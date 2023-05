Μotor Oil: Βig deal στις ΑΠΕ με εξαγορά της Unagi - Στα 3 GW το «πράσινο» χαρτοφυλάκιό της

Διαβάστε αναλυτικά στο





Στο στρατηγικό σχεδιασμό για ανάπτυξη του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσα από την θυγατρική εταιρεία του ομίλου More προχωρεί η Μotor Oil εντάσσοντας στο χαρτοφυλάκιό της το 75% τηςH εταιρεία κατέχει 51% μερίδιο σε χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών έργων σε διάφορα στάδια συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,9 GW στην Ελλάδα, αυξάνοντας το «πράσινο» αποτύπωμα του ομίλου που επιταχύνει τον ενεργειακό μετασχηματισμό.Μετά την εξαγορά της Anemos res και την νέα συναλλαγή η MORE (Motor Oil Renewable Energy) θα διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, περισσότερων από 3 GW.Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε σήμερα, 26 Μαΐου 2023, στα γραφεία της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ‘Σύμφωνα με την εταιρεία η συναλλαγή φέρνει τη Motor Oil πιο κοντά στο στόχο της για ανάπτυξη 2.0 GW ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2030, ενώ αυξάνει σημαντικά την ισχύ των έργων υπό ανάπτυξη για τη MORE προσθέτοντας έργα ώριμα που θα λάβουν όρους σύνδεσης σε σύντομο χρονικό διάστημα.