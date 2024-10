Στην ετήσια σύνοδο ΔΝΤ – Παγκόσμιας Τράπεζας ο Κωστής Χατζηδάκης – Η ατζέντα των συζητήσεων

Κλείσιμο

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης αναχωρεί σήμερα για την Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας Στο πλαίσιο της Συνόδου, ο κ. Χατζηδάκης θα συμμετάσχει αύριοσε συνάντηση της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις (Coalition of Finance Ministers for Climate Action), της οποίας η Ελλάδα είναι τακτικό μέλος. Στόχος της Συμμαχίας είναι η προώθηση ισχυρών συλλογικών δράσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της. Την ίδια μέρα θα διεξαχθεί Υπουργική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ΟυκρανίαΤηνο κ. Χατζηδάκης θα συμμετάσχει στην εισαγωγική συνάντηση της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής (International Monetary and Financial Committee – IMFC) όπου θα αναλυθούν η πορεία και οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθεί το Δείπνο Εργασίας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Τηνθα πραγματοποιηθεί η ολομέλεια της ως άνω Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Επιτροπής (IMFC Plenary) καθώς επίσης και η κοινή συνάντηση-ολομέλεια ΔΝΤ/Παγκόσμιας Τράπεζας (Annual Meeting Plenary).Στο περιθώριο της Συνόδου ο Έλληνας Υπουργός θα έχει συναντήσεις με τη Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤκαι άλλους αξιωματούχους του Ταμείου, καθώς επίσης και με υψηλόβαθμα στελέχη επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων. Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ)και ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)