Χρηματιστήριο Αθηνών: Τραπεζικό rebound - «Ανάχωμα» στο 4ήμερο πτωτικό σερί

Κλείσιμο

Ένα μεγάλο μέρος των απωλειών του περασμένου Μαΐου «απορρόφησε» το ελληνικό χρηματιστήριο στην πρώτη συνεδρίαση του Ιουνίου. Πρωταγωνίστησαν οι τράπεζες και ορισμένα blue chips, που είχαν χώρο να ανεβάσουν στροφές λόγω της πρότερης υποαπόδοσής τους.Αναλυτικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (3/6), ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο 15,57 μονάδων ή +1,09% και έκλεισε στις 1.447,41 μονάδες. Κινήθηκε σε ένα εύρος 18,77 μονάδων και συγκεκριμένα μεταξύ των 1.436,80 (χαμηλό ημέρας) και των 1.455,57 μονάδων (υψηλό ημέρας). Κάλυψε, δε, τη διαφορά με τα επίπεδα από τα οποία είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα (κλείσιμο Απριλίου στις 1.448,48 μονάδες).Στον τραπεζικό κλάδο, η Πειραιώς ηγήθηκε της σημερινής ανόδου, με κέρδη άνω του +2%. Από τα «χαρτιά» της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, ο ΟΠΑΠ, η HELLENiQ ENERGY, η Motor Oil, η Coca Cola και η Titan. Ισχυρές απώλειες για την Intracom Holdings και την Πλαστικά Θράκης, με τη δεύτερη να διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα, καθαρού ποσού 1,604 ευρώ.Η Λεωφόρος Αθηνών εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο τον «ούριο άνεμο» που πνέει σήμερα στις διεθνείς αγορές και κυρίως στις ευρωπαϊκές, οι οποίες «χορεύουν» στο ρυθμό μίας πιθανής μείωσης επιτοκίων από την ΕΚΤ. Οι επίσημες ανακοινώσεις για την απόφαση θα γίνουν αργότερα εντός της τρέχουσας εβδομάδας.Πάντως, σήμερα το Χ.Α. παρουσίασε καλύτερη εικόνα σε σύγκριση με τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ολοκλήρωσε τον Μάιο και την προηγούμενη συνεδρίαση (31/5) με απώλειες για τέταρτη διαδοχική μέρα και δεύτερη συναπτή εβδομάδα, με αποτέλεσμα η συνολική κεφαλαιοποίηση να κατέλθει υπό των 100 δισ. ευρώ, τα οποία ανέκτησε σήμερα.Η αγορά βρίσκεται σε αναζήτηση θετικών καταλυτών, που θα της επιτρέψουν να αντιδράσει, όπως συνέβη σήμερα. Ευεργετικά λειτουργούν τα αποτελέσματα α’ τριμήνου των εισηγμένων, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ικανοποιητικά από τους αναλυτές.Παραδοσιακά, μετά το «sell in May and go away» ακολουθεί ένας εξίσου δύσκολος Ιούνιος, καθώς πρόκειται για μήνα κατά τον οποίο τα θεσμικά χαρτοφυλάκια κατοχυρώνουν μέρος των ετήσιων κερδών.Παράλληλα, η εγχώρια αγορά επιβαρύνεται από τις πολλαπλές αποκοπές μερισμάτων, που είναι προγραμματισμένες, οι οποίες σε συνδυασμό με τα placements των εισηγμένων, επηρεάζουν τη συναλλακτική δραστηριότητα.Εκ των κορυφαίων επιδόσεων όσον αφορά τους κλαδικούς δείκτες παρουσίασαν σήμερα οι τράπεζες, με κέρδη +1,84% στις 1.264,51 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) σημείωσε άνοδο +1,26% στις 3.497,31 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +0,19% στις 2.349,56 μονάδες.Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 88,457 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 16,418 εκατ. ευρώ ήταν προσυμφωνημένες πράξεις. Πακέτο συνολικής αξίας 4,342 εκατ. ευρώ πέρασε μέσω του Χ.Α. στη ΔΕΗ, με 384.657 μετοχές να αλλάζουν «χέρια» στην τιμή των 11,29 ευρώ. Τζίρο άνω των 10 εκατ. ευρώ έκαναν η Πειραιώς (18,149 εκατ. ευρώ) και η Eurobank (10,092 εκατ. ευρώ).