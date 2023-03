Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίστηκε η κατηφόρα - Πτώση 3,5% στην εβδομάδα και αλλαγή momentum

Το μάρμαρο της διεθνούς τραπεζικής κρίσης κλήθηκε να πληρώσει (σε ακόμη μία συνεδρίαση) το, με τους επενδυτές να προχωρούν σε νέες εκτεταμένες ρευστοποιήσεις. Άλλωστε, η επιφυλακτικότητα παρέμεινε πανταχού παρούσα, κάτι απολύτως εύλογο αν λάβουμε υπόψη τις καταιγιστικές εξελίξεις στηνΑποτέλεσμα ήταν να χαθούν όλα τα ενδοσυνεδριακά κέρδη και η αγορά να κλείσει στο «κόκκινο», επιστρέφοντας στα στηρίγματα των 1.020 μονάδων. Η μεταβλητότητα δε, ήταν αρκετά έντονη, καθώς σήμερα είχαμε αφενός το rebalancing των δεικτών του FTSE Russel, αφετέρου την τριπλή λήξη στην αγορά των παραγώγων. Το βράδυ, δε, περιμένουμε και τον χρησμό του Moody’s.Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες βρέθηκαν ξανά στο στόχαστρο των πωλητών, με τιςκαινα κατρακυλούν έως 6%. Στα υπόλοιπα blue chips, η Motor Oil τερμάτισε σε αρνητικό έδαφος, ενώ ο ΟΤΕ κατάφερε να ανακόψει το 11ήμερο πτωτικό σερί. Θετικά πρόσημα παρατηρήθηκαν, επίσης, στις Jumbo – ΟΠΑΠ.Πιο αναλυτικά, οσημείωσε αξιοσημείωτη πτώση κατά 1,14% και διαμορφώθηκε στις 1.020,19 μονάδες, χάνοντας τουλάχιστον 11,5 μονάδες σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης (1.031,91 μονάδες). Το τόξο των ημερήσιων διακυμάνσεων καθορίστηκε σε 28 μονάδες (από 1.017,93 μονάδες έως 1.045,72 μονάδες), με τον τζίρο των συναλλαγών να κυμαίνεται στα 176,3 εκατομμύρια ευρώ.Στο σύνολο της εβδομάδας, η ελληνική αγορά «πλήρωσε» τις βαριές απώλειες της Τετάρτης (-4,55%), με αποτέλεσμα να απολέσει 3,5% και να συμπληρώσει το δεύτερο διαδοχικό αρνητικό πενθήμερο. Σε σχέση δε, με το υψηλό έτους (1.133 μονάδες την 1η Μαρτίου), η βουτιά ανέρχεται σε 10%.Ο τραπεζικός δείκτης δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στην χθεσινή αντίδραση, με αποτέλεσμα να κατακρημνιστεί στο -4,40% και τις 736 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, μάλιστα, οι απώλειες ξεπέρασαν το 7%.Η μετοχή της Πειραιώς, ενδεικτικά, βούλιαξε κατά 5,9% και κατήλθε στο όριο του 1,8 ευρώ, ενώ η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας ακολούθησε στο -5,7% και τα 4,4 ευρώ (χαμηλό σχεδόν 1,5 μήνα). Από εκεί και πέρα, η μετοχή της Alpha Bank έχασε 5% και περιορίστηκε στο όριο τoυ 1,06 ευρώ, με τη μετοχή της Eurobank να έπεται στο -2,1% και το 1,21 ευρώ. Πιο αναλυτικά:Alpha Bank -5,08% 1,0645 ευρώEurobank -2,10% 1,2135 ευρώΕθνική Τράπεζα -5,74% 4,43 ευρώΠειραιώς -5,94% 1,806 ευρώΣτον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης (-1,12% και 2.477 μονάδες), η μετοχή της Jumbo έκανε άλμα στο +2,1% και τα 21,3 ευρώ, προσεγγίζοντας τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά (21,6 ευρώ). Η μετοχή του ΟΠΑΠ, παράλληλα, διευρύνθηκε στο +1,7% και τα 14,8 ευρώ χάρη στο αισιόδοξο μήνυμα της διοίκησης, ενώ η μετοχή του ΟΤΕ ενισχύθηκε στο +0,9% και τα 12,8 ευρώ, σε μια προσπάθεια ανακοπής του 11ήμερου πτωτικού σερί. Κέρδη πέριξ του 1,5% εμφάνισαν και οι Lamda – ΕΥΔΑΠ, με τη Viohalco να κλείνει στο +2,1%.Ισχυρές πιέσεις, αντίθετα, ασκήθηκαν στη μετοχή της Motor Oil, η οποία κατρακύλησε στο -3% και τα 21,5 ευρώ. Η μετοχή του Titan, δε, περιορίστηκε κατά 1,9%, παρά το γεγονός ότι από το απόγευμα θα βρίσκεται στον δείκτη FTSE All World. Ταυτόχρονα, η Ελλάκτωρ έχασε τουλάχιστον 3% και οι ΔΕΗ – Quest – ΕΛΠΕ τουλάχιστον 1%.

Όσον αφορά τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης (-1,61% και 1.465 μονάδες), η μετοχή της Cenergy ξεχώρισε αρνητικά στο -2,3% και τα 3,4 ευρώ, με τις Epsilon, Ideal, ΑΔΜΗΕ, Entersoft, Intracom και Πλαστικά Θράκης να χάνουν τουλάχιστον 2%. Στον αντίποδα, BriQ και Intrakat κέρδισαν άνω του 1%. Η μετοχή της Attica Bank, από την πλευρά της, περιορίστηκε στο -6,8% και τα 11,4 ευρώ, συνεχίζοντας την καθοδική πορεία.Συνολικά στο χρηματιστηριακό ταμπλό, 34 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 64 μετοχές σημείωσαν κάμψη, ενώ 29 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυμάνθηκε στα 70,8 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 600 εκατ. ευρώ σε σχέση με την Πέμπτη.Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας κατήλθε στα 4,4 ευρώ, το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Φεβρουαρίου. Άνω των 14 εκατ. ευρώ ο τζίρος. Στο +18% η μεταβολή του 2023.Η μετοχή του ΟΤΕ κατάφερε να ανακόψει το 11ήμερο πτωτικό σερί και να επιστρέψει στα 12,8 ευρώ. Στα 15,9 εκατ. ευρώ ο ημερήσιος τζίρος, με τις απώλειες από τις αρχές του έτους να περιορίζονται στο 12%.Η μετοχή του ΟΠΑΠ προσπάθησε να προσεγγίσει τα 15 ευρώ, χάρη στις θετικές προοπτικές για το 2023, αλλά και στις ισχυρές επιδόσεις του 2022. Στο +12% η άνοδος μέσα στο 2023.Η μετοχή της Jumbo αναρριχήθηκε στα 21,3 ευρώ, τα οποία είναι πολύ κοντά στο ιστορικό υψηλό (21,6 ευρώ). Μάλιστα, ενδοσυνεδριακά έφθασε έως το 21,8 ευρώ. Κέρδη άνω του 33% από τις αρχές του έτους.Η μετοχή του Titan ετοιμάζεται να προστεθεί στον δείκτη FTSE All World. Παρ’ όλα αυτά, απέτυχε να διατηρήσει τα 14,6 ευρώ. Τζίρος άνω των 14 εκατ. ευρώ.Eurobank -2,10% 26,4 εκατ. ευρώAlpha Bank -5,08% 18,6 εκατ. ευρώΠειραιώς -5,94% 17,1 εκατ. ευρώΟΤΕ +0,87% 15,9 εκατ. ευρώΕθνική Τράπεζα -5,74% 14,1 εκατ. ευρώΤιτάν -1,92% 14,1 εκατ. ευρώΟΠΑΠ +1,72% 13,4 εκατ. ευρώJumbo +2,01% 11,3 εκατ. ευρώMytilineos +0,50% 10,9 εκατ. ευρώΔΕΗ -1,08% 8,6 εκατ. ευρώΗ Λεωφόρος Αθηνών, όπως έχουν καταδείξει όλες οι τελευταίες συνεδριάσεις, εξακολουθεί να αποτελεί έρμαιο των διεθνών εξελίξεων, καθώς τα γεγονότα γύρω από την Credit Suisse και ο βαθμός εμπιστοσύνης προς τον τραπεζικό τομέα καθορίζουν -σχεδόν στον απόλυτο βαθμό- την βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.Η πρόσφατη εξασφάλιση ρευστότητας έως 50 δισ. φράγκων από την Ελβετική Εθνική Τράπεζα (SNB), φαίνεται ότι αποτρέπει τον σενάριο μιας άμεσης κατάρρευσης της Credit Suisse. Παρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνος μιας μελλοντικής χρεοκοπίας παραμένει στο επίκεντρο, με αποτέλεσμα η αβεβαιότητα να είναι πανταχού παρούσα, επιδρώντας αρνητικά στις μετοχές.Την ίδια στιγμή, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το χρηματοπιστωτικό σύστημα πρόλαβε στο… παρά πέντε την κατάρρευση της First Rebublic Bank, η οποία θα ερχόταν μόλις λίγες ημέρες μετά την «τραγωδία» των Silicon Valley Bank, Silvergate και Signature Bank.Όπως είναι σαφές, το ευρύτερο κλίμα αστάθειας γύρω από τις τράπεζες συνιστά αυτήν την στιγμή τη Νο.1 πηγή αβεβαιότητας για τις αγορές μετοχών. Και το μάρμαρο, φυσικά, το πληρώνει και η Αθήνα.Το ενδιαφέρον στρέφεται και στην χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Οι νομισματικές αρχές αύξησαν τα επιτόκια κατά ακόμη 50 μονάδες βάσης, σε μια προσπάθεια αναχαίτισης του επίμονου πληθωρισμού, ο οποίος εξακολουθεί να ταλανίζει την ευρωπαϊκή οικονομία.Ωστόσο, η τρέχουσα τραπεζική αναστάτωση δημιουργεί… δεύτερες «σκέψεις» στην Φρανκφούρτη ως προς το τελικό ύψος των επιτοκίων. Έτσι, δεν αποκλείεται τους επόμενους μήνες να ακολουθήσουν ηπιότερες αυξήσεις επιτοκίων (κάτω των 50 μ.β.), προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και να μην προκληθεί ένα ντόμινο τραπεζικών καταρρεύσεων. Μάλιστα, οι traders προσβλέπουν πλέον σε ολοκλήρωση του κύκλου σύσφιγξης στο 3,2% (επιτόκιο καταθέσεων) έναντι της εκτίμησης για 4,2%, η οποία είχε διατυπωθεί τον περασμένο Οκτώβριο.Η προσοχή των αναλυτών εστιάζει και στην αποψινή ετυμηγορία του οίκου Moody’s, ο οποίος αυτήν την στιγμή δίνει στην Ελλάδα αξιολόγηση «Ba3», δηλαδή τρία «σκαλιά» κάτω της επενδυτικής βαθμίδας και δύο «σκαλιά» κάτω της αξιολόγησης των υπόλοιπων επενδυτικών οίκων (S&P, Fitch, DBRS). Έτσι, δεν αποκλείεται να υπάρξει μια πιθανή αναβάθμιση, ώστε να κλείσει η «ψαλίδα».Στο εξωτερικό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 εμφανίζει αξιοσημείωτες απώλειες στο -1,44% και τις 435 μονάδες, καθώς ο γερμανικός DAX μειώνεται κατά 1,67%, ο βρετανικός FTSE 100 κατά 1,25%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 1,79% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 2,06%. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Dow Jones παρουσιάζει κάμψη άνω των 400 μονάδων, εν μέσω των ανησυχιών για τη First Republic Bank.Όσον αφορά την αγορά πετρελαίου, οι τιμές παραμένουν σε αρνητικό έδαφος, εν μέσω των ευρύτερων ανησυχιών στις διεθνείς αγορές. Ενδεικτικά, τα συμβόλαια WTI στις ΗΠΑ διαμορφώνονται στο -2,78% και τα 66,4 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent στην Ευρώπη καθορίζονται στο -2,69% και τα 72,6 δολάρια ανά βαρέλι. Η τιμή του χρυσού, τέλος, ανέρχεται στο +2,17% και τα 1.964 δολάρια ανά ουγγιά.Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο