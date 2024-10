Nammos: Πρόστιμο για φοροδιαφυγή €3,1 εκατ. - Τι ανακάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ

Μπροστά σε εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις -φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή-βρέθηκαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ που διενήργησαν έρευνα στοτης Μυκόνου Μόνο για το 2018-2019 το ύψος της φοροδιαφυγής στο εστιατόριο της Μυκόνου, το οποίο διαχειρίζονται οικαιείναιευρώ και μαζί με το πρόστιμο και τις προσαυξήσεις φτάνει στο σύνολο των51Το πρόστιμο κοινοποιήθηκε στους δύο εκ των τριών ιδρυτών του διάσημου μυκονιάτικου εστιατορίου -ο τρίτος αποχώρησε οριστικά πριν από επτά χρόνια- οι οποίοι έχουν τη διαχείριση της επιχείρησης, και ανέρχεται μαζί με τις προσαυξήσεις σεευρώ.Το δίδυμο Φραντζέσκος - Ιμπραήμ μετά το deal με την ADMO, εταιρεία συμφερόντων του σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν του Αμπού Ντάμπι,. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, οι δύο διαχειριστές φέρονται να έχουν ιδρύσει τουλάχιστον 58 εταιρείες ΙΚΕ στις οποίες μετακυλούσαν πλείστες όσες οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας.Ο έλεγχος θα συνεχιστεί και για τα επόμενα οικονομικά έτη, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τη φοροδιαφυγή και τηνπου αποκάλυψε ο έλεγχος της ΑΑΔΕ, πολλά είναι και τα παράπονα των εργαζομένων στο «Nammos» της Μυκόνου Σύμφωνα με τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο της ΑΑΔΕ, μόνοη επιχείρηση που από Nammos restaurant by the sea (NRBS) μετονομάστηκε αιφνιδίως σε ZS Εστίασης Α.Ε. (από τα αρχικά των ονομάτων τους προφανώς) δεν απέδωσαν ΦΠΑ, ΦΜΥ (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών), χαρτόσημα και φόρο εισοδήματος.Πιο συγκεκριμένα, το ποσό του ΦΠΑ ανέρχεται σεευρώ είναι δηλαδή ελάχιστα πιο κάτω από αυτό τωνευρώ και άνω που επιφέρει δίωξη για το συγκεκριμένο αδίκημα μη απόδοσης του συγκεκριμένου φόρου. Οι δύο εταίροι-διαχειριστές δεν απέδωσαν επίσης στο κράτος τον ΦΜΥ που ανέρχεταιευρώ καιευρώ καθώς και δύο χαρτόσημα αξίας 110.043,20 και 382.707,29 ευρώ αντίστοιχα.Τέλος δεν αποδόθηκε οπου ανέρχεται σεευρώ, με τις συνολικές οφειλές να φτάνουν το 1.562.529,81, ενώ ο λογιστής του «Nammos» Χρυσόστομος Κουκοβίνος μάλλον δεν είχε πειστικές απαντήσεις κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Ακολούθησαν τα πρόστιμα που επέβαλε η ΑΑΔΕ, τα οποία ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 781.264,91 ευρώ, αλλά και οι δέουσες προσαυξήσεις που έφτασαν τιςευρώ.Παρά τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή που εντόπισαν οι ελεγκτές, οι δύο συνέταιροι συνεχίζουν να διάγουν πολυτελή βίο εκτός ελληνικών συνόρων με τονμόνιμα εγκατεστημένο στοκαι τονστοΟι δύο εταίροι-συνδιαχειριστές εμπλέκονται στο συγκεκριμένο καθεστώς διαχείρισης του «Nammos» έχοντας ιδρύσει έναν λαβύρινθο με τουλάχιστον 58 εταιρείες ΙΚΕ, στις οποίες φέρονται να μετακυλίουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και αντλούν ρευστότητα για τις προσωπικές τους ανάγκες.

Ο Ζαννής Φραντζέσκος είναι μόνιμα εγκατεστημένος στο Μονακό, όπου διάγει πολυτελή βίο παρά τις φορολογικές παραβάσεις που του αποδίδονται Παρόμοια είναι και η συμπεριφορά του δεύτερου εκ των ιδιοκτητών του «Nammos» Σάμι Ιμπραήμ, που ζει επίσης εκτός ελληνικών συνόρων, στο Ντουμπάι

Παρότι οι δύο συνεταίροι είχαν δεσμευτεί μετά την υπογραφή του deal με τους Αραβες, την οποία ακολούθησε και η εξόφληση όλων των χρεών που είχαν δημιουργήσει σε Δημόσιο και προμηθευτές, ότι όλα θα λειτουργούν πλέον by the book στη Μύκονο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Μάλιστα οι Αραβες εταίροι δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ μέρισμα από την επένδυσή τους στη Μύκονο

Η Nammos restaurant by the sea (NRBS) μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή έγινε Nammos World IKE και κατέληξε ZS Εστίασης , ενώ το δίδυμο διατηρεί αυτές τις 58 σχετιζόμενες εταιρείες που ήταν ή είναι συνδεδεμένες μέσω απαιτήσεων και υποχρεώσεων μεταξύ τους. Κάποιες από αυτές έχουν ονόματα όπως Sami Investment, Nasser Royalties, Zenane Holdings, Naura Investments, Anezan Investment που είναι τα ονόματα των παιδιών τους, ενώ άλλες απέκτησαν ευφάνταστα ονόματα όπως Beautiful Sunset.Μετά τα πρώτα ευρήματα, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν για όλα τα προηγούμενα έτη, ενώ μέσα στην εβδομάδα θα κοινοποιηθεί στους Ζαννή Φραντζέσκο και Σάμι Ιμπραήμ το οριστικό συνολικό πρόστιμο τωνευρώ. Η τυπική διαδικασία προβλέπει ακολούθως δέσμευση των εταιρικών λογαριασμών καθώς και αυτών των δύο διαχειριστών του μυκονιάτικου «Nammos» Φραντζέσκος και Ιμπραήμ διατηρούν ποσοστόστο εστιατόριο της Μυκόνου, ενώ οιτης ADMO έχουν τοκάτι που δεν τους επιτρέπει να έχουν λόγο στη διαχείριση και τη λειτουργία του.Παρότι οι δύο συνεταίροι είχαν δεσμευτεί μετά την υπογραφή του deal, την οποία ακολούθησε και η εξόφληση όλων των χρεών που είχαν δημιουργήσει σε Δημόσιο και προμηθευτές, ότι όλα θα λειτουργούν πλέονστη Μύκονο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Επίσης δεν έχουν δεχθεί, όπως είχε ρητά συμφωνηθεί, να μπει από την πλευρά των Αράβων οικονομικός διευθυντής της επιλογής τους, ενώ δεν έχουν επιτρέψει και τονγια τη χρήση του 2023 κατά την οποία είχε μπει στην εταιρεία με 45% και η ADMΟ.Ετσι, τα προβλήματα κακοδιαχείρισης και τα χρέη προς το Δημόσιο επανήλθαν, ενώ αρκετοί προμηθευτές, ανάμεσά τους καιτου νησιού, είναι ένα βήμα πριν από το εξώδικο, αφού δεν έχουν πληρωθεί εδώ και μήνες.Μάλιστα οι Αραβες εταίροι δεν έχουν δει ούτε ένα ευρώ μέρισμα από την επένδυσή τους στη Μύκονο, την ίδια στιγμή που το αντίστοιχο «Nammos» στο Ντουμπάι αναδείχθηκε πέρυσι το πιο κερδοφόρο εστιατόριο στον κόσμο με τζίρο που ξεπέρασε τα 60.000.000 ευρώ . Εκεί τα ποσοστά είναι 70% για την ADMO και 30% για τους Φραντζέσκο - Ιμπραήμ, οι οποίοι δεν έχουν κανέναν λόγο στη διαχείριση, κάτι που καταδεικνύει, αν μη τι άλλο, το πόσο διαφορετικά λειτουργούν οι δύο επιχειρήσεις.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μισθός του Αυγούστου στους εργαζομένους καταβλήθηκε, ενώ τα tips από τη φετινή σεζόν, που ανέρχονται σεευρώ,και έχουν παρακρατηθεί προς το παρόν (!) από τους δύο διαχειριστές.Καθυστερημένα πληρώθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και, όπου κι εκεί τη διαχείριση έχουν οι Φραντζέσκος - Ιμπραήμ με ποσοστό 55%, ενώ δεν έχει καταβληθεί ακόμη ο μισθός του Σεπτεμβρίου στους εργαζομένους στο Νησί των Ανέμων.Αντίθετα, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί συνάδελφοί τους στο «Nammos» της Κυανής Ακτής πληρώθηκαν στην ώρα τους γιατί τοείναι αμείλικτο σε ό,τι αφορά τέτοιες πρακτικές από εργοδότες.Σε ερώτημα που έθεσε το «ΘΕΜΑ» προς την ADMO, που επένδυσε στην εν λόγω εταιρεία το 2023, για τη φοροδιαφυγή που αποκαλύφθηκε από την ΑΑΔΕ στο «Nammos» της Μυκόνου , απέστειλε την εξής δήλωση: «Τα γεγονότα που μας αναφέρετε και που αφορούν σε ζητήματα σχετιζόμενα με εταιρείες, που συνδέονται με την ιδιοκτησία του “Nammos” Μυκόνου αποτελούν έκπληξη για εμάς.Ως επενδυτές, η ADMO Lifestyle Holding (ADMO) δεν είχε ουδεμία προηγούμενη γνώση για το πρόστιμο ή τυχόν φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις που σχετίζονται με τις επιμέρους εταιρείες και την ιδιοκτησία του “Nammos Mykonos”».Στη συνέχεια ξεκαθαρίζουν ότι δεν μπορούν να έχουν γνώση για τα πεπραγμένα των Φραντζέσκου - Ιμπραήμ στο «Nammos» της Μυκόνου επισημαίνοντας: «Ο ρόλος μας περιορίζεται αποκλειστικά σε εκείνον του επενδυτήκαι τέτοιες πρακτικές δεν αντανακλούν τις αξίες μας και τη δέσμευσή μας στη διαφάνεια και τη συμμόρφωση προς τους εταιρικούς κανόνες. Κατά τη συνεργασία μας με κάποιες από τις εν λόγω εταιρείες, η ADMO βασίστηκε σε διαβεβαιώσεις και υπογεγραμμένες εγγυητικές επιστολές (letters of warranty), οι οποίες ρητά γνωστοποιούσαν πως δεν υπήρχαν εκκρεμείς οφειλές προς τρίτους ή το κράτος.Επιπλέον, διατηρούμε την πλήρη οικονομική καιπου διαχειριζόμαστε άμεσα, δηλαδή στο “Nammos Dubai” και στο “Nammos Hotel”. Eχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις ελληνικές φορολογικές και οικονομικές αρχές, και πιστεύουμε στην ακεραιότητα και τις ικανότητές τους. Ζητούμε, μάλιστα, τη διεξαγωγή πλήρους και αμερόληπτης έρευνας, μια και η ADMO παραμένει προσηλωμένη στη διαφάνεια και τη συμμόρφωση προς τους εταιρικούς κανόνες».