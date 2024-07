Vicky Safra: Η πλουσιότερη Ελληνίδα στον κόσμο με περιουσία 20,4 δισ. δολ. είναι άγνωστη στη χώρα μας

Η Βίκυ Σάφρα με τον σύζυγό της Τζόζεφ, με τον οποίο απέκτησαν τέσσερα παιδιά

Bίκυ και Τζόζεφ Σάφρα, την ημέρα του γάμου τους

Αλμπέρτο, Ντέιβιντ και Εσθήρ Σάφρα

Η έπαυλη Σάφρα, το Mansão Safra, στο Σάο Πάολο. Με καταπράσινους κήπους και 130 δωμάτια, σχεδιάστηκε στα πρότυπα του Παλατιού των Βερσαλλιών. Από την επιβλητική πρόσοψη μέχρι τις περίπλοκες τοιχογραφίες που κοσμούν την οροφή, κάθε στοιχείο έχει επιλεγεί για να μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια εποχή βασιλείας και μεγαλοπρέπειας

Τέσσερις ήπειροι, τρεις γενιές και σχεδόν δύο αιώνες ιστορίας χρειάστηκαν για να σφυρηλατηθεί η περιουσία της Βίκυ Σάφρα, η οποία πλέον είναι ταυτόχρονα η πλουσιότερη Ελληνίδα, ο άνθρωπος με τη δεύτερη μεγαλύτερη περιουσία στη Βραζιλία,, τον συνιδρυτή του Facebook, μαζί με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, και 15η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο. Κληρονόμος, μαζί με τα παιδιά της, της απίστευτης περιουσίας του συζύγου της που έφυγε από τη ζωή το 2020. Αλλά και πανάξια, καθώς η περιουσία έκτοτε αυγατίζει, για την ακρίβεια εκτινάσσεται σε νέα υψηλά κάθε χρόνο.Περιγράφεται ως μια μελαχρινή, απαστράπτουσα καλλονή στα νιάτα της. Κάτι που δεν θέλει αποδείξεις,, έκδηλη και σήμερα που ξεπέρασε το κατώφλι των 70. Βέρα Ελληνίδα, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, πολιτογραφήθηκε και Βραζιλιάνα, ενώ ζει στην Ελβετία, στο Crans Montana, έδρα των most rich and famous του πλανήτη, για πάνω από μια δεκαετία.Η έπαυλή της εκεί είναι απέναντι από τηςΗ οικογένειά της, εβραϊκής καταγωγής, έφτασε στη Βραζιλία το 1960, όταν η Βίκυ ήταν ακόμη μικρό παιδί. Οι Σαρφάτη -το πατρικό της όνομα- ανέπτυξαν στενές φιλικές σχέσεις με την οικογένεια Σάφρα, επίσης εβραϊκής καταγωγής, που έφτασαν στο Σάο Πάολο τρία χρόνια αργότερα. Από τη γνωριμία προέκυψε και ο μελλοντικός σύζυγός της.«Hταν έρωτας με την πρώτη ματιά, μια αγάπη που θα κρατούσε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής», εξομολογήθηκε ο Τζόζεφ στα ύστερα της ζωής του για τη σχέση του με τη Βίκυ, με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά, τους άλλους κληρονόμους της αυτοκρατορίας: τον Τζέικομπ, την Εσθήρ, τον Αλμπέρτο και τον Ντέιβιντ.Αλλά ο σπόρος της περιουσίας των Σάφρα και η πρώτη τους επιχειρηματική παρουσία είναι πολύ παλαιότερα. Τα πρώτα... ίχνη τους εντοπίζονται στη δεκαετία του 1840 (!), όταν στο σημερινό Χαλέπι της Συρίας,α για εμπορικές αποστολές. Safra Frères & Το Cie, όπως ονομαζόταν, παρείχε πόρους για τα καραβάνια καμηλών που διεκπεραίωναν το εμπόριο σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή στην εποχή της πανίσχυρης τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.Η επιτυχημένη τράπεζα επεκτάθηκε αργότερα στηνκαι τηνΜε την παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οικογένεια Σάφρα αναπροσάρμοσε τη στρατηγική της. Το εμπόριο στο Χαλέπι έχασε την ισχύ του και οι Σάφρα αποφάσισαν να μεταφέρουν τη λειτουργία τους στη Βηρυτό του Λιβάνου, όπου το 1929 ο Τζέικομπ, πατέρας του Τζόζεφ, ίδρυσε την τράπεζα Jacob E. Safra.Ο Τζέικομπ Σάφρα, ακολουθούμενος από τον Τζόζεφ και τους άλλους δύο γιους του, Εντμουντ και Μωυσή, μετακόμισε αργότερα στη Βραζιλία, επηρεασμένος από τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που πρόσφερε απλόχερα η μεταπολεμική περίοδος. Ιδρυσε τημια εταιρεία που εμπορευόταν μηχανήματα, μέταλλα, βοοειδή και κτηνοτροφικά προϊόντα. Αργότερα θα γινόταν το μεγάλο άλμα στον τραπεζικό τομέα, με την εξαγορά της Banco das Indâstrias το 1972 και την επακόλουθη θεαματική ανάπτυξη του ομίλου παγκοσμίως.Διαδεχόμενος τον πατέρα του οαναδείχτηκε σε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, με δραστηριοποίηση σε πολλές χώρες, σχεδόν σε κάθε ήπειρο. Ιδίως στον τομέα του private banking και της διαχείρισης κεφαλαίων εύπορων πελατών, αλλά παράλληλα ανέπτυξε τον όμιλό του και στο real estate, τις τηλεπικοινωνίες, το εμπόριο αγαθών και τη βιομηχανία χαρτιού.Σήμερα, ο όμιλος Safra ελέγχει την Banco Safra SA, τη Safra National Bank της Νέας Υόρκης και την J. Safra Sarasin της Ελβετίας, εταιρείες με τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία ύψους σχεδόν 85 δισ. δολαρίων. Η Safra National Bank της Νέας Υόρκης, με βασική δραστηριότητα στο private banking, διαθέτει υποκαταστήματα εντός και γύρω από τη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα, καθώς και σε Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη.Η J. Safra Sarasin, που φλερτάρει με την ιδέα της απόκτησης της EFG του Σπύρου Λάτση, είναι η έκτη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα, με παρουσία σε 26 σημεία σε Ευρώπη, Ασία, Μέση Ανατολή, Λατινική Αμερική.. Δημιουργήθηκε το 2013 όταν ο όμιλος Safra εξαγόρασε την Bank Sarasin και τη συγχώνευσε με την εταιρεία του ομίλου Bank Jacob Safra Switzerland.Υπό την κηδεμονία και καθοδήγηση της μητέρας τους, η νέα γενιά των Σάφρα, συγκεκριμένα οι δύο από τους γιους της, ο Τζέικομπ και ο Ντέιβιντ που τρέχουν τον όμιλο, επιδιώκει να συνεχίσει και να επεκτείνει την αυτοκρατορία της. Η J. Safra Sarasin ολοκλήρωσε και την εξαγορά των ιδιωτικών τραπεζικών επιχειρήσεων της Bank of Montreal σε Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη, ενώ η Banco Safra τις δραστηριότητες ιδιωτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Credit Agricole στη Βραζιλία.Ο όμιλος διαθέτει επίσης, που συμπεριλαμβάνει τον εμπορικό ουρανοξύστη Gherkin στο Λονδίνο, που αποκτήθηκε τον Νοέμβριο του 2014 αντί 726 εκατ. στερλινών, καθώς και το κτίριο στην 660 Madison Avenue στην καρδιά του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, σχεδιασμένο από τον Νόρμαν Φόστερ, και μερίδιο στην εταιρεία εμπορίας μπανάνας Chiquita Brands International.«Είμαι πεπεισμένος ότι ο όμιλος έχει την κλίμακα και τη δύναμη να καλύψει τις ανάγκες των πελατών του για τις μελλοντικές γενιές, καθώς προσβλέπουμε σε άλλα 180 χρόνια ανθεκτικότητας και απόδοσης», έγραψε ο Τζέικομπ Σάφρα στην ετήσια έκθεση της J. Safra Sarasin.Η διαδικασία που έκανε τη Βίκυ Σάφρα την 15η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο πέρασε μέσα από διαμάχες και μεγάλες συγκρούσεις στο εσωτερικό της οικογένειας. Υπήρξε πολύ κυνηγητό και περισσότερο δάκρυ -ευτυχώς όχι αίμα- σε έναν σκληρό εμφύλιο που πέρασε πρόσφατα και στις αίθουσες των δικαστηρίων. Ο 45χρονος Αλμπέρτο Σάφρα, τρίτο παιδί της οικογένειας, έναν χρόνο πριν από τον θάνατο του πατέρα του, για να ιδρύσει την ASA Investments. Μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, απολύτως ανταγωνιστική στον οικογενειακό όμιλο.Εξαιτίας αυτής της κίνησης, στη διαθήκη του ο εκλιπών Τζόζεφ Σάφρα άφησε την περιουσία του στη Βίκυ και στα τρία από τα παιδιά τους, αποκλείοντας τον Αλμπέρτο. Ο τελευταίος, πέρυσι τον Φεβρουάριο, κινήθηκε νομικά κατά της μητέρας του και δύο εκ των αδερφών και συγκληρονόμων του, του 49χρονου Τζέικομπ και του 40χρονου Ντέιβιντ.Τους μήνυσε, ισχυριζόμενος ότι αφαίρεσαν παράνομα τμήμα από τη συμμετοχή του στητης Νέας Υόρκης. Αλλά και πως ο πατέρας του, ο οποίος πάλεψε με τη νόσο του Πάρκινσον στα τελευταία του χρόνια, δεν ήταν σε θέση να τον αποκόψει από την κληρονομιά, υποδηλώνοντας ότι υπήρξε οικογενειακή συνωμοσία εναντίον του. Η υπόθεση εκδικάστηκε τον περασμένο Μάρτιο, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις του Αλμπέρτο και δικαιώνοντας την υπόλοιπη οικογένεια.Οπως σε όλη την κοινή ζωή τους, επί μισό αιώνα και κάτι που συμπορεύτηκε με τον Τζόζεφ, η Βίκυ Σάφρα εξακολουθεί να κινείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το Bloomberg τη χαρακτήρισε, μάλιστα, «».Ενας λόγος που έπαιξε και παίζει καθοριστικό ρόλο ρόλο στην αποφυγή της δημόσιας έκθεσης είναι η ασφάλεια. Η Βραζιλία όπου έζησε πολλές δεκαετίες, αλλά και η εβραϊκή καταγωγή παίζουν σημαίνοντα ρόλο. Ο αστικός μύθος ήθελε όλη την ελίτ της φρουράς του ζευγαριού,και των δεκατεσσάρων εγγονιών τους να έχουν εκπαιδευτεί από τη Μοσάντ ή να αποτελείται από πρώην μέλη της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας.Στον δε γάμο του γιου τουςμε τηνεβραϊκής-λιβανικής καταγωγής, τον Μάιο του 2012 στο Σάο Πάολο και για τον οποίο ξόδεψαν στη θρυλική Bufê Mansâo França διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων δολαρίων,, για την ασφάλεια όλων, πέραν του συνήθως προσωπικού, χρησιμοποιήθηκαν και 300 πράκτορες της Μοσάντ.Από τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις του ζευγαριού, οι περισσότερες σχετίζονταν αποκλειστικά με τη φιλανθρωπική δράση τους και τίποτε άλλο. Οντως, το κοινωνικό έργο της Βίκυς Σάφρα είναι αξιόλογο. Το 2022 ίδρυσε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, προς τιμήν του συζύγου της, το «Vicky and Joseph Philanthropic Foundation». Μέσω αυτού στηρίζει τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η τέχνη και ο πολιτισμός. Είναι, δε,, του «Albert Einstein» και του Sârio-Libanês.Τούτων δοθέντων, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι δώρισαν το πρωτότυπο χειρόγραφο της Θεωρίας της Σχετικότητας του Aλμπερτ Αϊνστάιν στο Ισραηλιτικό Μουσείο της Ιερουσαλήμ. Επίσης, η κόρη του ζεύγους, Εσθήρ, 44 ετών σήμερα, είναι εκπαιδευτικός και ασχολείται αποκλειστικά με τη διεύθυνση του σχολείου «Beit Yaacov» στο Σάο Πάολο, που δημιουργήθηκε από το οικογενειακό ίδρυμα. Ενώ η μεγαλύτερη αδερφή της Βίκυς, η, είναι διεθνούς ακτινοβολίας ζωγράφος, φωτογράφος και καλλιτέχνις πολυμέσων, με αλλεπάλληλες εκθέσεις σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Μιλάνο και αλλού.Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η -ανυπολόγιστης αρχιτεκτονικής αξίας, αλλά και κόστους- έπαυλη Σάφρα, το Mansâo Safra, στο Σάο Πάολο, στην πολυτελή περιοχή Morumbi. Οι ειδικοί τη χαρακτηρίζουν «ένα αρχιτεκτονικό μνημείο που στέκεται ως φόρος τιμής στο όραμα και τη φινέτσα. Ενα αριστούργημα που χτίστηκε για να αντικατοπτρίζει το μεγαλείο του διάσημου Παλατιού των Βερσαλλιών στο οποίο προσομοιάζει, μεταφέροντας τους επισκέπτες στον κόσμο της κομψότητας».Με καταπράσινους κήπους, 130 δωμάτια, εντυπωσιάζει για την προσοχή στη λεπτομέρεια που δόθηκε σε αυτήν την αναπαράσταση μιας γαλλικής εικόνας. Τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά είναι σχεδιασμένα σχολαστικά για να αποτυπώσουν την ουσία του Παλατιού των Βερσαλλιών. Από την επιβλητική πρόσοψη μέχρι τις περίπλοκες τοιχογραφίες που κοσμούν την οροφή, κάθε στοιχείο έχει επιλεγεί για να μεταφέρει τους επισκέπτες σε μια εποχή βασιλείας και μεγαλοπρέπειας.Σύμβολο ματαιοδοξίας ή συνέπειας σε αρχές, πεποιθήσεις και τρόπο ζωής; Οι ειδικοί θεωρούν πως το Mansâo Safra δεν είναι απλώς μια κατοικία, αλλά ένα ορόσημο που απηχεί την πολύπλευρη προσωπικότητα του Τζόζεφ Σάφρα. «Στέκεται ως υπενθύμιση ότι ένα καινοτόμο πνεύμα και πάθος για αριστεία μπορεί να ξεπεράσει τις γενιές και να αφήσει μια κληρονομιά, είτε στις αίθουσες των επιχειρήσεων είτε στα επιβλητικά δωμάτια ενός σπιτιού που αντικατοπτρίζει το μεγαλείο των περασμένων εποχών», αναφέρουν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ.