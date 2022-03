Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο εφοπλιστής Γιώργος Γιουρούκος ανέλαβε τη φιλοξενία Ουκρανών ναυτικών στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στήριξη στις οικογένειες των Ουκρανών ναυτικών και στελεχών της Technomar Shipping Inc προσφέρει ο πλοιοκτήτης και πρόεδρος της εταιρείας. Σε μία ανθρωπιστική κίνηση ενημέρωσε τους ναυτικούς ότι η εταιρεία αναλαμβάνειεφόσον αποφασίσουν να φύγουν από την Ουκρανία.«Παρακολουθούμε από κοντά τα νέα από την Ουκρανία και αντιλαμβανόμαστε και νιώθουμε τις ανησυχίες σας για τις οικογένειές σας. Είμαστε προετοιμασμένοι να κάνουμε ότι είναι δυνατόν να απαλύνουμε την κατάσταση και όσα υποφέρετε και να συντρέξουμε τους Ουκρανούς συναδέλφους σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Είστε μέλη της οικογένειας της Technomar και οι οικογένειες συμπαραστέκονται και συντρέχουν τα μέλη τους σε δύσκολες εποχές. Στο πλαίσιο αυτό η Technomar Shipping. Οι σκέψεις μας είναι σε εσάς και στις οικογένειές σας».Σύμφωνα με πληροφορίες οι οικογένειες θα φιλοξενηθούν σε καταλύματα που έχουν ήδη ενοικιαστεί στη Βόρεια Εύβοια, απόφαση που έχει διπλή ανάγνωση αφού στηρίζει οικονομικά και μία πολύπαθη από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού περιοχή.Ο Γιώργος Γιούρουκος σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο University College του Λονδίνου και απέκτησε μεταπτυχιακό στη μηχανολογία από το πανεπιστήμιο Brunel, όμως τον κέρδισε η ναυτιλία. Το 1993 έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα σε μεγάλη ελληνική, ναυτιλιακή εταιρεία και εργάστηκε σε διάφορα τμήματα. Το 1994 ίδρυσε την εταιρεία την Technomar και δραστηριοποιήθηκε έντονα και με μεγάλη επιτυχία στις αγοραπωλησίες πλοίων και στις συνεργασίες με fund.Διαχειρίζεται έναν μικτόΤο 2010 ο Έλληνας εφοπλιστής ιδρύει σε συνεργασία με τις Kelso & Company και Maas Capital Investments τη ναυτιλιακή Poseidon Containers Holdings, που εξειδικεύεται στα containerships, και το 2015 με στόλο 18 πλοίων προσπάθησε να μπει, χωρίς όμως τελικά να το πετύχει , παρά το γεγονός ότι η δημόσια προσφορά ολοκληρώθηκε με επιτυχία.Επανήλθε το 2018, όταν υπογράφει συμφωνία με τον Michael Gross, πρόεδρο της Global Ship Lease με έδρα το Λονδίνο για συγχώνευση με την Poseidon Containers Holdings. Με τη νέα εταιρεία που το ύψος του deal έφτασε τα 780 εκατ. δολάρια, ο έλληνας πλοιοκτήτης εισήλθε στο αμερικανικό χρηματιστήριο.Έναν χρόνο αργότερα, εξαιτίας τον Δεκέμβριο του 2019,το βραβείο Greek Shipping Newsmaker of the Year.Όσον αφορά την Technomar, συνεργάζεται στενά στις αγορές πλοίων με την οικογένεια Στέγγου, η οποία μετά την πώληση του Πόρτο Καρράς έχει στραφεί σε επενδύσεις. Η Technomar καταλαμβάνει την τρίτη θέση ανάμεσα στις ελληνικών συμφερόντων εταιρείες που διαχειρίζονται πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.