Latsco Shipping: Νέα παραγγελία για 2+2 δεξαμενόπλοια – Παραλαβή του φορτηγού Marla Acropolis
Η Latsco Shipping προχώρησε πρόσφατα σε παραγγελία δύο δεξαμενόπλοιων τύπου MR με option για δύο ακόμη στην γιάρδα K Shipbuilding Korea. Πρόκειται για την πρώτη νέα κίνηση στον συγκεκριμένο τομέα μετά την τελευταία ναυπήγηση της περιόδου 2015–2018, όταν παραλήφθηκαν εννέα MR product tankers.
Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει σήμερα στόλο πέντε LR2 product tankers που ναυπηγήθηκαν την περίοδο 2012–2014, ενώ έχει ήδη παραγγείλει ακόμη πέντε πλοία της ίδιας κατηγορίας, τα οποία αναμένεται να παραληφθούν την διετία 2026–2027.
Με τις νέες αυτές παραγγελίες, ο στόλος product carriers της εταιρείας αριθμεί:
•9 MR δεξαμενόπλοια στο νερό (2015–2018)
•2+2 MR υπό ναυπήγηση
•5 LR2 δεξαμενόπλοια στο νερό (2012–2014)
•5 LR2 υπό παραγγελία (2026–2027)
Στο μεταξύ, χθες η εταιρεία παρέλαβε το νεότευκτο φορτηγό Marla Acropolis (κεντρική φωτό), από τα ναυπηγεία Oshima, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον κλάδο.
Πηγή: newmoney.gr
Πηγή: newmoney.gr
