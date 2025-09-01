Euroxx: Περιθώριο ανόδου έως 50% για τις συστημικές τράπεζες – Top pick η Eurobank
Euroxx: Περιθώριο ανόδου έως 50% για τις συστημικές τράπεζες – Top pick η Eurobank
Η χρηματιστηριακή παραμένει bullish για τον κλάδο και δίνει σύσταση overweight - Το re-rating θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένο - Οι νέες ενισχυμένες τιμές στόχοι
Η ισχυρή ανάπτυξη των συστημικών τραπεζών αξίζει ένα premium, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά η Euroxx στο νέο της report για τον κλάδο με τίτλο «Growth deserves a premium».
Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή εταιρεία, οι ελληνικές τράπεζες καταγράφουν άνοδο περίπου 67% από την αρχή του έτους, υπερβαίνοντας τόσο τους ευρωπαϊκούς ομολόγους τους (+53% για τον SX7E) όσο και την εγχώρια αγορά (στο +38% ο Γενικός Δείκτης). Το re-rating θεωρείται απόλυτα δικαιολογημένο, κατά την άποψη των αναλυτών, λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων, των υψηλών διανομών μερισμάτων, της υποστηρικτικής μακροοικονομικής εικόνας και της αύξησης των δανείων.
Στα αναθεωρημένα μοντέλα της Euroxx, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με δείκτη P/E περίπου 7,1x για το 2027, καταγράφοντας discount 15-20% σε σχέση με τους περιφερειακούς ομολόγους τους (P/E 8,8x για το 2027).
Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν ένα premium, λόγω ισχυρότερης αύξησης δανείων κοντά στο 10% ετησίως και της πιθανότητας ακόμα καλύτερων διανομών μερισμάτων. Οι αναλυτές παραμένουν bullish για τον κλάδο και έχουν αναθεωρήσει ανοδικά τις τιμές στόχους για όλες τις τράπεζες.
