτές φαίνεται να θεώρησαν ότι μια τέτοια εκτίμηση είναι πρόωρη.Σε κάθε περίπτωση το εύρος του «λουκέτου» στο Δημόσιο σαφώς αποτελεί έναν παράγοντα που αναλυτές θεωρούν κομβικό για την πορεία της αγοράς το επόμενο διάστημα.«Ένα σύντομο shutdown που καθυστερεί μερικές ημέρες ίσως δεν αλλάξει τις ισορροπίες. Αλλά μια παρατεταμένη κρίση που θα καθυστερήσει και τα στοιχεία πληθωρισμού θα μπορούσε να κρατήσει τη Fed στο περιθώριο», προειδοποίησε ο Τζο Ματσόλα της Charles Schwab Corp.