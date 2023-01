FEA 2023: Σε εξέλιξη η υποβολή υποψηφιοτήτων για τα βραβεία καινοτομίας τροφίμων

Κλείσιμο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή των προτάσεων των υποψηφίων για τα FEA 2023 και μαζί η αντίστροφη μέτρηση για την τελετή απονομής των διεθνών βραβείων καινοτομίας και αριστείας του κλάδου τροφίμων και ποτών που διοργανώνει το Cibum, και θα διεξαχθεί σε ειδική τελετή το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 στo πλαίσιο της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών Detrop & Oenos της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη.H πρωτοπορία αυτού του διαγωνισμού είναι πως η επιχείρηση που είναι υποψήφια για FEA έχει ήδη περάσει ένα στάδιο προαξιολόγησης από τους συντάκτες του cibum -που συμμετέχουν στην οργανωτική επιτροπή- που οδηγεί στην υποβολή αρχικής υποψηφιότητας. Οι συντάκτες του cibum στην καθημερινότητά τους συναντούν αξιέπαινες δουλειές και τις συγκεντρώνουν για προαξιολόγηση. Οι υποψήφιοι που αποδέχονται την υποψηφιότητα τους, εγγράφονται και θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητους food experts, στελέχη της αγοράς, που διαθέτουν εμπειρία και όραμα για τον κλάδο των τροφίμων και πιστεύουν στους 6 πυλώνες των FEA. Στόχος είναι η επιβράβευση της καινοτομίας και της αριστείας μέσω απλής, δομημένης και αντικειμενικής αξιολόγησης και η διάδοσή της στην αγορά και τους καταναλωτές. Τα FEA, όπως τονίζει ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής και ιδρυτής του cibum, κ. Νίκος Γδοντέλης, δεν είναι διαγωνισμός είναι έπαινος.“Στα Food Experts’ Awards βραβεύονται οι καλύτεροι “πρεσβευτές” του κλάδου τροφίμων και ποτών. Η διοργάνωση τους από το Cibum, το ελληνικό site των food experts είναι ενταγμένη στο πλαίσιο εκδηλώσεων της 31ης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών Detrop, που πραγματοποιείται από τις 18-20 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Με τα Food Experts’ Awards δίνεται η δυνατότητα διάκρισης πετυχημένων επιχειρήσεων και αφοσιωμένων επαγγελματιών, που έχουν καταφέρει να αναπτυχθούν τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις σημαντικότερες ξένες αγορές“.Αξίζει να σημειωθεί πως οι καταναλωτές που απάντησαν σε γκάλοπ του Cibum, είπαν ότι ενημερώνονται κατά βάση από το internet και πως σαφώς θα εμπιστευτούν περισσότερο ένα προϊόν που έχει βραβευτεί αρκεί να ενημερωθούν για το γεγονός είτε από τα ΜΜΕ είτε μέσω της ετικέτας πάνω στο προϊόν, επιβεβαιώνοντας μελέτες σύμφωνα με τις οποίες, οι βραβευμένες μικρές επιχειρήσεις μπορούν να δουν αύξηση εσόδων κατά 63% και αύξηση πωλήσεων 39% ενώ οι μεγάλες εταιρείες, μπορεί να αυξήσουν τα έσοδα έως και 48% και τις πωλήσεις τους μέχρι και 37%.Οι νικητές των 25 κατηγοριών, εκτός του ότι θα επωφεληθούν από μία σημαντική αναγνώριση δημιουργώντας ένα story telling, θα αναγνωριστούν για τις καινοτόμες ιδέες τους τη σκληρή δουλειά και την απόδοσή τους και θα λάβουν ένα σημαντικό επικοινωνιακό εφόδιο που θα προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, θα έχουν και χειροπιαστά οφέλη μέσω των χορηγιών που θα κερδίσουν από τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης και εργαστήρια αναλύσεων τροφίμων, της χώρας.Η Οργανωτική Επιτροπή των FEA 2023 με τιμή σας παρουσιάζει τους 6 χορηγούς των κατηγοριών των FEA 2023.Tα Εργαστήρια Tsakalidis Analysis & Testing είναι χορηγοί σε επτά (7) κατηγορίες προσφέροντας στους χρυσούς νικητές ένα προϊόν της επιλογής τους ”Έλεγχο ολικής μετανάστευσης ενός υλικού σε επαφή με τρόφιμα για την απόδειξη της συμμόρφωσης της ολικής μετανάστευση με τον Κανονισμό ΕΕ 10/2011.”Tους χρυσούς νικητές σε άλλες επτά (7) κατηγορίες θα επιβραβεύσει και ο TÜV HELLAS (TÜV NORD), ο οποίος παρέχει την δωρεάν συμμετοχή ενός στελέχους τους σε σεμινάριο επιλογής τους αξίας έως 700€ ανά συμμετοχή. Οι Χρυσοί Νικητές μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιθυμούν από τα 120 και πλέον σεμινάριά του οργανισμού. Ευγενική χορηγία για τους χρυσούς νικητές άλλων επτά (7) κατηγοριών προσφέρει και η TÜV AUSTRIA HELLAS η οποία παρέχει Α. την δωρεάν συμμετοχή δύο στελεχών σε σεμινάριο 1 ημέρας με θεματολογία: α) Food Defense drill planning b) Internal audit planning based on risk assessment και c) ESG αρχές στον τομέα τροφίμων και Β. και επιπλέον μια επιλογή από τις ακόλουθες i. 3μηνη συνδρομή στο Core επίπεδο της πλατφόρμας LCS ή ii. πιστοποίηση “No Food Waste” με τον πρώτο χρόνο δωρεάν. Στους χρυσούς vικητές της κατηγορίας Excellent Science in Business Approach η SGS Greece SA, φορέας επιθεωρήσεων, επιβλέψεων, επαληθεύσεων, εργαστηριακών αναλύσεων και πιστοποιήσεων με παγκόσμια παρουσία, παρέχει την δωρεάν παρακολούθηση ενός εκ των 2 eLearning courses της SGS, αξίας 280€, που ακολουθούν: Α. FSSC 22000 V5.1 & HACCP eLearning Course Bundle και Β. Understanding SMETA v6.1 & Preparing for an Audit. Στους χρυσούς νικητές της κατηγορίας Clean Label Initiative η Eurofins Αναλυτικά Εργαστήρια Αθηνών προσφέρουν ένα ”Πακέτο αναλύσεων νερού (Ομάδα Α + μέταλλα)”. Χορηγός δύο σημαντικών κατηγοριών FEA, Great Food Media Performer και Top Food Sector Support Services είναι o φορέας πιστοποίησης Q–CERT.Οι επικεφαλής και εκπρόσωποι των χορηγών των νικητών των FEA μίλησαν στο Cibum για τα βραβεία καινοτομίας και αριστείας FEA.