The Ellinikon Project: Παίρνει ύψος ο Riviera Tower, κάθε 5 μέρες ένας όροφος

Riviera Tower: Θα έχει ύψος 200 μέτρα και συνολικά 173 διαμερίσματα, με τις τιμές να ξεκινούν από 10.000 ευρώ και να φτάνουν έως και 32.000 ευρώ ανά τ.μ.

Το θέαμα είναι τουλάχιστον εντυπωσιακό: οι τεράστιοι γερανοί, αυτοί οι πανίσχυροι μεταλλικοί γίγαντες, εκτελούν με ακρίβεια την αρχιτεκτονική χορογραφία που συνέθεσαν ορισμένοι από τους καλύτερους μηχανικούς στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Το εργοτάξιο, σαν ένα ανθρώπινο μελίσσι, κινείται ακατάπαυστα και μαζί άνθρωποι και μηχανήματα έχουν ενωθεί για να υλοποιηθεί η κατασκευή του μεγαλύτερου παραθαλάσσιου «πράσινου» ουρανοξύστη στη Μεσόγειο, τουπου αναπτύσσεται στην έκταση του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, και συγκεκριμένα στην περιοχή της μαρίνας του Αγίου Κοσμά, προχωρά με γρήγορο ρυθμό και εντός χρονοδιαγράμματος. Για τον ψηλότερο οικιστικό παραθαλάσσιο ουρανοξύστη στη Μεσόγειο, πλείστοι γερανοί δουλεύουν καθημερινά και ένα πλήθος εξειδικευμένων μηχανικών, μελετητών και τεχνικών φέρνει όλο και πιο κοντά την ολοκλήρωση του κτιρίου.Οδηγοί και διερχόμενοι από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος διακρίνουν πλέον ξεκάθαρα τον κορμό του κτιρίου να έχει πάρει το σχήμα του και να ορθώνεται μέτρο-μέτρο καθημερινά προς τον αττικό ουρανό. Πριν από μερικές εβδομάδες είχε ξεπεράσει τον έκτο όροφο από τη μία πλευρά και τον τέταρτο όροφο από την άλλη και πλέον βρίσκεται ακόμη πιο ψηλά, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβριο εκτιμάται ότι θα πλησιάσει τα 78 μέτρα ύψος. Οταν ολοκληρωθεί, θα αποτελέσει πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό σημείο αναφοράς για τη χώρα.Το έργο έχει σχεδιαστεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και καινοτόμα αρχιτεκτονικά γραφεία στον κόσμο, το οποίο συνεργάστηκε με το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη Α.Ε. και υλοποιείται από την κοινοπραξία Bouygues Bâtiment International και Intrakat. Η γαλλική εταιρεία, θυγατρική του εισηγμένου στο Χρηματιστήριο του Παρισιού Bouygues Group, με παρουσία σε πάνω από 60 χώρες, έχει κατασκευάσει περισσότερους από 80 ουρανοξύστες παγκοσμίως - στις ΗΠΑ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Χονγκ Κονγκ και άλλες πόλεις του κόσμου.Ο Riviera Tower εντάσσεται στο μεγάλο project ανάπλασης της έκτασης του, όπου η Lamda Development θα αναπτύξει κατοικίες, ξενοδοχεία, εμπορικούς προορισμούς και συγκροτήματα καταστημάτων, γραφεία, πολιτιστικά και προπονητικά κέντρα και λοιπές υποδομές, μητροπολιτικό πάρκο 2 εκατομμυρίων τ.μ., ενώ θα προχωρήσει και στην ανάπλαση της παράκτιας γραμμής μήκους 3,5 χιλιομέτρων.Ο ουρανοξύστης θα υψωθεί σε 50 ορόφους και θα προσφέρει θέα από το Σούνιο, την Αίγινα και το Αιγαίο Πέλαγος, τη μαρίνα Αγίου Κοσμά, το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, την Ακρόπολη και τον Υμηττό. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Lamda Development, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, εντός του πρώτου τριμήνου του έτους, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα τα χρονοδιαγράμματα.Οι εργασίες είχαν ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2022 με την εκσκαφή και εξομάλυνση του εδάφους. Στις αρχές του 2023 ξεκίνησε η θεμελίωση και ολοκληρώθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο με τη σκυροδέτηση, τη μεγαλύτερη συνεχή, με διάρκεια 40 ωρών, που έχει γίνει ποτέ σε οικοδομικό έργο στην Ελλάδα, ακολουθώντας τα πρότυπα μελετών και κατασκευών των ψηλότερων και πιο εντυπωσιακών κτιρίων στον κόσμο, όπως των Petronas Twin Towers και. Συνολικά χρειάστηκαν 7.500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και 120 «βαρέλες» που έκαναν 1.000 δρομολόγια από 5 διαφορετικά παρασκευαστήρια σκυροδέματος της Αττικής!Στις αρχές του περασμένου Απριλίου ηείχε αναφέρει στο πλαίσιο των τακτικών της ενημερώσεων για την πορεία όλων των επιμέρους έργων πως οι εργασίες για τον Riviera Tower συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς, ενώ οι πρώτοι όροφοι του πύργου ήταν ήδη ορατοί από τη Λ. Ποσειδώνος. Στο διάστημα που μεσολάβησε η πρόοδος ήταν ακόμη μεγαλύτερη και πλέον είναι εμφανές από πολύ μεγάλη απόσταση το ύψος που κατακτά καθημερινά ο ουρανοξύστης.Στο έργο έχουν εφαρμοστεί πρωτοποριακές μέθοδοι: μεταξύ άλλων, για την κατασκευή του έχει επιλεγεί «ο κύκλος των 5 ημερών», δηλαδή ο σκελετός του κάθε ορόφου ολοκληρώνεται εντός πέντε ημερών. Αντίστοιχα, σε κάθε 10 ορόφους θα ολοκληρώνεται και η εξωτερική επένδυση με τη συνδρομή εξειδικευμένων συνεργείων.Το κτίριο φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο αειφόρας κατασκευής στην κατηγορία των πολύ υψηλών κτιρίων όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα είναι ένας «πράσινος γίγαντας» καθώς θα αποτελεί πρότυπο βιοφιλικού σχεδιασμού νέας γενιάς, εναρμονίζοντας το αστικό με το φυσικό περιβάλλον. Το βασικό χαρακτηριστικό της σχεδιαστικής προσέγγισης, όπως έχει ανακοινωθεί, είναι η δημιουργία ενός αισθητικά λιτού κτιρίου σε πλήρη εναρμόνιση με τη θάλασσα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μεσογειακού τοπίου. Θα ξεχωρίζει η σημαντική παρουσία του πράσινου και του υδάτινου στοιχείου, που ενισχύουν έτσι τον βιοκλιματικό χαρακτήρα του.Οπως έχει αναφερθεί, το οικιστικό project θα έχει ύψος 200 μέτρα και συνολικά 173 διαμερίσματα με διαφορετικό εμβαδόν και χαρακτηριστικά ανάλογα με το σημείο που βρίσκονται και τις (αναμενόμενα υψηλές) απαιτήσεις των ιδιοκτητών τους. Τα διαμερίσματα αυτά ήδη έχουν είτε πωληθεί, είτε έχουν κατατεθεί προκαταβολές για την εξαγορά τους, σύμφωνα με ενημέρωση της Lamda Development.Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Οδυσσέας Αθανασίου, είχε αναφέρει στην περσινή ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της πως οι τιμές των διαμερισμάτων στους πιο χαμηλούς ορόφους του Riviera Tower ξεκίνησαν από 10.000 ευρώ ανά τ.μ. και έφτασαν έως και 32.000 ευρώ ανά τ.μ. στους υψηλότερους ορόφους. Υπολογίζεται, με βάση την ίδια ενημέρωση, πως τα 173 διαμερίσματα του ουρανοξύστη πωλήθηκαν αντί συνολικού ποσού 625 εκατ. ευρώ.Μεταξύ των αγοραστών, η πλειονότητα των οποίων είναι Ελληνες που μένουν μόνιμα στη χώρα μας, αλλά και στο εξωτερικό, περιλαμβάνονται πολύ γνωστοί επιχειρηματίες, βιομήχανοι, εφοπλιστές, ιδιοκτήτες family offices, χρηματιστές, στελέχη της αγοράς καθώς και ξένοι financiers και επενδυτές.Σε παρακείμενη έκταση προχωρούν και οι εργασίες κατασκευής των Cove Residences, του οργανωμένου συγκροτήματος διαμερισμάτων και διπλοκατοικιών. Οι 115 νέες κατοικίες του Ελληνικού έχουν τη σφραγίδα του αρχιτεκτονικού γραφείου Bobotis+Bobotis Architects και ISV Architects, ενώ έχουν ήδη πωληθεί ή έχουν κατατεθεί οι προκαταβολές για την αγορά τους. Οι βίλες αυτές είναι από τα πρώτα έργα που ακολουθούν το σύστημα LEED για οικιστικά συγκροτήματα χαμηλού ύψους (BD+C Homes and Multifamily Lowrise).Οπως έχει γράψει το «ΘΕΜΑ», τα Cove Residences πρόκειται να παραδοθούν σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ η συνολική αξία των 115 κατοικιών ανέρχεται σε 284 εκατ. ευρώ. Τα Cove Residences, που θα βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την παραλία, αφορούν στην κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών σε τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα που αποτελούν μέρος της ανάπλασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού.Οι συγκεκριμένες κατοικίες, τα διαμερίσματα του ουρανοξύστη μαζί με τα οικόπεδα όπου θα κατασκευαστούν οι 27 υπερπολυτελείς βίλες του παραλιακού μετώπου που συνθέτουν τις Cove Villas ανεβάζουν το σύνολο των εισπράξεων από τις τρεις αναπτύξεις στο 1,12 δισ. ευρώ για τη Lamda Development. Να σημειωθεί πως οι The Cove Villas αναπτύσσονται παράλληλα της παραλιακής ζώνης σε ύψος δύο ορόφων η καθεμία και καλύπτουν συνολική έκταση περίπου 59 στρεμμάτων. Σχεδιάζονται από διαφορά διεθνή και ελληνικά αρχιτεκτονικά γραφεία, όπως ISV, K-Studio, Oppenheim, Tombazis και SAOTA Architects.Ακόμη, η Lamda προχωρά πέριξ του ίδιου σημείου το project της. Επειτα από διαγωνισμό η κατασκευή του παράκτιου εμπορικού προορισμού που αναπτύσσει η εταιρεία στο Ελληνικό, στην περιοχή της Μαρίνας του Αγίου Κοσμά, ανατέθηκε στην ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, 100% θυγατρική της Metlen Energy & Metals (πρώην MYTILINEOS). Η Riviera Galleria, που φέρει την υπογραφή του κορυφαίου διεθνούς φήμης Ιάπωνα αρχιτέκτονα Κένγκο Κούμα (Kengo Kuma and Associates) και σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το ελληνικό μελετητικό γραφείο ΒΕΤΑPLAN, θα έχει συνολική επιφάνεια δόμησης περίπου 23.000 τ.μ.Η διάρκεια της κατασκευής εκτιμάται σε 26 μήνες, δηλαδή αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το 2027. Η Riviera Galleria αποτελείται από 3 διώροφα κτίρια, τα οποία συνθέτουν ένα κτιριακό συγκρότημα 100 εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων παροχής υπηρεσιών και χώρων αναψυχής, ενώ διαθέτει υπόγειους χώρους βοηθητικών χρήσεων, περιβάλλοντα χώρο καθώς και υπαίθριες θέσεις στάθμευσης. Ηδη έχουν συμφωνηθεί οι όροι για πάνω από το 60% των καταστημάτων με τους μισθωτές.Τέλος, σταδιακά οι γερανοί θα πιάσουν δουλειά και για τη νέα οικιστική περιοχή με την ονομασία, οικιστικά συγκροτήματα με κατοικίες από 60 ως 350 τ.μ. Η πρώτη φάση των νέων αυτών οικιστικών αναπτύξεων αναμένεται να είναι έτοιμη προς το τέλος του 2026, μαζί με την πλειοψηφία των υπόλοιπων έργων της πρώτης φάσης του The Ellinikon. Η καινούρια γειτονιά του Little Athens υπολογίζεται ότι θα περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 1.100 οικιστικές μονάδες, διαμερίσματα επιφάνειας από 60-70 τ.μ. του 1 δωματίου έως 5 δωματίων σε σπίτια των 350 τ.μ., ενώ κοντά στις 115 υπολογίζονται οι εμπορικές μονάδες στα ισόγεια, με καταστήματα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, εστίασης, τροφίμων, μίνι μάρκετ κ.ά.