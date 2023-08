Το project στο Ελληνικό «απογείωσε» την Αθηναϊκή Ριβιέρα - Διαβάστε τα 12 νέα οικιστικά σχέδια

Το «Ellinicon 4», ένα συγκρότημα δύο πενταώροφων κτιρίων της εταιρείας Axiacon, βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το Ελληνικό. Οι μελετητές αρχιτέκτονες του «Ellinicon 4» απέσπασαν, για το συγκεκριμένο έργο, χρυσό μετάλλιο Best Project in Progress, στον πανελλήνιο διαγωνισμό Residential Development Awards 2020

Το συγκρότημα της Mia Properties «Vathi» βρίσκεται στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, μόλις 200 μέτρα από τη θάλασσα και περιλαμβάνει 17 κατοικίες εμβαδού από 147 τ.μ. έως 370 τ.μ., εκ των οποίων διαθέσιμες είναι πλέον μόνο οι 5 με τις τιμές τους να κυμαίνονται από 615.000 ευρώ μέχρι 2,29 εκατ. ευρώ για τη μεγαλύτερη από όλες

Το «Athens Triton» πήρε το όνομά του από τον Τρίτωνα, τον γιο του θεού Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης, που έμενε σε ένα χρυσό παλάτι μπροστά στην ακροθαλασσιά. Στόχος λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο «χρυσό παλάτι» με 42 κατοικίες, από 120 τ.μ. έως 640 τ.μ., όλες με ιδιωτικές πισίνες

Το project «Athens Sansevieria», το οποίο έχει στα σκαριά η QG Investments, θα περιλαμβάνει 67 κατοικίες εμβαδού από 120 τ.μ. έως και 700 τ.μ. Το συγκρότημα ξεχωρίζει για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του και θα αναπτυχθεί πάνω στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο Π. Φάληρο. Στο έργο βάζει τη «σφραγίδα» του, μέσω του παγκόσμιου brand YOO, ο φημισμένος Γάλλος designer Φιλίπ Σταρκ

Εκεί που ήταν το ιστορικό ζαχαροπλαστείο του Φαλήρου «Πράπας», που έκλεισε το 2018, θα ανεγερθεί νέα οκταώροφη οικοδομή με κατοικίες των 187,5 τ.μ. και ανεμπόδιστη θέα στον Σαρωνικό

Ciry-1 Group στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες ανέγερσης. Η εταιρεία αναπτύσσει παράλληλα και το «Icon Living Project» κοντά στο Γκολφ Γλυφάδας, το οποίο περιλαμβάνει 15 διαμπερή διαμερίσματα υπερπολυτελούς κατασκευής με minimal πρωτοποριακό σχεδιασμό «παντρεύοντας τη θέα του ηλιοβασιλέματος με το πράσινο του γκολφ και το γαλάζιο της θάλασσας»

Πέντε τουλάχιστον πολυτελή οικιστικά projects στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού ολοκληρώνει ο ελληνικός βραχίονας του ολλανδικού κολοσσού του real estate Ten Brinke

Η Zafido Holding Hellas έχει υπό ανάπτυξη πάνω από 80 οικιστικά projects υψηλών προδιαγραφών σε διάφορες περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής. Τα περισσότερα έχουν πωληθεί ήδη από τα σχέδια

Το project της Χ. Κανελλάκης Α.Ε. σε οικόπεδο πάνω στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Πρόκειται για «συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων με υπαίθριες πισίνες», την κατασκευή του οποίου έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Το πιο πρόσφατο είναι ασφαλώς το «Ellinicon 4», επί των οδών Πρώτης 11 και Βήτα. Πρόκειται για συγκρότημα δύο πενταώροφων κτιρίων σε σχηματισμό Γ, εκ των οποίων το ένα κτίριο αποτελείται από δύο διαμερίσματα ανά όροφο και το άλλο από ένα διαμέρισμα ανά όροφο. Περιλαμβάνει 9 διαμερίσματα εμβαδού από 131,55 τ.μ. έως 217,3 τ.μ., τα οποία έχουν όλα πωληθεί και ήδη κατοικούνται. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει μεγάλη πισίνα, όπως και σε κάποιες από τις κατοικίες. Ιδιαίτερη έμφαση, πέραν της αισθητικής, έχει δοθεί στην ασφάλεια και την ενεργειακή στρατηγική κατηγορίας Α+ του συγκροτήματος, πλαισιωμένη με τους απαραίτητους αυτοματισμούς έξυπνης και οικολογικής διαβίωσης.Οι μελετητές αρχιτέκτονες του «Ellinicon 4» απέσπασαν, για το συγκεκριμένο έργο, χρυσό μετάλλιο Best Project in Progress, στον πανελλήνιο διαγωνισμό Residential Development Awards 2020.Η Axiacon, με επικεφαλής τους πολιτικούς μηχανικούς Γιώργο Κυρατζή και Θανάση Χολδιδάκη, έχει 25 χρόνια διαδρομή και εμπειρία στη μελέτη και την κατασκευή κτιριακών έργων υψηλών προδιαγραφών, ενώ αυτή την περίοδο έχει σε εξέλιξη αντίστοιχα οικιστικά συγκροτήματα στον Αλιμο και την Αργυρούπολη.Επίσης πολύ κοντά στο ακίνητο του Ελληνικού βρίσκεται το ολοκληρωμένο συγκρότημα της Mia Properties με την ονομασία «Vathi», δανεισμένη από την οδό Ιωάννη Βάθη στην οποία αναπτύσσεται.«Το “Vathi” βρίσκεται στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας -μόλις 200 μέτρα από τη θάλασσα, ακριβώς δίπλα στο πρώην αεροδρόμιο της Αθήνας- όπου πρόκειται να λάβει χώρα το “The Ellinikon”, η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση σε όλη την Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια», όπως αναφέρεται.Περιλαμβάνει 17 κατοικίες εμβαδού από 147 έως 370 τ.μ., εκ των οποίων διαθέσιμες είναι πλέον μόνο οι 5, με τις τιμές τους να κυμαίνονται από 615.000 έως 2,29 εκατ. ευρώ για τη μεγαλύτερη από όλες.Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει άλλο ένα συγκρότημα, το «Elliniko», ακριβώς δίπλα στο μελλοντικό Μητροπολιτικό Πάρκο, που αποτελείται από 23 κατοικίες (διαμερίσματα, μεζονέτες και ρετιρέ με roof gardens) που είναι όλες sold out.Η Mia Properties είναι θυγατρική της ολλανδικής Sturdious B.V., που συστάθηκε το 2017 και εστιάζει στα νότια προάστια, έχοντας ολοκληρώσει 18 οικιστικά συγκροτήματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και υψηλής ποιότητας κατασκευής (σε Ελληνικό, Βούλα, Βάρκιζα, Βάρη, Βουλιαγμένη). Παράλληλα, έχει σε εξέλιξη τρία ακόμη έργα σε Βάρκιζα, Βούλα και Γλυφάδα. Διαχειριστής της Mia Properties στη χώρα μας έχει οριστεί ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαμπίμπ Ακτάς.Το «Triton» και το «Athens Sansevieria»Πρωταγωνιστικό ρόλο στις νέες και υψηλού επιπέδου οικιστικές αναπτύξεις στα νότια προάστια διεκδικεί η εταιρεία QG Investments, συμφερόντων του Καταριανού Μοχάμεντ Αλ Ομπάιντλι και του Ελληνα επιχειρηματία Παντελή Απόδιακου.Διαθέτει στο ενεργητικό της 10, ολοκληρωμένα και υπό ανάπτυξη, οικιστικά projects της τάξης των 45.000 τ.μ., τα οποία μπορεί να πει κανείς ότι «οδηγούν την κούρσα» τόσο σε επίπεδο ποιότητας κατασκευής και σχεδιασμού όσο και συνεργασιών.Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν δύο, τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εμβληματικά.To ένα είναι το «Athens Triton», που αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι τώρα project της QG Investments και το οποίο τοποθετείται ελάχιστα μέτρα από το ακίνητο του πρώην αεροδρομίου στον χώρο που στέγαζε μέχρι πρόσφατα την ψυχιατρική κλινική «Κασταλία».Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησαν οι εκσκαφικές εργασίες στο οικόπεδο και με βάση το χρονοδιάγραμμα, το project θα έχει ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια.Το «Athens Triton» πήρε το όνομά του από τον Τρίτωνα, τον γιο του θεού Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης, που ήταν μισός άνθρωπος και μισός ψάρι και έμενε σε ένα χρυσό παλάτι μπροστά στην ακροθαλασσιά. Στόχος λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο «χρυσό παλάτι» που θα περιλαμβάνει 42 κατοικίες, από 120 έως 640 τ.μ., όλες με ιδιωτικές πισίνες και θέα στο παραλιακό μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Τον σχεδιασμό τόσο του «Triton», όσο και των άλλων έργων της εταιρείας, έχει αναλάβει τα διακεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο 314 Architecture Studio του Παύλου Χατζηαγγελίδη.Σύμφωνα με τα σχέδια, θα πρόκειται για ένα μοναδικό συγκρότημα, με έντονη φουτουριστική προσέγγιση, το οποίο θα διαθέτει 1.200 τ.μ. κοινόχρηστους χώρους, με εξωτερικές και εσωτερικές πισίνες, μεγάλο γυμναστήριο, wellness area, private lounge bar μέχρι και θερινό κινηματογράφο στο roof garden. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες των κατοικιών θα απολαμβάνουν ξενοδοχειακού επιπέδου υπηρεσίες. Αντίστοιχου επιπέδου αναμένεται να είναι και οι τιμές, αν και ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.Το έτερο project το οποίο έχει στα σκαριά η QG Investments είναι το ακόμη μεγαλύτερο «Athens Sansevieria», που θα περιλαμβάνει 67 κατοικίες εμβαδού από 120 έως και 700 τ.μ., προσφέροντας αντίστοιχες υπηρεσίες. Το εν λόγω συγκρότημα, που ξεχωρίζει για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό του, θα αναπτυχθεί σε οικόπεδο πάνω στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο Π. Φάληρο. Το οικόπεδο ανήκε κατά το παρελθόν στην Τράπεζα της Ελλάδος και μετά από διαγωνισμό πέρασε στα χέρια ισραηλινής εταιρείας. Στη συνέχεια εξαγοράστηκε από την QG Investments με στόχο την ανάπτυξη του «Athens Sansevieria». Οι εργασίες εκσκαφής και διαμόρφωσης του χώρου αναμένεται να ξεκινήσουν σε περίπου 6 μήνες και το project προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 3,5 χρόνια.Αξίζει να αναφερθεί ότι σε αυτά τα δύο έργα βάζει τη «σφραγίδα» του μέσω του παγκόσμιου brand YOO, ο φημισμένος Γάλλος designer Φιλίπ Σταρκ, από τους μεγαλύτερους σύγχρονους σχεδιαστές εσωτερικών χώρων, προϊόντων και κτιρίων.Το portfolio της QG Investments περιλαμβάνει στα ολοκληρωμένα έργα ορισμένα από τα πλέον εντυπωσιακά νέα ακίνητα των νοτίων προαστίων, όπως τα «La Torre de la Nostalgia», «Chaleur des Petales», «Mantaray», «Domes of Eternity».Ο ιστορικός «Πράπας»Ηταν πριν από περίπου πέντε χρόνια, την άνοιξη του 2018, όταν το ιστορικό ζαχαροπλαστείο του Φαλήρου «Πράπας» κατέβασε τα ρολά του μετά από 55 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ο «Πράπας» φημιζόταν για τα γλυκά του, όπως το εκμέκ, το προφιτερόλ, το μιλφέιγ και το χειροποίητο παγωτό του, ενώ αποτέλεσε για δεκαετίες στέκι διανοουμένων, καλλιτεχνών, επιχειρηματιών και φυσικά των κατοίκων της περιοχής.Το διώροφο κτίριο του ζαχαροπλαστείου, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος 58 και Αχιλλέως, έμεινε κλειστό και σκοτεινό μέχρι πέρυσι που κατεδαφίστηκε. Και τώρα ετοιμάζεται να δώσει τη θέση του σε ένα ξεχωριστό οικιστικό συγκρότημα. Την κατασκευή του έχει αναλάβει η Pelargos Construction (Α. Ρόμβος - Γ. Γεωργιάδης) που δραστηριοποιείται με επιτυχία στην αγορά από το 1977, έχοντας ολοκληρώσει 3.500 διαμερίσματα, κατοικίες και επαγγελματικά κτίρια στα νότια προάστια.Η νέα οκταώροφη οικοδομή σε σημείο-φιλέτο και με ανεμπόδιστη θέα στον Σαρωνικό θα είναι ενεργειακής κλάσης Α+, θα περιλαμβάνει κατοικίες των 187,5 τ.μ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025.Επιστρέφοντας στο Ελληνικό και στη συνοικία που κατοικήθηκε για πρώτη φορά από Ελληνες της Μικράς Ασίας, διαπιστώνει κανείς ότι έχουν απομείνει πλέον μια-δύο από τις παλιές μονοκατοικίες που είχαν τότε φροντισμένους κήπους, μποστάνια και πηγάδια με ανεμόμυλο. Οι περισσότερες έχουν εξαφανιστεί δίνοντας τη θέση τους σε εντυπωσιακές βίλες, ενώ στα όποια ελεύθερα οικόπεδα ανεγείρονται σήμερα νέα οικιστικά συγκροτήματα.Σε αυτή την περιοχή στήνει το δικό της και η ρωσο-κυπριακών συμφερόντων Prime Property, που αναπτύσσει με το brand BBF (Build Better Future) ακίνητα πολυτελείας, έχοντας επεκτείνει δυναμικά τη δραστηριότητά της και στην Ελλάδα. Συγκαταλέγεται στους κορυφαίους κατασκευαστές πολυτελών οικιστικών ακινήτων στην αγορά της Κύπρου και στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται περισσότερα από 150 έργα.Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε 4 χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία και Καναδάς) και στην Ελλάδα έχει ολοκληρωμένα και κυρίως υπό ανάπτυξη περισσότερα από 20 projects σε όλη την Αττική. Μεταξύ αυτών είναι το «Secania» πολύ κοντά στο Ελληνικό, καθώς και τέσσερα ακόμη έργα στον Αλιμο και το Π. Φάληρο, όπως το «Fusion», το πρώτο residential community project, -συγκρότημα κατοικιών με παροχή πληθώρας ανέσεων και προστατευμένο περιβάλλον- κοντά στη Μαρίνα Φλοίσβου. Θα διαθέτει περισσότερα από 50 πολυτελή διαμερίσματα, καθώς και πισίνες, χώρους γυμναστηρίου, παιδικής χαράς, ειδικά διαμορφωμένους χώρους για εξ αποστάσεως εργασία (co-working spaces), καθώς και χώρους πρασίνου.Οπως έχουν δηλώσει πρόσφατα οι υπεύθυνοι της εταιρείας, υπάρχει ήδη υψηλό ενδιαφέρον για προκρατήσεις σε αυτά τα έργα.«Uniq» ονομάζεται το υπό ανάπτυξη οικιστικό project της εταιρείας Ciry-1 Group στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες ανέγερσης. Η εταιρεία αναπτύσσει παράλληλα και το «Icon Living Project» κοντά στο Γκολφ Γλυφάδας, το οποίο περιλαμβάνει 15 διαμπερή διαμερίσματα υπερπολυτελούς κατασκευής με minimal πρωτοποριακό σχεδιασμό «παντρεύοντας τη θέα του ηλιοβασιλέματος με το πράσινο του γκολφ και το γαλάζιο της θάλασσας».Η City-1 Group, με διαδρομή πάνω από 20 χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία, είναι μια μεσαίου μεγέθους εταιρεία, με περισσότερα από 1.000 διαμερίσματα και σπίτια στο ενεργητικό της.Τα «βαριά ονόματα»Το «παρών» στο El dorado γύρω από το Ελληνικό δίνουν φυσικά και ορισμένα από τα «βαριά ονόματα» της εγχώριας αγοράς ακινήτων. Μεταξύ αυτών η Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, η οποία έχει αποκτήσει οικόπεδο επί της οδού «3η» στις παρυφές του πρώην αεροδρομίου. Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 2.500 τ.μ. και αγοράστηκε με τίμημα 4,5 εκατ. ευρώ. Εκεί η κορυφαία ΑΕΕΑΠ σκοπεύει να αναπτύξει κτίριο κατοικιών με συνολική επιφάνεια 2.800 τ.μ.Με το «Six Alpha Luxury Homes» τοποθετείται στην ίδια περιοχή η P&C Development, συμφερόντων του Χρήστου Παναγιωτόπουλου, πρώην προέδρου της Reds. Εκεί ήδη κατασκευάζεται κτίριο πολυτελών κατοικιών, την αρχιτεκτονική μελέτη για το οποίο εκπόνησε το ISV Architects, ένα από τα πλέον διακεκριμένα αρχιτεκτονικά γραφεία με έδρα την Αθήνα και το Λονδίνο, με επικεφαλής τους Μπάμπη Ιωάννου, Τάσο Σωτηρόπουλο και Alexander Van Gilder.Πέντε τουλάχιστον πολυτελή οικιστικά projects στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού ολοκληρώνει ο ελληνικός βραχίονας του ολλανδικού κολοσσού του real estate, Ten Brinke. Το μεγαλύτερο εξ αυτών βρίσκεται προς την πλευρά του Γκολφ Γλυφάδας, επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή, και είναι «μεσοτοιχία» με το ακίνητο του πρώην αεροδρομίου. Αναπτύσσεται σε οικόπεδο 2.000 τ.μ. και διαθέτει πέντε ορόφους. Τα διαμερίσματα θα έχουν θέα προς τον Σαρωνικό, τον Υμηττό αλλά και προς το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού. H κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη της τρέχουσας χρονιάς.Στην ίδια περιοχή του Γκολφ Γλυφάδας, επί της οδού Κ. Καραμανλή, αναπτύσσεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα της Emerald Developments, συμφερόντων του Κύπριου επιχειρηματία Παύλου Φωτιάδη, επικεφαλής του Photos Photiades Group. Ο εν λόγω επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά των αλκοολούχων ποτών (εμφιαλωτής και διανομέας της Carslberg στην Κύπρο, αλλά και ιδιοκτήτης της μικροζυθοποιίας Σερρών, Siris), έχει υπό κατασκευή το project «The Emerald Terraces», το οποίο αποτελείται από δύο κτίρια που περιλαμβάνουν συνολικά 16 super luxury κατοικίες εμβαδού από 52,90 τ.μ. έως 414,13 τ.μ. Και αυτό το έργο φέρει την υπογραφή του ISV Architects. Η Emerald Developments έχει ήδη ολοκληρώσει και πωλήσει το συγκρότημα «Elliniko» στην ίδια περιοχή.Ακίνητα πέριξ του νέου μητροπολιτικού πόλου του Ελληνικού έχει αποκτήσει και ο Θόδωρος Δουζόγλου. Ο ομογενής εκ Βενεζουέλας επιχειρηματίας μέσω διαφόρων εταιρικών σχημάτων και κυρίως μέσω της Macofin ανέπτυξε τα προηγούμενα χρόνια έντονη επενδυτική δραστηριότητα στο εγχώριο real estate. Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εντάξει στο χαρτοφυλάκιό του σειρά ιδιοκτησιών στο Ελληνικό, που αφορούν είτε αδόμητα οικόπεδα είτε παλαιότερες κατοικίες, με την προοπτική της αξιοποίησής τους στο κατάλληλο timing.Τα άλλα projectsΑπό τις πλέον δραστήριες εταιρείες στα νότια προάστια είναι η Zafido Holding Hellas, που συστάθηκε το 2017 και είναι θυγατρική της κυπριακής Zafido Holding Ltd. Η εταιρεία παραδίδει έργα «με το κλειδί στο χέρι» και έχει παρουσία εκτός από την Κύπρο και την Ελλάδα, στην Κίνα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Αίγυπτο και στο Βιετνάμ.Εκτιμάται ότι έχει υπό ανάπτυξη πάνω από 80 οικιστικά projects υψηλών προδιαγραφών σε διάφορες περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής, (Γλυφάδα, Αγιος Δημήτριος, Βούλα, Παλαιό Φάληρο, Αλιμος, Ηλιούπολη, Νέα Σμύρνη), μεταξύ των οποίων φυσικά και το Ελληνικό. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα αυτών έχουν πωληθεί ήδη από τα σχέδια.Ενα από τα κοντινά στο mega project που είναι ακόμη διαθέσιμο είναι αυτό που κατασκευάζεται επί της οδού Αμαζόνων 63 στο Ελληνικό, κοντά στο Ellinikon Experience Park. Το ακίνητο αποτελείται από πέντε ορόφους που περιλαμβάνουν δύο μεζονέτες και πέντε διαμερίσματα, είναι ενεργειακής απόδοσης Α+ και διαθέτει φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή.Πλησίον του ακινήτου του Ελληνικού σε μια ήσυχη περιοχή στον λόφο Πανί, η MD Constructions & Engineering έχει στα σκαριά δύο πολυτελείς τετραώροφες πολυκατοικίες, ενεργειακής κατηγορίας Α+, που θα διαθέτουν και πισίνες. Είναι σχεδιασμένες σε minimal αρχιτεκτονική δωρικού ρυθμού με μεγάλους εξώστες και πανοραμική θέα στη θάλασσα του Σαρωνικού και στο πάρκο του Ελληνικού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται από το 1998 στον κλάδο της ανέγερσης πολυτελών διαμερισμάτων-πολυκατοικιών σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με τη μέθοδο της αντιπαροχής.Λίγο μετά το Ελληνικό με κατεύθυνση προς τη Γλυφάδα συναντά κανείς μια ακόμη εστία οικοδομικού οργασμού, που εκτείνεται από την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι το Γκολφ και την πίσω πλευρά του πρώην αεροδρομίου.Πολλά ακίνητα πάνω στην Παραλιακή που φιλοξενούσαν στο παρελθόν νεοκλασικές επαύλεις βρίσκονται τώρα στο «στόχαστρο» υποψήφιων επενδυτών. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και με ορισμένα από τα παλαιότερα ξενοδοχεία στης περιοχής που είτε ετοιμάζονται να αλλάξουν χρήση είτε ανακαινίζονται ριζικά, όπως το «Fenix Hotel» στο Γλυφάδα, όπου η Redex (όμιλος Κοπελούζου) πραγματοποιεί εργασίες ανακαίνισης και διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων, καθαιρέσεων και στατικών ενισχύσεων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Φεβρουάριο του 2024.Το συγκρότημα «διά χειρός» ΤΕΡΝΑΣτα μεγάλα υπό ανάπτυξη νέα οικιστικά συγκροτήματα υψηλών προδιαγραφών ξεχωρίζει το project της Χ. Κανελλάκης Α.Ε. σε οικόπεδο πάνω στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Πρόκειται για «συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων με υπαίθριες πισίνες», την κατασκευή του οποίου έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., θυγατρική του ισχυρού ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ.Συγκεκριμένα, η εταιρεία στις 26 Σεπτεμβρίου 2022 υπέγραψε σύμβαση με τη Χρήστος Κανελλάκης Α.Ε. για την κατασκευή του έργου «Συγκρότημα διαμερισμάτων σε πενταώροφο κτίριο με πιλοτή και δύο υπόγεια, επί της Λ. Ποσειδώνος 35-37 και οδού Μπακογιάννη στη Γλυφάδα», προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα φάση το έργο βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο εκσκαφικών εργασιών, αλλά εκτιμάται ότι θα προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς.Ακριβώς δίπλα, από την πλευρά της οδού Μπακογιάννη κατασκευάζεται από την Under Constructions ένα ακόμη συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων, με πισίνες και πολλά ακόμη, το οποίο λανσάρεται από την Barnes (Greece) International Realty.Ολα τα παραπάνω περιγράφουν ένα μέρος μόνο από τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στα «σύνορα» και την ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού. Γιατί είναι βέβαιο ότι τα προσεχή χρόνια θα έχει διαμορφωθεί μέσα από δεκάδες ακόμη μεγάλα και μικρότερα projects ένα εντελώς νέο τοπίο.