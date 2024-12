Southrock Asset Management: Η βιωσιμότητα είναι κοινωνική ευθύνη

Η μετάβαση προς την πράσινη οικονομία, απαιτεί υπεύθυνο επιχειρείν και στρατηγικές που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η αειφορία δεν αποτελεί κενό γράμμα, αλλά μια επιτακτική ανάγκη για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών κινδύνων και την ευημερία της κοινωνίας. Παγκοσμίως, οι διοικήσεις των εταιρειών σήμερα καλούνται να υιοθετήσουν εκείνες τις επιχειρηματικές πρακτικές που διασφαλίζουν την ευημερία και διασφαλίζουν ότι ο πλανήτης θα κληροδοτηθεί βιώσιμος για τις γενιές του μέλλοντος.Η ένταξη της βιωσιμότητας στα επιχειρηματικά μοντέλα είναι επιτυχημένη, όταν είναι απτή, με αποτύπωμα στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην κοινωνική συνοχή. Με αυτά τα προτάγματα, η Southrock Asset Management, η οποία θέτει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της εταιρικής της κουλτούρας, θεωρώντας τη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και καταλύτη για την ανάπτυξη, ενσωματώνει μετρήσιμους στόχους σε όλη την αλυσίδα αξίας της. Προτεραιότητά της είναι οι πράσινες επενδύσεις με θετικό αντίκτυπο στο ευρύτερο οικοσύστημα, στην κοινωνία εν συνόλω και εμφατικά στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται. Η Southrock Asset Management ακολουθεί το πιστοποιημένα συστήματα αξιολόγησης για τα έργα ανάπτυξης και αξιοποίησης των ακινήτων που κατέχει. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις της ευθυγραμμίζονται με τα υψηλότερα πρότυπα περιβαλλοντικών επιδόσεων, προωθώντας την αποδοτική χρήση των πόρων, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και συμβάλλοντας σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον.Η δραστηριοποίησή της με την εφαρμογή πρακτικών που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη διεθνή πιστοποίηση που έλαβε. Πρόκειται για την EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) – η οποία παρέχεται από τoν ανεξάρτητο φορέα Green Business Certification Inc. (GBCI) – για τα πολυτελή οικιστικά της έργα στις περιοχές Άγιος Ιωάννης και Φωκός στη Μύκονο. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που λαμβάνει την πιστοποίηση EDGE για οικιστικά έργα.Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr