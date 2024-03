Τράπεζα Πειραιώς: Μεταξύ 3,7-4 ευρώ το εύρος διάθεσης για το 27% - Πράσινο φως από ΤΧΣ

(α) στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, με δημόσια προσφορά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ») (η«Ελληνική Δημόσια Προσφορά»). Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί ως Σύμβουλος για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργεί ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και(β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές (“ΕΘΑ”) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι “ΗΠΑ” ή “Ηνωμένες Πολιτείες”), όπως ορίζονται και επί τη βάσει του Κανόνα 144Α (ο “Κανόνας 144Α”) ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο “Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ”), και (ii) ορισμένους άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»). Η BofA Securities Europe SA ενεργεί ως Επικεφαλής Γενικός Συντονιστής για τη Διεθνή Προσφορά. Η BofA Securities Europe SA, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές για τη Διεθνή Προσφορά. Οι Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Γενικοί Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά και η AXIA Ventures Group Ltd και η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργούν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές για τη Διεθνή Προσφορά.Οι διεθνείς επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν στην αγορά Προσφερόμενων Μετοχών στη Διεθνή Προσφορά από τις 10:00 ώρα Ελλάδας της πρώτης ημέρας (δηλαδή, 4 Μαρτίου 2024) έως τις 16:00 ώρα Ελλάδας της τελευταίας ημέρας (δηλαδή, 6 Μαρτίου 2024) της περιόδου Διεθνούς Προσφοράς.Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω του ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.»), το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 4 Μαρτίου έως και 6 Μαρτίου 2024) από τις 10:00 ώρα Ελλάδας και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδας, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή στις 6 Μαρτίου 2024, κατά την οποία θα κλείσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.Η Τιμή Προσφοράς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από €3,70 ή υψηλότερη από €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς η ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, θα καθοριστεί από τον Πωλητή Μέτοχο, βάσει του αποτελέσματος της Διεθνούς Προσφοράς μετά τη λήξη της περιόδου της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 6 Μαρτίου 2024.Οποιαδήποτε στιγμή κατά την περίοδο της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται: κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου να αποφασίζει (όχι κατά σειρά προτεραιότητας) να καθορίζει και να ανακοινώνει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών ή/και να προσδιορίζει μια ενδεικνυόμενη τιμή. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού του Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές θα ενημερωθούν μέσω της δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων προς τους επενδυτές στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και στις ιστοσελίδες της Πειραιώς Holdings και του Πωλητή Μετόχου.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Προσφοράς περιλαμβάνονται στην Ενότητα 19 «TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFERING» του Ενημερωτικού Δελτίου για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά.Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις εγγραφής για την απόκτηση Προσφερόμενων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την αίτηση εγγραφής τους, κατά την περίοδο που θα ορίζεται στο συμπλήρωμα (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος).Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1012η/3.3.2024 συνεδρίασή του ενέκρινε τις αιτήσεις της εταιρείας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών κυριότητας του ΤΧΣ και εισηγμένων στηΡυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.