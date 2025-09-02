ΑΑΔΕ: Σαφάρι της εφορίας στα υπόγεια και τις πιλοτές πάρκινγκ που νοικιάζονται «μαύρα» για θέσεις στάθμευσης
ΑΑΔΕ: Σαφάρι της εφορίας στα υπόγεια και τις πιλοτές πάρκινγκ που νοικιάζονται «μαύρα» για θέσεις στάθμευσης
Η ΑΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο χιλιάδες αδήλωτες θέσεις στάθμευσης - Μόνο στην Αττική η «μαύρη» αγορά εκτιμάται σε τουλάχιστον €60 εκατ. - Εκτεθειμένοι και οι ενοικιαστές που βρίσκονται ουσιαστικά στον αέρα, χωρίς καμία νομική κάλυψη
Η εφορία μετά το «σαφάρι» σε POS, καφετέριες και βραχυχρόνιες μισθώσεις στρέφει τώρα το βλέμμα της σε ένα κρυφό πεδίο φοροδιαφυγής: τα υπόγεια και τις πιλοτές πολυκατοικιών. Εκεί, χιλιάδες θέσεις στάθμευσης νοικιάζονται «στο χέρι» χωρίς κανένα ιδιωτικό συμφωνητικό και χωρίς δήλωση στο Taxisnet. Το αποτέλεσμα είναι να χάνονται πολύτιμα φορολογικά έσοδα, την ώρα που οι ενοικιαστές βρίσκονται ουσιαστικά στον αέρα, χωρίς καμία νομική κάλυψη.
Στην Αθήνα, ειδικά σε πυκνοδομημένες περιοχές όπως το Παγκράτι, τα Εξάρχεια, η Κυψέλη και η Νέα Σμύρνη, μια θέση σε υπόγειο γκαράζ μπορεί να φτάσει τα 100–150 ευρώ τον μήνα. Στη Θεσσαλονίκη, οι τιμές κινούνται στα 70–120 ευρώ, ενώ σε πιο ακριβές συνοικίες όπως η Καλαμαριά ή το Πανόραμα ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, η πλειονότητα αυτών των μισθώσεων γίνεται χωρίς να περάσει ποτέ από το ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ.
Με απλά μαθηματικά: αν υποθέσουμε ότι μόνο στην Αττική υπάρχουν 50.000 θέσεις στάθμευσης που νοικιάζονται αδήλωτα με μέση τιμή 100 ευρώ, τότε μιλάμε για «μαύρη» αγορά 60 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Και αυτό το ποσό είναι συντηρητική εκτίμηση.
Οι έλεγχοι αυτοί μάλιστα δεν γίνονται τυχαία, αλλά εν όψει της ενεργοποίησης του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), της ψηφιακής βάσης που θα καταγράφει κάθε ακίνητο της χώρας, το πώς αξιοποιείται και ποιο είναι το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Στο ΜΙΔΑ θα πρέπει να δηλωθούν όχι μόνο τα διαμερίσματα, αλλά και οι αποθήκες, τα πάρκινγκ, ακόμη και οι βοηθητικοί χώροι. Αυτό σημαίνει ότι το «παράθυρο» για μαύρες μισθώσεις θέσεων στάθμευσης κλείνει οριστικά, αφού η Εφορία θα έχει πλήρη εικόνα και θα μπορεί να διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο ποιο ακίνητο είναι νοικιασμένο και ποιο όχι.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε θέσης στάθμευσης είναι καθοριστικό. Αν είναι αυτοτελής ιδιοκτησία, έχει δικό της ΚΑΕΚ στο Κτηματολόγιο και πρέπει να δηλώνεται στην εφορία όπως κάθε άλλο ακίνητο. Αν είναι παρακολούθημα διαμερίσματος, η ενοικίαση ξεχωριστά μπορεί να είναι νομικά γκρίζα. Αν είναι κοινόχρηστη, τότε χρειάζεται συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών. Η ΑΑΔΕ σκοπεύει να αξιοποιήσει ακριβώς αυτό το νομικό πλαίσιο για να εντοπίσει ποιοι χώροι είναι δηλωμένοι και ποιοι όχι, μέσω των στοιχείων του Κτηματολογίου και του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.
Στελέχη της αγοράς παραδέχονται ότι η μίσθωση θέσεων στάθμευσης «μαύρα» είναι πολύ διαδεδομένη. «Υπάρχει τεράστια ζήτηση, ιδιαίτερα στο κέντρο των πόλεων, και πολλοί ιδιοκτήτες προτιμούν να τα δίνουν στο χέρι. Όμως με αυτό τον τρόπο κινδυνεύουν να βρεθούν εκτεθειμένοι σε πρόστιμα και αναδρομικούς φόρους, αν οι ελεγκτές διασταυρώσουν τα στοιχεία» τονίζουν.
Μεσίτες που δραστηριοποιούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη επισημαίνουν ότι οι ενοικιαστές είναι οι μεγάλοι χαμένοι. «Έχουμε δει περιπτώσεις που ο ενοικιαστής πλήρωνε κανονικά επί μήνες, αλλά επειδή δεν υπήρχε συμβόλαιο, ο ιδιοκτήτης του είπε μια μέρα “φεύγεις” και δεν μπορούσε να διεκδικήσει τίποτα. Επίσης, αν πάθει ζημιά το αυτοκίνητο στον χώρο, δεν έχει καμία κάλυψη».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να ξεκινήσει με στοχευμένους ελέγχους σε μεγάλες πόλεις. Εκεί όπου η ζήτηση για πάρκινγκ είναι εκρηκτική, η πιθανότητα μαύρης μίσθωσης θεωρείται δεδομένη. Στη συνέχεια, οι διασταυρώσεις θα επεκταθούν με αυτοματοποιημένο τρόπο: από το Κτηματολόγιο θα φαίνονται οι ιδιοκτήτες, από το Taxisnet αν έχουν δηλώσει μισθωτήριο. Ήδη εξετάζεται να δοθεί η δυνατότητα στους ενοικιαστές να καταγγέλλουν αδήλωτες μισθώσεις μέσω ειδικής πλατφόρμας, στα πρότυπα του «MyDATA» και των εφαρμογών για τις αποδείξεις.
Για όσους εντοπιστούν να νοικιάζουν «μαύρα» ισχύουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ για μη υποβολή μισθωτηρίου, αναδρομικοί φόροι στο εισόδημα που δεν δηλώθηκε και προσαυξήσεις με τόκους. Και όλα αυτά τη στιγμή που η εφορία έχει πλέον στα χέρια της εργαλεία για real time διασταυρώσεις.
Για τον ενοικιαστή η ζημιά είναι κυρίως πρακτική. Δεν έχει νομική προστασία σε περίπτωση διαφωνίας, μπορεί να χάσει ξαφνικά τον χώρο στάθμευσης, δεν μπορεί να αποδείξει τα χρήματα που πλήρωσε και δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη για τυχόν ζημιές. «Όταν δεν υπάρχει μισθωτήριο, ο ενοικιαστής είναι έρμαιο. Ο μόνος τρόπος να προστατευτεί είναι να πληρώνει με τραπεζική κατάθεση και να κρατάει αποδείξεις» λένε νομικοί κύκλοι.
Στην Αθήνα, ειδικά σε πυκνοδομημένες περιοχές όπως το Παγκράτι, τα Εξάρχεια, η Κυψέλη και η Νέα Σμύρνη, μια θέση σε υπόγειο γκαράζ μπορεί να φτάσει τα 100–150 ευρώ τον μήνα. Στη Θεσσαλονίκη, οι τιμές κινούνται στα 70–120 ευρώ, ενώ σε πιο ακριβές συνοικίες όπως η Καλαμαριά ή το Πανόραμα ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο. Ωστόσο, η πλειονότητα αυτών των μισθώσεων γίνεται χωρίς να περάσει ποτέ από το ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΑΔΕ.
Με απλά μαθηματικά: αν υποθέσουμε ότι μόνο στην Αττική υπάρχουν 50.000 θέσεις στάθμευσης που νοικιάζονται αδήλωτα με μέση τιμή 100 ευρώ, τότε μιλάμε για «μαύρη» αγορά 60 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Και αυτό το ποσό είναι συντηρητική εκτίμηση.
Οι έλεγχοι αυτοί μάλιστα δεν γίνονται τυχαία, αλλά εν όψει της ενεργοποίησης του νέου Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), της ψηφιακής βάσης που θα καταγράφει κάθε ακίνητο της χώρας, το πώς αξιοποιείται και ποιο είναι το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Στο ΜΙΔΑ θα πρέπει να δηλωθούν όχι μόνο τα διαμερίσματα, αλλά και οι αποθήκες, τα πάρκινγκ, ακόμη και οι βοηθητικοί χώροι. Αυτό σημαίνει ότι το «παράθυρο» για μαύρες μισθώσεις θέσεων στάθμευσης κλείνει οριστικά, αφού η Εφορία θα έχει πλήρη εικόνα και θα μπορεί να διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο ποιο ακίνητο είναι νοικιασμένο και ποιο όχι.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε θέσης στάθμευσης είναι καθοριστικό. Αν είναι αυτοτελής ιδιοκτησία, έχει δικό της ΚΑΕΚ στο Κτηματολόγιο και πρέπει να δηλώνεται στην εφορία όπως κάθε άλλο ακίνητο. Αν είναι παρακολούθημα διαμερίσματος, η ενοικίαση ξεχωριστά μπορεί να είναι νομικά γκρίζα. Αν είναι κοινόχρηστη, τότε χρειάζεται συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών. Η ΑΑΔΕ σκοπεύει να αξιοποιήσει ακριβώς αυτό το νομικό πλαίσιο για να εντοπίσει ποιοι χώροι είναι δηλωμένοι και ποιοι όχι, μέσω των στοιχείων του Κτηματολογίου και του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.
Στελέχη της αγοράς παραδέχονται ότι η μίσθωση θέσεων στάθμευσης «μαύρα» είναι πολύ διαδεδομένη. «Υπάρχει τεράστια ζήτηση, ιδιαίτερα στο κέντρο των πόλεων, και πολλοί ιδιοκτήτες προτιμούν να τα δίνουν στο χέρι. Όμως με αυτό τον τρόπο κινδυνεύουν να βρεθούν εκτεθειμένοι σε πρόστιμα και αναδρομικούς φόρους, αν οι ελεγκτές διασταυρώσουν τα στοιχεία» τονίζουν.
Μεσίτες που δραστηριοποιούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη επισημαίνουν ότι οι ενοικιαστές είναι οι μεγάλοι χαμένοι. «Έχουμε δει περιπτώσεις που ο ενοικιαστής πλήρωνε κανονικά επί μήνες, αλλά επειδή δεν υπήρχε συμβόλαιο, ο ιδιοκτήτης του είπε μια μέρα “φεύγεις” και δεν μπορούσε να διεκδικήσει τίποτα. Επίσης, αν πάθει ζημιά το αυτοκίνητο στον χώρο, δεν έχει καμία κάλυψη».
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να ξεκινήσει με στοχευμένους ελέγχους σε μεγάλες πόλεις. Εκεί όπου η ζήτηση για πάρκινγκ είναι εκρηκτική, η πιθανότητα μαύρης μίσθωσης θεωρείται δεδομένη. Στη συνέχεια, οι διασταυρώσεις θα επεκταθούν με αυτοματοποιημένο τρόπο: από το Κτηματολόγιο θα φαίνονται οι ιδιοκτήτες, από το Taxisnet αν έχουν δηλώσει μισθωτήριο. Ήδη εξετάζεται να δοθεί η δυνατότητα στους ενοικιαστές να καταγγέλλουν αδήλωτες μισθώσεις μέσω ειδικής πλατφόρμας, στα πρότυπα του «MyDATA» και των εφαρμογών για τις αποδείξεις.
Για όσους εντοπιστούν να νοικιάζουν «μαύρα» ισχύουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ για μη υποβολή μισθωτηρίου, αναδρομικοί φόροι στο εισόδημα που δεν δηλώθηκε και προσαυξήσεις με τόκους. Και όλα αυτά τη στιγμή που η εφορία έχει πλέον στα χέρια της εργαλεία για real time διασταυρώσεις.
Για τον ενοικιαστή η ζημιά είναι κυρίως πρακτική. Δεν έχει νομική προστασία σε περίπτωση διαφωνίας, μπορεί να χάσει ξαφνικά τον χώρο στάθμευσης, δεν μπορεί να αποδείξει τα χρήματα που πλήρωσε και δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη για τυχόν ζημιές. «Όταν δεν υπάρχει μισθωτήριο, ο ενοικιαστής είναι έρμαιο. Ο μόνος τρόπος να προστατευτεί είναι να πληρώνει με τραπεζική κατάθεση και να κρατάει αποδείξεις» λένε νομικοί κύκλοι.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.
Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι
Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα