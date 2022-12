Αλέξανδρος Χατζηελευθερίου, ο startupper που εμπιστεύονται οι Άραβες επενδυτές

Ο Αλέξανδρος Χατζηελευθερίου δημιούργησε την εφαρμογή Blueground παρατηρώντας ένα κενό, μία έλλειψη στα επιπλωµένα διαµερισµάτα υψηλής ποιότητας.

H Blueground σήμερα απασχολεί περισσότερους από 950 εργαζόμενους, διαθέτοντας 9.500 κατοικίες σε 26 πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Ηη Blueground καλύπτει την ανάγκη να ζεί κάποιος σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου για έναν ή δύο μήνες.

Παλαιότερα ο ίδιος είχε δηλώσει ότι αναγκαζόταν να μείνει σε 12 διαφορετικές πόλεις για διαστήματα που κυμαίνονταν από τρείς εβδομάδες μέχρι και εννιά μήνες σε κάποιες περιπτώσεις. Η διαμονή σε ξενοδοχεία αποδείχθηκε ψυχοφθόρα, δίχως να καλύπτει τις ανάγκες του. Επιπλέον, κόστιζε υπερβολικά στον εργοδότη του. Η εναλλακτική της εξεύρεσης διαμερίσματος ήταν εξίσου προβληματική. Για ένα τόσο μικρό διάστημα δεν υπήρχαν διαθέσιμα διαμερίσματα ή ιδιοκτήτες διατεθειμένοι να τα ενοικιάσουν.Η ζωή, όπως και οι αγορές απεχθάνονται τα κενά. Και εγένετο Blueground! Μία εταιρεία που µισθώνει επιλεγµένα διαµερίσµατα σε δηµοφιλείς περιοχές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα επιπλώνει, τα εξοπλίζει, µετατρέποντάς τα σε διαµερίσµατα υψηλής ποιότητας. Έτσι, η εταιρεία προσφέρει σταθερό εισόδηµα, ευέλικτες συµβάσεις που µπορούν να διακοπούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, αλλά και αξιόπιστους ενοίκους, που θα διαµείνουν για τουλάχιστον έναν µήνα.Ξεκίνησε από την Αθήνα και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν μία προφανής επιλογή, λόγω της σχέσης του ίδιου του Χατζηελευθερίου με την πόλη. Την γνώριζε καλά από τις μέρες που εργαζόταν στη McKinsey. Ακολούθησε το Ντουμπάι και τέσσερα χρόνια μετά την ίδρυσή της, είχε έρθει η ώρα η Blueground να περάσει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη. Το μόττο του ιδρυτή ήταν εξαρχής να δημιουργεί χώρους, στους οποίους οι άνθρωποι να αισθάνονται «σαν στο σπίτι τους» όποιο και αν είναι το μέρος που πρέπει ή επιθυμούν να ζήσουν για ένα διάστημα.Από νωρίς, η εταιρεία κέρδισε την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Αρχικά, στην εμβρυακή της φάση, η εταιρεία εξασφάλισε 1,2 εκατ. ευρώ από το Venture Friends fund. Ήταν η εποχή που η εταιρεία θα έσβηνε τρία κεράκια, γιορτάζοντας τρία χρόνια ζωής και ο ιδρυτής της δήλωνε ικανοποιημένος. Ένας πολύτιμος σύμμαχος ήταν και ο Kevin Ryan. Πρόκειται για τον ιδρυτή μερικών από των πιο επιτυχημένων startups παγκοσμίως.Ο Αλέξανδρος γνώρισε τον Kevin στο Ντουµπάι, στο πλαίσιο µιας εκδήλωσης που είχε διοργανώσει η Endeavor. Στο να έρθουν κοντά συνέβαλε και το γεγονός ότι και οι δύο είχαν αποφοιτήσει από την INSEAD, τη διεθνή επιχειρηματική σχολή. Όπως έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος ο Κέβιν, αυτό που είδε στην Blueground είναι «ένα καινοτόµο προϊόν, το οποίο καλύπτει µια πραγµατική ανάγκη, καθώς και µια δυνατή, ταλαντούχα και έµπειρη οµάδα».Η αξία της Blueground, πλέον, αποτιμάται στα 750 εκατ. δολάρια. Μονάχα για το 2021 τα έσοδα υπερέβησαν τα 145 εκατ. ποσό που αναμένεται να διπλασιαστεί την τρέχουσα χρονιά. Οι εντυπωσιακές επιδόσεις της και οι ρυθμοί ανάπτυξης της Blouground την καθιστούσαν ιδανική επιλογή για χρηματοδότηση και ένα αδιαμφισβήτητο success story στον ανταγωνιστικό κόσμο της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ειδικά στον κλάδο του real estate.Σήμερα απασχολεί περισσότερους από 950 εργαζόμενους, διαθέτοντας 9.500 κατοικίες σε 26 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών είναι και μεγάλες μητροπόλεις, όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, η Βοστώνη, το Σικάγο, η Ζυρίχη, η Μαδρίτη, το Χονγκ Κονγκ, η Αθήνα και πολλές ακόμα. Είναι προφανές ότι η εταιρεία δεν έχει κανένα σκοπό να χαμηλώσει ταχύτητες. Μονάχα τους τελευταίους 12 μήνες άνοιξαν 11 νέες πόλεις, με πιο πρόσφατη την αγορά της Ασίας στη Σιγκαππούρη και το Χονγκ Κόνγκ. Και the sky is the limit, καθώς η Blueground στοχεύει να έχει διεθνή παρουσία σε 50 πόλεις έως το 2025.Συνολικά εξυπηρετεί περισσότερους από 4.700 πελάτες, μεταξύ των οποίων και κορυφαίες εταιρείες όπως Amazon, Tesla και Netflix. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια έχει τεθεί ο στόχος να εισαχθεί στην Wall Street. Εξάλλου, στην Αμερική πραγματοποιείται πλέον το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της. Έτσι, όπως αναγνωρίζουν και κορυφαίοι οικονομικοί αναλυτές, η Blueground βρίσκεται µια ανάσα από το να γίνει η πρώτη ελληνικών συµφερόντων startup που θα µπει στο κλαµπ των "Μονόκερων", δηλαδή των startup εταιρειών µε αξία άνω του ενός δισ. δολαρίων.Η επιτυχία της Blueground οφείλεται κατά πολύ στο πόσο ριζικά έχει αλλάξει ο κόσμος, κυρίως η σχέση με την έννοια του σπιτιού. Παλαιότερα, το σπίτι αποτελούσε ασφάλεια, ενώ για πολλούς νέους, ακόμα και με αρκετά χρήματα στην τράπεζα, έμοιαζε περισσότερο με ανεπιθύμητη δεύσμευση. Ο Αλέξανδρος Χατζηελευθερίου έχει φέρει ως παράδειγμα τον ίδιο του τον εαυτό, ισχυριζόμενος ότι «ποτέ στη ζωή του δεν έχει αγοράσει έπιπλα».Η συνεχής αύξηση της κοινότητας των «ψηφιακών νομάδων» παγκοσμίως επιβεβαίωσε το αρχικό του ένστικτο. Ειδικά, καθώς αυτή διευρύνθηκε λόγω της τηλεργασίας που προέκυψε ως ανάγκη κατά την πανδημία. Πολλοί άνθρωποι που η εργασία τους δεν απαιτεί φυσική παρουσία και χρησιμοποιούν κυρίως την τεχνολογία, έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο ζωής.Η ιδέα του να ζεί κάποιος σε διαφορετικές πόλεις του κόσμου για έναν ή δύο μήνες τη φορά γίνεται όλο και πιο ελκυστική και η λύση της διαμονής που προσφέρει η Blueground καλύπτει την ανάγκη αυτή. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε και η εφημερίδα New York Times σε άρθρο της για τους «ψηφιακούς μονάδες», χαρακτηρίζοντας την Blueground ως «μια μοναδική, φιλική προς τον χρήστη υπηρεσία... Καλύτερα από το να πετάτε χρήματα από ενοίκια για κανονικές κατοικίες, το Blueground σάς επιτρέπει να συνδυάσετε την καθημερινότητά σας με τα ταξίδια. Φανταστείτε να περάσετε τον Αύγουστο στο δικό σας διαμέρισμα στο Παρίσι και μετά να περάσετε για να ζήσετε το Λονδίνο σαν ντόπιος τον Σεπτέμβριο».Μιλώντας με τη διοίκηση της εταιρείας για όλες τις θετικές εξελίξεις, μας αποκάλυψε μία ακόμα, εξαιρετικής σημασίας. Και αυτό, καθώς τους φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο τους. Ο Αλέξανδρος Χατζηελευθερίου βρίσκεται τη στιγμή αυτή στη Βραζιλία, για τις τελευταίες λεπτομέρειες στην εξαγορά της βραζιλιάνικης startup Tabas, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στην αγορά των πλήρως επιπλωμένων διαμερισμάτων για διάστημα ενός μηνός και παραπάνω στο Σάο Πάολο, το Ρίο ντε Τζανέιρο και τη Μπραζίλια.Με την κίνηση αυτή επιταχύνει την επέκτασή της στη Λατινική Αμερική. Η εξαγορά, δηλαδή, θα επιτρέψει στην Blueground να εισέλθει στη νέα αυτή αγορά και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για επιπλωμένα και με ευέλικτους όρους διαμερίσματα προς ενοικίαση. Συγκεκριμένα, μέσω της εξαγοράς η Blueground θα εισέλθει στην αγορά του Μεξικού στις αρχές του 2023.Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τρίμηνο του 2023 και υπόκειται σε τυπικούς όρους και κανονιστικές εγκρίσεις. «Το βλέμμα μας ήταν στραμμένο στη Λατινική Αμερική εδώ και αρκετό καιρό, καθώς οι δυνατότητες της αγοράς είναι τεράστιες», δήλωσε ο Αλέξανδρος Χατζηελευθερίου. «Καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας με την ιδρυτική ομάδα της Tabas, που ξεκίνησε με την αρχική επένδυση μας στην εταιρεία πέρυσι, έχουμε αναπτύξει μεγάλο θαυμασμό για όλα όσα έχουν καταφέρει στη Βραζιλία μέχρι σήμερα. Στόχός μας, μέσω της τεχνολογίας αλλά και της τεχνογνωσίας μας είναι να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τον ευέλικτο τρόπο ζωής».