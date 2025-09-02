ΑΑΔΕ: Σαφάρι της εφορίας στα υπόγεια και τις πιλοτές πάρκινγκ που νοικιάζονται «μαύρα» για θέσεις στάθμευσης

Η ΑΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο χιλιάδες αδήλωτες θέσεις στάθμευσης - Μόνο στην Αττική η «μαύρη» αγορά εκτιμάται σε τουλάχιστον €60 εκατ. - Εκτεθειμένοι και οι ενοικιαστές που βρίσκονται ουσιαστικά στον αέρα, χωρίς καμία νομική κάλυψη