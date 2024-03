Στην τελική ευθεία η υποχρεωτική διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS

Κλείσιμο

Sponsored contentΟι νέες ρυθμίσεις απαιτούν από τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, να έχουν προχωρήσει – έως τις 31 Μαρτίου σε διασύνδεση της ταμειακής μηχανής τους με τερματικό μηχάνημα POS, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα που θα επιβληθούν. Παράταση ενός επιπλέον μήνα μπορεί να δοθεί για τις επιχειρήσεις που δεν βρήκαν εγκαίρως διαθέσιμο ραντεβού και για όσες έχουν κάνει δήλωση στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις ALL IN ONE που δεν απαιτούν επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης. Διάφοροι κλάδοι όπως περίπτερα, ψιλικά, mini markets, λαϊκές αγορές και take away, καλούνται πλέον να αποκτήσουν μία ψηφιακή ταμειακή που όχι μόνο θα τις βοηθήσει να αποφύγουν το πρόστιμο, αλλά θα τους δώσει παράλληλα μια ευκαιρία να εξελιχθούν, κάνοντας το πρώτο βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.Ειδικότερα, η SoftΟne GO Ταμειακή, είναι από τις πρώτες ψηφιακές ταμειακές, που έλαβε έγκριση από την ΑΑΔΕ, για την κατηγορία ALL IN ONE (λύσεις που έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως POS και ως Ταμειακό Σύστημα και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της διασύνδεσης POS – Ταμειακών Συστημάτων). Η πιστοποίηση της ΑΑΔΕ διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της λύσης αναφορικά με την αυτόματη διασύνδεση με το σύστημα myDATA. Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας την Πιστοποιημένη Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης EINVOICING, οι διαδικασίες αποστολής και λήψης κάθε είδους παραστατικού πώλησης ολοκληρώνονται γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια διασφαλίζοντας συγχρόνως τη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η GO Ταμειακή παρέχει ένα περιβάλλον ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση και δεν απαιτεί ειδική εκπαίδευση, διαθέτει γρήγορο set up και δυνατότητες plug & play χωρίς παραμετροποίηση για πολύ απλή εφαρμογή, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις.Παράλληλα, προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων όπως είναι η δυνατότητα πολλαπλών τρόπων πληρωμής, η διαχείριση προϊόντων και αποθήκης, η παρακολούθηση βαρδιολογίου και η ενημέρωση για τα στοιχεία ΦΠΑ. Η λύση GO Ταμειακή αξιοποιεί επώνυμο εξοπλισμό, παρέχοντας ταχύτητα και ασφάλεια, καθώς διατίθεται σε συνδυασμό με εκτυπωτή αποδείξεων και barcode scanner, για να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και απόλυτα ασφαλή λειτουργία της 24/7. Επιπλέον, προσφέρει έκδοση απεριόριστων αποδείξεων και τιμολογίων, έκδοση τιμολογίων και παροχής υπηρεσιών, καθώς και εφαρμογές που αναβαθμίζουν την λειτουργία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και διαχείρισης προϊόντων και της διαχείρισης ρόλων και δικαιωμάτων. Παράλληλα, με τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης και δωρεάν αναβαθμίσεων, το κατάστημα λιανικής είναι πάντα «ενημερωμένο» και έτοιμο να ανταποκριθεί σε νέα δεδομένα και ζητούμενα.Με την GΟ Ταμειακή τα καταστήματα λιανικής και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν στο πλευρό τους έναν σύμμαχο όχι μόνο για την άμεση συμμόρφωσή τους με τη νέα νομοθεσία, αλλά και για την ανάπτυξή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς. Πάντα με την πιστοποίηση της SoftOne, τον κορυφαίο πάροχο συστημάτων ERP, CRM, cloud υπηρεσιών και λύσεων ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα.Μάθετε περισσότερα