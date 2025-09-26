Latsco Shipping: Νέα παραγγελία για 2+2 δεξαμενόπλοια – Παραλαβή του φορτηγού Marla Acropolis

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα στόλο πέντε LR2 product tankers που ναυπηγήθηκαν την περίοδο 2012–2014, ενώ έχει ήδη παραγγείλει ακόμη πέντε πλοία της ίδιας κατηγορίας, τα οποία αναμένεται να παραληφθούν την διετία 2026–2027