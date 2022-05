Atlantic Council: Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανοίγει ξανά την διπλωματία των αγωγών - Γιατί ο East Med δεν έχει «πεθάνει»

Κλείσιμο





Την αναγκαιότητα επανακαθορισμού της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας λόγω των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων αναδεικνύει με εκτεταμένη ανάλυση το Atlantic Council, επαναφέροντας στη συζήτηση τον αγωγόΤο ισχυρό αμερικανικό Think Tank σκιαγραφεί την επόμενη μέρα στις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη και στη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, αφήνοντας υπό όρους και προϋποθέσεις ανοικτή την πόρτα για τον επίμαχο αγωγό που ενταφίασε η αμερικανική κυβέρνηση προ μηνών.Στην ανάλυση, που υπογράφει η Ελληνίδα δημοσιογράφος Κατερίνα Σώκου, μέλος του think tank, με επιστημονικό συνεργάτη τον πρώην υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννη Μανιάτη, ξεκαθαρίζεται ότι ο East Med μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας για την ΕΕ, με αέριο από τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, εφόσον τροποποιηθεί η χάραξη του έργου και δοθεί η δυνατότητα πέρα από την διακίνηση αερίου και υδρογόνου.Άποψη, που φαίνεται να συνδέεται τόσο με τις εξελίξεις γύρω από τα κοιτάσματα της ExxonMobil στο «Γλαύκο» και τη βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να «αναστήσει» τον δικό της σχεδιασμό στις έρευνες και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων όσο και με τις διεθνείς προβλέψεις για τις υψηλές τιμές των καυσίμων λόγω του πολέμου.Ο διασυνδετήριος αγωγός Eastern Mediterranean (EastMed) θα διασυνδέσει τα κοιτάσματα αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω της Κύπρου και της Ελλάδας και μέσω του Αγωγού Ποσειδών, στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ευρώπη, ενισχύοντας την ασφάλεια της προμήθειας μέσω της διαφοροποίησης τόσο των πηγών όσο και των διαδρομών. Ο αγωγός EastMed, θα εκτείνεται σε 1.900 χιλιόμετρα και αρχικά θα μεταφέρει 10 bcm ανά έτος.Η ανάλυση του Atlantic Council προτείνει επίσης σύσφιξη στις σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ και την δημιουργία ενός κοινού Ενεργειακού Κέντρου που θα στηρίξει ερευνητικές προσπάθειες στις ΑΠΕ, ώστε να αναπτυχθεί ο τομέας της πράσινης οικονομίας, για τον οποίο εκδηλώνουν θερμό ενδιαφέρον και αμερικανικές εταιρείες.Η συνεργασία, όπως σημειώνεται, μπορεί να επεκταθεί στον τομέα του μπλε και πράσινου υδρογόνου, αλλά και στα συστήματα αποθήκευσης, για τα οποία υπάρχουν σε εξέλιξη γιγαντιαίες επενδύσεις. Ειδική αναφορά γίνεται και στο White Dragon, το σχέδιο για την αξιοποίηση της τεχνολογίας του υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία, με τη συμμετοχή πολύ ισχυρών ενεργειακών ομίλων και ιδιωτών επενδυτών.Σύμφωνα με το think tank, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ευρωπαϊκή πύλη για το μπλε υδρογόνο και στη συνέχεια το πράσινο υδρογόνο από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η άποψη, η χώρα μας να συμπεριληφθεί στην Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών (Three Seas Initiative) που προωθούν 12 κράτη-μέλη της ΕΕ σε Βαλτική και την Αδριατική θάλασσα, καθώς και τον Εύξεινο Πόντο.Μια τέτοια εξέλιξη εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εντάξει στην Κεντρική Ευρώπη και όλες τις υποδομές που «χτίζονται» αυτή την περίοδο στην Ελλάδα στον τομέα του LNG.Η πιο ενεργή συμμετοχή στον τομέα αυτό της Διεθνούς Αναπτυξιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (DFC) για χρηματοδότηση μεγάλων ενεργειακών πρότζεκτ είναι επίσης ένα από τα θέματα που θίγει η ανάλυση όπως και οι μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις.Προτείνεται ακόμη να υπάρξει περισσότερο ενεργός ρόλος των ΗΠΑ στην προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μετατρέποντας τη σημερινή τριμελή συμμαχία Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ σε τετραμελή με συμμετοχή της Ουάσινγκτον.