Θεσσαλονίκη: Την έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας Beyond εγκαινίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης 

Κλείσιμο

----------------

: Πως ψηφίζω - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την

εκλογική αναμέτρηση

Όλες οι ειδήσεις για την ΝΕΑ εκλογική αναμέτρηση, τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών, τα exit polls.

Δείτε

LIVE

μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας

Η Beyond είναι ένα μεγάλο γεγονός που καθιστά τη Θεσσαλονίκη αυτό που μπορεί και πρέπει να είναι: το επίκεντρο. Με τις φράσεις αυτές εγκαινίασε απόψε την έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας Beyond,. Τόνισε, δε, πως είναι μια έκθεση για το μέλλον, για το πώς ονειρευόμαστε την Ελλάδα. Αναφερόμενος μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε πως το ταλέντο που βρήκαν οι πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες ήρθαν να επενδύσουν στην πόλη, ήταν πρωτοφανές.Την ικανοποίησή του για την παρουσία του σε μία έκθεση που κάνει αυτό που λέει το όνομά της, και δίνει τρόπους για να επεκτείνουμε τα όριά μας, εξέφρασε από το βήμα των εγκαινίων της, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών,, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση «έναν σημαντικό θεσμό που μπορεί να προσφέρει πολλά».Η Beyond δείχνει τον δρόμο και με εξωστρέφεια και δυναμισμό, θα συνεχίσει να διευρύνει το δίκτυο των συνομιλητών της, ανέφερε, από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης),Έκθεση-σταθμό για την Κεντρική Μακεδονία χαρακτήρισε τη Beyond ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, που «βρέθηκε» στα εγκαίνια διαδικτυακά.ανέφερε.Τη διαπίστωσή του πως η φετινή Beyond ξεπερνά τις προηγούμενες διοργανώσεις, διατύπωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης,, τονίζοντας μάλιστα πως η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ήδη στο μέλλον.Η ψηφιοποίηση των Περιφερειών πρέπει να είναι προτεραιότητα σε κάθε εθνικό σχέδιο, καθώς ψηφιακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει χωρίς ενεργό ρόλο της αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Αττικής, Μαρία Κουρή.Τη μεγάλη βαρύτητα της Beyond υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας, Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κωνσταντίνος Βαρδακώστας, αναφερόμενος παράλληλα στον στόχο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για έναν κόμβο καινοτομίας στην περιοχή της.Στην ανάγκη ψηφιοποίησης όλων των δήμων της χώρας και δη των περιφερειακών, αναφέρθηκε ο α' αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου.Η Beyond πραγματοποιείται υπό την οργανωτική ευθύνη των ΔΕΘ-HELEXPO, Be-Best και Industry Disruptors Game Changers.Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), ο δήμος Θεσσαλονίκης, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης).Η Beyond πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του υπουργείου Τουρισμού και της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ