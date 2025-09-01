Euroxx: Περιθώριο ανόδου έως 50% για τις συστημικές τράπεζες – Top pick η Eurobank

Η χρηματιστηριακή παραμένει bullish για τον κλάδο και δίνει σύσταση overweight - Το re-rating θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένο - Οι νέες ενισχυμένες τιμές στόχοι