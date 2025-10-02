Wall Street: Πενθήμερο ανοδικό σερί και τριπλό ρεκόρ στους δείκτες
Wall Street: Πενθήμερο ανοδικό σερί και τριπλό ρεκόρ στους δείκτες
Με ράλι η αγορά αποτίναξε το φόβο του shutdown - Ώθηση από τις προσδοκίες για νέες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed - Ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τεχνολογικές μετοχές με αιχμή τις εταιρείες μικροτσίπ
Το συνεχιζόμενο για δεύτερη ημέρα shutdown του αμερικανικού Δημοσίου δεν πτόησε καθόλου τη Wall Street. Αντιθέτως, η αγορά βρήκε τις δυνάμεις να καλύψει τις απώλειες των πρώτων ωρών της συνεδρίασης και τελικά να «κόψει» το νήμα του τερματισμού με νέα ρεκόρ και στους τρεις βασικούς δείκτες!
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones κατέγραψε ένα ακόμη υψηλό στις 46.519 μονάδες αυξημένος κατά 0,17% και ο S&P 500 με έστω και ελαφρά άνοδο 0,06% διεύρυνε τα υψηλά του πάνω από το ορόσημο των 6.700 μονάδων, στις 6.715. Πλέον κερδισμένος ο Nasdaq με αύξηση 0,39% έφτασε σε νέο «ταβάνι» στις 22.844 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις συνέχισαν την καθοδική πορεία τους. Το 10ετές υποχώρησε στο 4,087% και το 2ετές στο 3,543%.
Η ανοδική πορεία των αμερικανικών μετοχών προς νέα ιστορικά υψηλά διατήρησε τη δυναμική της, παρά την ανησυχία των επενδυτών για το «λουκέτο» στο Δημόσιο.
Μάλιστα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι εξετάζει σχέδιο για «χιλιάδες» απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, με τον Λευκό Οίκο να δηλώνει ότι οι περικοπές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα. Οι απειλές αυτές για την ώρα δεν κάμπτουν την αντίσταση των Δημοκρατικών που για να συναινέσουν σε επίτευξη συμφωνίας, θέλουν αποκατάσταση κάποιων δαπανών και επιδομάτων που κατήργησε η κυβέρνηση.
Επιπλoκή του shutdown αποτελεί το γεγονός ότι οι κρατικές υπηρεσίες θα καθυστερήσουν στην ανακοίνωση κρίσιμων οικονομικών στοιχείων.
Κορυφαίο αυτών ήταν η έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) που ήταν προγραμματισμένη να δημοσιευτεί αύριο, Παρασκευή. Ωστόσο, οι ενδείξεις που πήρε η αγορά από εκθέσεις του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις προσλήψεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κρίθηκαν ως επαρκείς για να επιβεβαιώσουν την αποδυνάμωση του κλάδου.
Το τελευταίο θεωρείται και το κλειδί που… ξεκλειδώνει την επόμενη μείωση των επιτοκίων από τη Fed, στην επικείμενη συνεδρίαση της, στα τέλη Οκτωβρίου, εξου και το βελτιωμένο κλίμα στην αγορά.
Στις αγορές χρήματος οι traders θεωρούν πλέον απολύτως βέβαιη σε ποσοστό 99%(!) τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο, ενώ ανέβασαν στο 86,7% τα προγνωστικά για μια ακόμη περικοπή το Δεκέμβριο.
Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι ένα παρατεταμένο shutdown θα μπορούσε να πλήξει την αμερικανική ανάπτυξη. Όμως, οι επενδυτές φαίνεται να θεώρησαν ότι μια τέτοια εκτίμηση είναι πρόωρη.
Σε κάθε περίπτωση το εύρος του «λουκέτου» στο Δημόσιο σαφώς αποτελεί έναν παράγοντα που αναλυτές θεωρούν κομβικό για την πορεία της αγοράς το επόμενο διάστημα.
«Ένα σύντομο shutdown που καθυστερεί μερικές ημέρες ίσως δεν αλλάξει τις ισορροπίες. Αλλά μια παρατεταμένη κρίση που θα καθυστερήσει και τα στοιχεία πληθωρισμού θα μπορούσε να κρατήσει τη Fed στο περιθώριο», προειδοποίησε ο Τζο Ματσόλα της Charles Schwab Corp.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones κατέγραψε ένα ακόμη υψηλό στις 46.519 μονάδες αυξημένος κατά 0,17% και ο S&P 500 με έστω και ελαφρά άνοδο 0,06% διεύρυνε τα υψηλά του πάνω από το ορόσημο των 6.700 μονάδων, στις 6.715. Πλέον κερδισμένος ο Nasdaq με αύξηση 0,39% έφτασε σε νέο «ταβάνι» στις 22.844 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις συνέχισαν την καθοδική πορεία τους. Το 10ετές υποχώρησε στο 4,087% και το 2ετές στο 3,543%.
Η ανοδική πορεία των αμερικανικών μετοχών προς νέα ιστορικά υψηλά διατήρησε τη δυναμική της, παρά την ανησυχία των επενδυτών για το «λουκέτο» στο Δημόσιο.
Μάλιστα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι εξετάζει σχέδιο για «χιλιάδες» απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, με τον Λευκό Οίκο να δηλώνει ότι οι περικοπές θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα. Οι απειλές αυτές για την ώρα δεν κάμπτουν την αντίσταση των Δημοκρατικών που για να συναινέσουν σε επίτευξη συμφωνίας, θέλουν αποκατάσταση κάποιων δαπανών και επιδομάτων που κατήργησε η κυβέρνηση.
Επιπλoκή του shutdown αποτελεί το γεγονός ότι οι κρατικές υπηρεσίες θα καθυστερήσουν στην ανακοίνωση κρίσιμων οικονομικών στοιχείων.
Κορυφαίο αυτών ήταν η έκθεση για την απασχόληση (Jobs Report) που ήταν προγραμματισμένη να δημοσιευτεί αύριο, Παρασκευή. Ωστόσο, οι ενδείξεις που πήρε η αγορά από εκθέσεις του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις προσλήψεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κρίθηκαν ως επαρκείς για να επιβεβαιώσουν την αποδυνάμωση του κλάδου.
Το τελευταίο θεωρείται και το κλειδί που… ξεκλειδώνει την επόμενη μείωση των επιτοκίων από τη Fed, στην επικείμενη συνεδρίαση της, στα τέλη Οκτωβρίου, εξου και το βελτιωμένο κλίμα στην αγορά.
Στις αγορές χρήματος οι traders θεωρούν πλέον απολύτως βέβαιη σε ποσοστό 99%(!) τη μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο, ενώ ανέβασαν στο 86,7% τα προγνωστικά για μια ακόμη περικοπή το Δεκέμβριο.
Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι ένα παρατεταμένο shutdown θα μπορούσε να πλήξει την αμερικανική ανάπτυξη. Όμως, οι επενδυτές φαίνεται να θεώρησαν ότι μια τέτοια εκτίμηση είναι πρόωρη.
Σε κάθε περίπτωση το εύρος του «λουκέτου» στο Δημόσιο σαφώς αποτελεί έναν παράγοντα που αναλυτές θεωρούν κομβικό για την πορεία της αγοράς το επόμενο διάστημα.
«Ένα σύντομο shutdown που καθυστερεί μερικές ημέρες ίσως δεν αλλάξει τις ισορροπίες. Αλλά μια παρατεταμένη κρίση που θα καθυστερήσει και τα στοιχεία πληθωρισμού θα μπορούσε να κρατήσει τη Fed στο περιθώριο», προειδοποίησε ο Τζο Ματσόλα της Charles Schwab Corp.
Σε επίπεδο μετοχών, ο τεχνολογικός κλάδος «έκλεψε» την παράσταση με επίκεντρο τις εταιρείες μικροτσίπ μετά και την ανακοίνωση της OpenAI ότι οι νοτιοκορεατικές SK Hynix και Samsung θα συνεργαστούν με τον δημιουργό του ChatGPT στο έργο υποδομών Stargate AI. Μάλιστα, η αξία της ίδιας της OpenAI εκτοξεύτηκε πάνω από τα 500 δις. δολάρια, αντικαθιστώντας την SpaceX του Έλον Μασκ ως η startup με την υψηλότερη αποτίμηση.
Στον χορό «μπήκαν» για τα καλά και άλλα ονόματα του κλάδου όπως η AMD, η Super Micro Computer και βέβαια η «βασίλισσα» Nvidia, η μετοχή της οποίας έπιασε επίσης νέα υψηλά.
Αξιοσημείωτο και το άλμα άνω του 3% για την Intel, μετά την είδηση ότι βρίσκεται σε πρώιμες διαπραγματεύσεις με την AMD για συνεργασία στην παραγωγή μικροτσίπ ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Επιπλέον, η Fair Isaac Corporation κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο, υποστηριζόμενη από ανακοίνωση ότι θα προμηθεύει άμεσα βαθμολογίες πιστοληπτικής ικανότητας σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε στεγαστικά δάνεια, μια κίνηση που φαίνεται να πλήττει τους ανταγωνιστές όπως Equifax και TransUnion. Οι τελευταίες δε, ήταν ανάμεσα στις χαμένες της συνεδρίασης.
Υπό σημαντική πίεση που έφτασε κοντά στο 5% βρέθηκε και η Tesla, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε μεν απροσδόκητη αύξηση των παραδόσεων οχημάτων, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσει ψηλά τον πήχη στα επόμενα τρίμηνα, δεδομένου και του πλήγματος από την κατάργηση των φοροελαφρύνσεων για τα EV, από τον Τραμπ, από 1η Οκτωβρίου.
Επίσης καθοδικά κινήθηκε η Edison International μετά την απόσυρση ομοσπονδιακής επιχορήγησης για αναβαθμίσεις του δικτύου στην Καλιφόρνια αλλά και η Occidental Petroleum μετά την ανακοίνωση της πώλησης χημικού τμήματος της εταιρείας στη Berkshire Hathaway έναντι 9,7 δισ. δολαρίων.
Εξάλλου, ευρύτερα ο πετρελαϊκός κλάδος δεν βρίσκεται στα καλύτερα του, με τις μετοχές των Big Oil να υποχωρούν με φόντο την συνεχιζόμενη κατρακύλα των τιμών του μαύρου χρυσού που μόνο σήμερα έχασαν περίπου 2%.
Διαβάστε περισσότερες οικονομικές ειδήσεις στο newmoney.gr
Στον χορό «μπήκαν» για τα καλά και άλλα ονόματα του κλάδου όπως η AMD, η Super Micro Computer και βέβαια η «βασίλισσα» Nvidia, η μετοχή της οποίας έπιασε επίσης νέα υψηλά.
Αξιοσημείωτο και το άλμα άνω του 3% για την Intel, μετά την είδηση ότι βρίσκεται σε πρώιμες διαπραγματεύσεις με την AMD για συνεργασία στην παραγωγή μικροτσίπ ενίσχυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Επιπλέον, η Fair Isaac Corporation κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο, υποστηριζόμενη από ανακοίνωση ότι θα προμηθεύει άμεσα βαθμολογίες πιστοληπτικής ικανότητας σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε στεγαστικά δάνεια, μια κίνηση που φαίνεται να πλήττει τους ανταγωνιστές όπως Equifax και TransUnion. Οι τελευταίες δε, ήταν ανάμεσα στις χαμένες της συνεδρίασης.
Υπό σημαντική πίεση που έφτασε κοντά στο 5% βρέθηκε και η Tesla, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε μεν απροσδόκητη αύξηση των παραδόσεων οχημάτων, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσει ψηλά τον πήχη στα επόμενα τρίμηνα, δεδομένου και του πλήγματος από την κατάργηση των φοροελαφρύνσεων για τα EV, από τον Τραμπ, από 1η Οκτωβρίου.
Επίσης καθοδικά κινήθηκε η Edison International μετά την απόσυρση ομοσπονδιακής επιχορήγησης για αναβαθμίσεις του δικτύου στην Καλιφόρνια αλλά και η Occidental Petroleum μετά την ανακοίνωση της πώλησης χημικού τμήματος της εταιρείας στη Berkshire Hathaway έναντι 9,7 δισ. δολαρίων.
Εξάλλου, ευρύτερα ο πετρελαϊκός κλάδος δεν βρίσκεται στα καλύτερα του, με τις μετοχές των Big Oil να υποχωρούν με φόντο την συνεχιζόμενη κατρακύλα των τιμών του μαύρου χρυσού που μόνο σήμερα έχασαν περίπου 2%.
Διαβάστε περισσότερες οικονομικές ειδήσεις στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Ξυλοδαρμός γυναίκας δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο: «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε»
Πλακιάς για Τέμπη: Είτε μας κοροϊδεύουν όσοι έλεγαν για λαθρεμπόριο ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο
Γέμισε κόσμο το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Ξυλοδαρμός γυναίκας δικηγόρου μέσα στο δικαστήριο: «Μου άστραψε χαστούκι και με γρονθοκόπησε»
Πλακιάς για Τέμπη: Είτε μας κοροϊδεύουν όσοι έλεγαν για λαθρεμπόριο ή και η Κοβέσι είναι μέσα στο κόλπο
Γέμισε κόσμο το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς - Με καρό ζιπ κιλότ και παντόφλες στο στάδιο ο τραγουδιστής, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα