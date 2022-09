Πως η αναλογική φορολογία θα βελτιώσει την υγεία μας

Κλείσιμο

Η συμβολή της μείωσης, ακόμα και της εξάλειψης, του καπνίσματος στην πρόληψη του καρκίνου, των καρδιακών αλλά και των αναπνευστικών παθήσεων είναι ο βασικός σκοπός του SCOHRE, της ανεξάρτητης ένωσης ειδικών επιστημόνων που διοργάνωσε το “5th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction, Novel Products, Research and Policy” στις 21 και 22/9.Η αναθεώρηση νομοθετικών και φορολογικών πλαισίων που αφορούν τα προϊόντα καπνού, οι πολιτικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση του «παραδοσιακού» καπνίσματος και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα που αναδεικνύουν τα εναλλακτικά προϊόντα καπνίσματος ως λιγότερο επιβλαβή είναι μόνο μερικά από τα θέματα που παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν στο “5th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction, Novel Products, Research and Policy”.Έχει διαπιστωθεί επιστημονικά ότι ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους μείωσης των βλαβών του καπνίσματος στο γενικό πληθυσμό είναι η προώθηση εναλλακτικών προϊόντων καπνού τα οποία αποδειγμένα είναι λιγότερο επιβλαβή από το «παραδοσιακό» τσιγάρο. Πέρα όμως από την πολιτική μείωσης βλάβης, είναι αναγκαίο να δοθούν επιπλέον κίνητρα σε όλα τα επίπεδα.Στο πλαίσιο του διαλόγου που πραγματοποιήθηκε με θέμα τους τρόπους που η επιβολή φορολογικών συντελεστών, ανάλογων με το επίπεδο βλάβης των προϊόντων καπνού, μπορεί να τροποποιήσει τις συμπεριφορές των καταναλωτών ωφελώντας συνολικά τη δημόσια υγεία ο κ. Andrzej Fal, καθηγητής Ιατρικής, διευθυντής του Ινστιτούτου Ιατρικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Cardinal Wyszyński (UKSW) της Βαρσοβίας και Πρόεδρος της Πολωνικής Εταιρείας Δημόσιας Υγείας, ανέφερε χαρακτηριστικά:«Σε δημοσιονομικό επίπεδο, η αύξηση των καπνιστών σημαίνει υψηλότερα φορολογικά έσοδα. Παράλληλα όμως όσο περισσότερους καπνιστές έχουμε τόσο περισσότερο αυξάνονται οι ασθενείς καθώς και η θνησιμότητα επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας.»«Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα ποσοστά των πρώην “παραδοσιακών” καπνιστών που χρησιμοποιούν πλέον εναλλακτικά προϊόντα καπνού είναι αρκετά μεγάλα. Οι καταναλωτές που στρέφονται από επιλογές υψηλού κινδύνου σε επιλογές μειωμένης βλάβης θα πρέπει να έχουν κίνητρα και όχι να “τιμωρούνται” πληρώνοντας τους ίδιους φόρους. Είναι επιτακτική ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι επιλογές των καταναλωτών καθ' όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης- διαμόρφωσης της εκάστοτε φορολογικής πολιτικής», συμπλήρωσε ο κ. Fal.«Είναι αποδεδειγμένο ότι η αναλογική φορολογία οδηγεί τους καταναλωτές σε λιγότερο βλαβερές επιλογές σε όλα τα επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η υψηλή φορολογία στα αλκοολούχα ποτά και στα αναψυκτικά με ζάχαρη οδήγησαν το κοινό σε προϊόντα χωρίς αλκοόλ και με χαμηλές θερμίδες. Το ίδιο προφανώς θα συμβεί και στα προϊόντα καπνού αν υπάρξει ευελιξία στη φορολόγηση θα προωθηθεί η μετάβαση από τα παραδοσιακά τσιγάρα στα εναλλακτικά προϊόντα καπνού.» τόνισε στην παρουσίασή του ο Emanuele Bracco, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βερόνα.«Η αναλογική φορολογία θα μειώσει φυσικά και το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού, από το οποίο τα διαφυγόντα κέρδη σε διεθνές επίπεδο είναι τεράστια. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει άμεσα να διαμορφωθούν ανάλογες κυβερνητικές πολιτικές που θα τροποποιήσουν τις συμπεριφορές των καταναλωτών.», εξήγησε Yikai Wang, Λέκτορας Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Έσσεξ ενώ ο Σύμβουλος Υγείας Arkadi Sharkov συμπλήρωσε: «Η στροφή σε προϊόντα μειωμένης βλάβης μπορεί να μειώσει πρακτικά τις δαπάνες για την υγεία κι αυτό είναι ένα σημαντικό επιπλέον δημοσιονομικό όφελος για την παγκόσμια οικονομία.»Γενικά οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα εναλλακτικά προϊόντα καπνού βρίσκονται στο χαμηλότερο φάσμα κινδύνου. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα υποστηρίζει τη χρήση τους αφού είναι λιγότερο τοξικά και επιβλαβή σε σχέση με τα παραδοσιακά τσιγάρα καθώς περιέχουν μη καιόμενο καπνό και νικοτίνη. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι τα νέα προϊόντα μειωμένης βλάβης πρέπει να γινουν πιο προσβάσιμα στο ευρύ κοινό μέσω μιας νέας, αναλογικής φορολογικής πολιτικής που θα δώσει κίνητρο στους καταναλωτές.