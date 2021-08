Το μεγάλο Deal: Έτσι έγινε η συμφωνία για το... τέταρτο στεφάνι της WIND

Η σφήνα της CVC Capital, οι χειρισμοί και η επόμενη μέρα για το σχήμα WIND - Nοva κάτω από την ομπρέλα της United Group και η αναμενόμενη σύγκρουση με τον ηγέτη της αγοράς ΟΤΕ

Το θρίλερ της εξαγοράς και η επικράτηση της BC Partners

Η μηχανή παραγωγής υπεραξιών και πλούτου για τους μετόχους της WIND περνά τώρα στα χέρια της BC Partners, που μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων έχει δημιουργήσει τη United Group, έναν τηλεπικοινωνιακό όμιλο με παρουσία σε 8 χώρες στη ΝΑ Ευρώπη και έσοδα που ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ





Μπορεί αυτή τη φορά τονα μη σφραγίστηκε στο εντυπωσιακό μπαρ του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου «Mandarin Oriental Hyde Park» στις παρυφές του λονδρέζικου Knightsbridge, όπως συνέβη πριν από περίπου μία 15ετία, ωστόσο η νέα συμφωνία για την πώληση της WIND Ελλάς -τέταρτη στην ιστορία της- ίσως είναι η σημαντικότερη όλων.Με το τίμημα να κλείνει στην περιοχή του 1 δισ. ευρώ, την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου σφραγίστηκε η εξαγορά της τρίτης σε μέγεθος τηλεπικοινωνιακής εταιρείας της χώρας από τον όμιλο United Group, ιδιοκτησίας του γνωστού επενδυτικού κεφαλαίουΠρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες των τελευταίων ετών στην Ελλάδα και από τις σημαντικότερες στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Ηδη χαρακτηρίζεται ως game changer για τον κλάδο, καθώς με την προσθήκη της Νova, την οποία επίσης εξαγοράσε πέρυσι η United, δημιουργείται ένας πάροχος που κοιτάζει στα μάτια τον ηγέτη της αγοράς, τον όμιλο OTE.Τον στρατηγικό σχεδιασμό για την υλοποίηση των δύο deals είχε χαράξει εδώ και αρκετό καιρό ο κ., Partner και προεδρεύων της Eπενδυτικής Eπιτροπής και της Eκτελεστικής Eπιτροπής της BC Partners (BCP). Αυτό που άλλαξε, όμως, ήταν η αλληλουχία των κινήσεων.Ηδη από τα τέλη του 2019 η BC Partners, από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά της WIND, στο πλαίσιο διερευνητικών διεργασιών που είχαν ξεκινήσει τότε οι ιδιοκτήτες της. Η διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να μην ολοκληρώθηκε τότε, καθώς οι οικονομικές προτάσεις που κατατέθηκαν δεν ικανοποίησαν τους ιδιοκτήτες της εταιρείας, ήταν γνωστό όμως πως αργά ή γρήγορα και με την κατάλληλη πρόταση η WIND θα άλλαζε χέρια.Έτσι, το ενδιαφέρον της BCP στράφηκε στη, την οποία οι τράπεζες είχαν ήδη βγάλει προς πώληση. Χρειάστηκαν αποφασιστικές κινήσεις για να ξεπεραστεί το εμπόδιο άλλων ενδιαφερόμενων επενδυτών που είχαν χτυπήσει την πόρτα των τραπεζών και τελικά τον Μάιο του 2020 το deal έκλεισε. Πλέον ένα βασικό κομμάτι του σχεδιασμού είχε υλοποιηθεί και ο δρόμος για να κινηθεί η BCP προς τη WIND είχε ανοίξει.Γεννημένος στην Αθήνα, ο Νίκος Σταθόπουλος, Partner και προεδρεύων της Eπενδυτικής Eπιτροπής και της Eκτελεστικής Eπιτροπής της BC Partners (BCP), θεωρείται ο άνθρωπος των μεγάλων συμφωνιών.Απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, αριστούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές με υποτροφία στο Harvard και κάτοικος Λονδίνου τα τελευταία 25 χρόνια, εντάχθηκε το δυναμικό της BC Partners το 2005. Προηγουμένως είχε διατελέσει Partner επί 7 χρόνια στην Apax Partners, προερχόμενος από την Boston Consulting Group, τη γνωστή αμερικανική εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων. Ως partner στη BC Partners είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του fund που έχει επενδύσει σε ΗΠΑ και Ευρώπη, σε 117 εταιρείες, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 150 δισ. ευρώ. Τα τελευταία 15 χρόνια, η BC Partners έχει επενδύσει στην Ελλάδα πάνω από 4 δισ. ευρώ, στις Regency Entertainment και Pharmathen, μεταξύ άλλων, και συνεχίζει να αναζητά τοποθετήσεις σε ελληνικές εταιρείες που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές.Σε προ μηνών συνέντευξή του στο «Forbes», ο κ. Σταθόπουλος είχε αναφέρει ότι ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών βρίσκεται πάντα στις προτεραιότητές του αλλά και της BCP, γιατί, εκτός από την ανθεκτικότητα που έχει επιδείξει και τη σταθερή ζήτηση, είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο κατάλληλο για περιόδους μεγάλης μεταβλητότητας ή ύφεσης, αφού βασίζεται σε συνδρομές, έχει επαναλαμβανόμενα έσοδα και ρευστότητα.Σε ό,τι αφορά τη Forthnet, τόνισε ότι με την επένδυση της BCP η εταιρεία θα απαλλαγεί από το μεγάλο βάρος των χρεών της, θα ενισχυθεί με νέα κεφάλαια μέσω της United Group, θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις σε υψηλής ποιότητας τηλεοπτικό περιεχόμενο για να βελτιωθεί το προϊόν της εταιρείας στην ψυχαγωγία και στον αθλητισμό, ώστε να αυξήσει τους συνδρομητές της Nοva, αλλά και επενδύσεις σε υπηρεσίες Διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας. Ο 52χρονος σήμερα Σταθόπουλος, πέραν του πρόσφατου deal για τη WIND, έχει ηγηθεί σειράς μεγάλων συμφωνιών, όπως την εξαγορά αντί 5,2 δισ. δολαρίων της Migros, της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ της Τουρκίας, της ιταλικής αλυσίδας ειδών ρουχισμού Gruppo Coin αντί 1,4 δισ. δολαρίων, της εταιρείας Com Hem αντί 1,8 δισ. δολαρίων το 2011, της Advanced Computer Software Group το 2019 αντί 2 δισ. ευρώ και, φυσικά, του τηλεπικοινωνιακού ομίλου United Group αντί 2,6 δισ. δολαρίων το 2019.Μιλά με άνεση πέντε γλώσσες, δηλώνει οπαδός της, αγαπά να παίζει μπάσκετ και είναι, μεταξύ άλλων, μέλος του Global Advisory Board του Harvard Business School, του Board of Trustees του American School of London και του The Hellenic Initiative. Eχοντας μεγάλη αγάπη στις τέχνες, μετέχει στο Δ.Σ. στη Serpentine Gallery, Fellow της Royal Society of Arts, ενώ συμμετέχει ενεργά στο έργο της Impetus, μιας από τις μεγαλύτερες φιλανθρωπικές οργανώσεις της Μ. Βρετανίας για μη προνομιούχα παιδιά και νέους.Οσοι έχουν γνωρίσει τον Ντράγκαν Σόλακ, ιδρυτή του ομίλου United Group και έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Σερβίας, μιλούν για έναν εξαιρετικά οξυδερκή επιχειρηματία, αποτελεσματικό και γρήγορο στις αποφάσεις του.Γεννημένος στο Κραγκούγιεβατς, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας που έχει χτιστεί στις όχθες του ποταμού Λεπένιτσα, ο 57χρονος σήμερα Σόλακ αξιοποίησε στο έπακρο τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν μετά την πτώση του κουμμουνιστικού καθεστώτος στη Σερβία. Ο πατέρας του Νιέγκος ήταν επί σειρά ετών καθηγητής στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Κραγκούγιεβατς και κοσμήτοράς του, ενώ η μητέρα του, Μπέμπα, ήταν γυναικολόγος. Εχοντας μεγαλώσει σε ένα κατάλληλο περιβάλλον, έγκαιρα διέβλεψε τις προοπτικές που ανοίγονταν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και των media.Αρχικά με τη VANS, μια εταιρεία μουσικών δικαιωμάτων, αναζήτησε την επιχειρηματική του τύχη στη Σλοβενία και την Πράγα και στις αρχές του 2000 ξεκίνησε στη Σερβία το εγχείρημα της καλωδιακής KDS που στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Serbia Broadband (SBB), μια μικρή εταιρεία συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών που ταχύτατα αναπτύχθηκε αποτελώντας τον θεμέλιο λίθο του σημερινού ομίλου της United Group.Κατέχοντας τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας από το 2000 έως το 2008 και μετέπειτα αυτή του προέδρου του Δ.Σ., είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε σειρά εξαγορών που επέκτειναν την παρουσία της United στα Βαλκάνια. Η SBB άνοιξε τον επιχειρηματικό της δρασκελισμό το 2004, όταν εξασφάλισε κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών της σχεδίων. Τρία χρόνια μετά προσελκύει το ενδιαφέρον της Mid Europa Partners (MEP), η οποία αποκτά πλειοψηφικό ποσοστό και ξεκινά ένα κρεσέντο εξαγορών και συγχωνεύσεων με εταιρείες όπως η Telemach Slovenia και η Telemach Bosnia για να δημιουργηθεί το 2012 ο όμιλος United Group.Κομβική ήταν η είσοδος, το 2013, του επενδυτικού κολοσσού Kohlberg Kravis Roberts (KKR) στο μετοχικό κεφάλαιο της United και έξι χρόνια αργότερα, το 2019, η απόκτηση του ελέγχου από την BC Partners, μια συμφωνία ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Ακολουθεί η η εξαγορά της VivaCom, του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στη Βουλγαρία, της Forthnet και εδώ και λίγες ημέρες η συμφωνία για την απόκτηση της WIND Ελλάς. Ο Σόλακ σήμερα είναι υπεύθυνος για τη στρατηγική καθοδήγηση στο United Group, επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα και διατηρεί επαφές με γνωστούς Eλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές.Κάτοικος, διαθέτει πληθώρα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Σερβία και σε άλλες χώρες, με αιχμή τα media, κάτι που κατά καιρούς τον οδήγησε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις και στο επίκεντρο ελέγχων. Είναι επίσης ιδιοκτήτης ακινήτων αξίας εκατομμυρίων στην Ελβετία και αλλού αλλά και σειράς γηπέδων γκολφ, καθώς είναι επαγγελματίας παίκτης του αθλήματος και pρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας Γκολφ.Ο Νάσος Ζαρκαλής ανέλαβε επικεφαλής της WIND Ελλάς το 2009, έχοντας ήδη 17 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, από τα οποία τα 10 στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Χημικός μηχανικός, πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διαθέτει Master από το Πανεπιστήμιο Delaware των ΗΠΑ και MBA από το Henley Management College στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκίνησε την καριέρα του από τον χώρο των FMCG, όπου παρέμεινε ως το 1999, οπότε και μεταπήδησε στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Από το 1999 ως το 2007 ανέλαβε θέσεις αυξανόμενης ευθύνης στον εμπορικό τομέα της Vodafone Ελλάδας και στις αρχές του 2008, μετακινήθηκε στην Hellas Online (HOL) ως διευθύνων σύμβουλος.Έναν χρόνο αργότερα ανέλαβε το τιμόνι της WIND και σχεδόν από την αρχή «βουτάει στα βαθιά». Η χρηματοοικονομική κρίση στις ΗΠΑ και η αρχή της μεγάλης πολιτικής και οικονομικής περιπέτειας της Ελλάδας βρίσκει τη WIND δανειακά επιβαρυμένη και με ένα επιχειρηματικό μοντέλο άλλων εποχών.Τον Δεκέμβριο του 2010 η εταιρεία αλλάζει χέρια και περνάει στον έλεγχο έξι διεθνών funds-πιστωτών της εταιρείας που αποφασίζουν να εμπιστευτούν στον κ. Ζαρκαλή και στους συνεργάτες του την επόμενηημέρα της εταιρείας. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η WIND απαλλάσσεται από χρέη ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ επενδύονται νέα κεφάλαια για επενδύσεις τις οποίες υλοποιεί η εταιρεία υπό τη διοίκησή του.Όπως έχει αναφέρει σε συνέντευξή του, ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της αποστολής που ανέλαβε ήταν η αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού της WIND και η διαχείριση του λειτουργικού κόστους της εταιρείας. Οπως είχε πει, έπρεπε και τα δύο να αλλάξουν για να προχωρήσει η εφαρμογή ενός διαφορετικού επιχειρηματικού μοντέλου που θα αντιμετώπιζε τις επερχόμενες ανατροπές στην αγορά.Από το 2015-2016, σε επίπεδο οικονομικών και λειτουργικών δεικτών, ξεκινά μια περίοδος επιταχυνόμενης ανάπτυξης για τη WIND που επέστρεψε σε κερδοφορία στο επόμενο διάστημα, καταγράφοντας ένα εμφατικό turnaround story στην τηλεπικοινωνιακή αγορά. Την τελευταία πενταετία η WIND είναι από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς στην Ευρώπη.Λάτρης της μουσικής και των Rolling Stones, ο Νάσος Ζαρκαλής αποφεύγει τη δημοσιότητα και επιλέγει να μοιράζεται τον προσωπικό του χρόνο με την οικογένειά του. Μεγαλωμένος στη Κυψέλη, υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό και δηλώνει επίμονα αισιόδοξος, κάτι που τον χαρακτήρισε ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές που πέρασαν για την εταιρεία αλλά και την ελληνική οικονομία.Τα δύο funds-ιδιοκτήτες της WIND, το Golden Tree Asset Management και το Cyrus Capital Partners συνέχιζαν να κρατάνε την πόρτα ανοιxτή στους μνηστήρες, αρκεί η τιμή να ήταν σωστή. Δεν βιάζονταν, εξάλλου. Η επένδυσή τους στην Ελλάδα αποδείχθηκε εξαιρετικά πετυχημένη: στα τέλη του 2019 έλαβαν μέρισμα ύψους 225 εκατ. ευρώ, ενώ προ μηνών εξασφάλισαν και 228 εκατ. ευρώ από τη συμφωνία με τη Vantage Towers της Vodafone για τους πύργους της εταιρείας που φιλοξενούν τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.Αυτό που ίσως δεν περίμεναν ήταν η εκδήλωση ενδιαφέροντος από το αμερικανικό fund CVC Capital, που τα τελευταία χρόνια έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ εξαγορών assets στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το CVC κινήθηκε με ταχύτητα και ξεκίνησε προκαταρκτικές επαφές διερευνώντας την εξαγορά της WIND. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και έπεσαν τα πρώτα νούμερα στο τραπέζι.Τα νέα μαθεύτηκαν γρήγορα, με αποτέλεσμα οι επαφές αυτές να επισπεύσουν τις κινήσεις των BC Partners - United Group και του κ. Σταθόπουλου, που με τη σειρά τους εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για την εταιρεία. Οπως αναφέρουν στο «» πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν, οι συζητήσεις προχώρησαν γρήγορα καθώς από τη μία πλευρά του τραπεζιού υπήρχε ένας πρόθυμος πωλητής και από την άλλη ένας φιλόδοξος αγοραστής που, πέραν των άλλων, δραστηριοποιείται ως τηλεπικοινωνιακός πάροχος (United Group).Παρότι πάντα στο τέλος money talks, φάνηκε, κατά ορισμένους, να υπήρχε μια ελαφρά προτίμηση να ενταχθεί η WIND στην ομπρέλα ενός τηλεπικοινωνιακού παρόχου που από την πρώτη ημέρα θα είναι σε θέση να τρέξει την εταιρεία. Στοιχείο κατά τις ίδιες πηγές καθόλου αμελητέο, καθώς Golden Tree και Cyrus έχουν καλύψει μέρος ομολογιακού δανείου των 525 εκατ. ευρώ που έλαβε το 2019 η WIND και ευελπιστούν σε ταχεία ανάπτυξη της εταιρείας ώστε ως πιστωτές να αποπληρωθούν με τη σειρά τους ταχύτερα.Αν και, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, πάντοτε σε τέτοιες συζητήσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος ανατροπής, υπήρχε η αίσθηση πως όλοι κινούνταν σε ασφαλές έδαφος. Και αυτό γιατί, πέραν των άλλων, οι πιθανότητες να προέκυπταν αιφνιδιασμοί κατά τον οικονομικό και νομικό έλεγχο (due diligence) που πραγματοποιήθηκε εκτιμήθηκε πως ήταν περιορισμένες.Τα τελευταία χρόνια υπό τη διοίκηση του κ. Νάσου Ζαρκαλή η WIND είχε απαλλαγεί από βάρη και υποχρεώσεις του παρελθόντος και πέτυχε θετικό πρόσημο στους οικονομικούς και λειτουργικούς της δείκτες.Κόντρα στη χρηματοοικονομική κρίση, την πίεση από τον σκληρό ανταγωνισμό με ΟΤΕ και, αλλά και την ανατροπή των δεδομένων που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού, το turnaround story της WIND παρέμεινε ακέραιο και συνδυάστηκε με την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, 5G κ.ά. Η εταιρεία πέρυσι έκλεισε με συνολικά έσοδα από υπηρεσίες 508,6 εκατ. ευρώ και EBITDA ύψους 135,9 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας αύξηση της συνδρομητικής της βάσης.Εντέλει, η συμφωνία, όπως αναφέρθηκε, κλείδωσε οριστικά και πλέον θα πάρει τον δρόμο της για την οριστική της έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές σε Ευρώπη και Ελλάδα, κάτι που αναμένεται μέσα στο 2022. Χρόνος αρκετός για να προχωρήσει η αναδιοργάνωση της Νova, να πραγματοποιηθεί η αλλαγή ιδιοκτησίας στη WIND και να αρχίσουν να δρομολογούνται οι πρώτοι σχεδιασμοί από τους επικεφαλής της United Group, της CEO Βικτόρια Μπόκλαγκ και του ιδρυτή του ομίλου και προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ντράγκαν Σόλακ.Tο deal που πέτυχε η BC Partners είναι το... τέταρτο στεφάνι για τη WIND, αφού είχε προηγηθεί η εξαγορά της εταιρείας το 2005 από επενδυτικά κεφάλαια των Apax Partners και Texas Pacific Group, η πώληση της το 2007 στον Αιγύπτιο μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις και η απόκτηση, το 2010, του ελέγχου της εταιρείας από τους πιστωτές της, μεταξύ των οποίων οι μέχρι πρότινος υφιστάμενοι ιδιοκτήτες της εταιρείας Golden Tree Asset Management και Cyrus Capital Partners.Η 30άρα σήμερα WIND (ιδρύθηκε το 1992) γνώρισε περιόδους μεγάλης ανάπτυξης όπως και ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές εξαιτίας των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετώπισε αλλά και του ανελέητου εμπορικού πολέμου στην αγορά. Παρ’ όλα αυτά, αποτέλεσε μηχανή παραγωγής υπεραξιών για τους περισσότερους από τους μετόχους που όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν το κατώφλι της.Ηταν η πρώτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα, πίσω στο 1992, ως Telestet, θυγατρική της ιταλικής STET.H μετέπειτα συγχώνευση της STET με την Telecom Italia οδήγησε σε αλλαγή της ονομασίας της σε TIM Hellas το 2004. Εναν χρόνο αργότερα πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεγάλη εξαγορά της από τις Apax Partners και Texas Pacific Group, αντί 1,6 δισ. ευρώ. Μάλιστα, ο νυν Partner της BCP Νίκος Σταθόπουλος είχε εργαστεί πάνω στο deal ως στέλεχος της Apax. Λίγο αργότερα, το 2006, οι Apax - TPG εξαγοράζουν και την Q-Telecom, από την Info Quest του κ. Απόστολου Φέσσα, με τίμημα 350 εκατ. ευρώ, την οποία τότε είχε διεκδικήσει και η BC Partners.Το νέο σχήμα TIM και Q-Telecom αποκτά κρίσιμη μάζα και λίγους μήνες μετά προσελκύει το ενδιαφέρον της Weather Investments του Αιγύπτιου μεγιστάνα Ναγκίμπ Σαουίρις. Σχεδόν αμέσως μετονομάζεται σε WIND Ελλάς (κάτι που γιορτάστηκε με ένα μνημειώδες πάρτυ το οποίο ακόμη θυμούνται όσοι παραβρέθηκαν) και εξαγοράζεται ο τότε πάροχος σταθερής τηλεφωνίας Tellas, που ανήκε στη ΔΕΗ.Ωστόσο η WIND είχε αρχίσει να βαρύνεται επικίνδυνα από δανεισμό, ο οποίος κάποια στιγμή αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολο να εξυπηρετηθεί. Εκπονείται σχέδιο αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση των τότε δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας από τα 3,2 δισ. στο 1,8 δισ. ευρώ. Στην κούρσα της διεκδίκησης της εταιρείας την περίοδο εκείνη είχαν συμμετάσχει γνωστά funds, μεταξύ των οποίων η Telenor, επικράτησε όμως το γκρουπ των ομολογιούχων της WIND, στις οποίες περιλαμβάνονταν ονόματα όπως η Anchorage Capital Group, η Mount Kellett Capital Partners κ.ά.Στο μεσοδιάστημα η αμερικανική Golden Tree Asset Management κατέστη σταδιακά ο μεγαλύτερος μέτοχος της WIND Ελλάς, μέσω της εταιρείας Crystal Almond Holdings Ltd, μαζί με τη Cyrus Capital Partners, που έφτασαν να ελέγχουν το 95% της μητρικής Crystal Almond Holdings. Εχοντας αφήσει το τιμόνι της εταιρείας στα χέρια του κ. Ζαρκαλή και της ομάδας του, η WIND επανήλθε σε τροχιά ανάπτυξης και κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη σε επίπεδο οικονομικών και λειτουργικών δεικτών, η οποία συνδυάστηκε με ένα ευρύ πλάνο επενδύσεων για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κινητής, σταθερής, Ιντερνετ και τηλεόρασης.Με τη United Group να έχει ήδη αποκτήσει τον έλεγχο της Νova (Forthnet) εδώ και περίπου έναν χρόνο, η εξαγορά του 100% της WIND λειτουργεί απολύτως συμπληρωματικά για τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού τηλεπικοινωνιακού παρόχου που διεκδικεί τη δεύτερη θέση στις υπηρεσίες σταθερής - κινητής τηλεφωνίας και συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα.Το σχήμα WIND - Νova θα έχει ως ισχυρή βάση τους 924.000 πελάτες κινητής με συμβόλαιο και τους 630.000 πελάτες σταθερής της WIND, με τους 463.000 πελάτες της τηλεοπτικής συνδρομητικής πλατφόρμας της Nοva και τους 550.000 συνδρομητές σταθερής της εταιρείας. Με όπλο την προσφορά ολοκληρωμένων πακέτων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Ιντερνετ και τηλεόρασης, ο νέος πάροχος ξεκάθαρα θα στοχεύσει σε σημαντική αύξηση της συνδρομητικής του βάσης προσελκύοντας υφιστάμενους και, κυρίως, νέους πελάτες.Ολα αυτά θα ξεδιπλωθούν μέσα στο 2022, όταν και αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά η εξαγορά της WIND, καθώς απαιτούνται οι σχετικές εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών σε Ελλάδα και Ε.Ε.Μέχρι τότε, όπως φάνηκε και στην περίπτωση της Νova, η United Group θα προετοιμάζει το έδαφος για να ξεδιπλώσει το επιχειρηματικό της σχεδιασμό, o οποίος δίχως άλλο επιδιώκει την ανατροπή του status quo στις εγχώριες τηλεπικοινωνίες. Αυτό θα συμβεί όχι μόνο χάρη στις συνέργιες που θα απελευθερώσει ο γάμος των WIND και Νova, αλλά και στη δυναμική που φέρνει η United Group. Τα τελευταία χρόνια ο όμιλος με έδρα στο Aμστερνταμ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και media στη ΝΑ Ευρώπη.Σήμερα παρέχει πλήρη γκάμα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, ευρυζωνικών δικτύων και συνδρομητικής τηλεόρασης σε οκτώ χώρες (Σερβία, Σλοβενία, Κροατία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Β. Μακεδονία), έχοντας επιδοθεί σε ένα κρεσέντο εξαγορών σχεδόν από τη δημιουργία του. Συνολικά, από την έναρξη της λειτουργίας της έως σήμερα η United Group ενσωμάτωσε με επιτυχία στο δυναμικό της περισσότερες από 100 εταιρείες, με τις πιο πρόσφατες σημαντικές εξαγορές να περιλαμβάνουν -εκτός της Nοva (Forthnet) και WIND- τις βουλγαρικές VivaCom και Νova Broadcasting και τις Telemach και Optima Telekom στην Κροατία.Oπως παρατηρούν έμπειρα στελέχη των τηλεπικοινωνιών, η είσοδος στην Ελλάδα αποτελεί ορόσημο για τη μέχρι σήμερα πορεία της. Κι αυτό διότι αν και εισέρχεται σε μια ευρωπαϊκή αγορά όπου τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από τη διαδικασία του consolidation, τα περιθώρια ανάπτυξης για τους υφιστάμενους παίκτες παραμένουν μεγάλα.Τόσο στην κινητή τηλεφωνία, καθώς προχωρούν μεγάλες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, όσο και στη συνδρομητική τηλεόραση, καθώς το ποσοστό διείσδυσης στα νοικοκυριά παραμένει χαμηλό έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, αλλά και γιατί οι πειρατικές συνδέσεις έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο αγγίζοντας, κατά ορισμένες εκτιμήσεις και τις 400.000.Σύμφωνα με κύκλους της United Group, η Ελλάδα μετατρέπεται σε στρατηγική αγορά για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου, ο οποίος με τις τελευταίες εξαγορές προσβλέπει σε κύκλο εργασιών της τάξης των 2,5 δισ. ευρώ, από τον οποίο το περίπου 1/3 θα προέρχεται από την Ελλάδα. Και όλα αυτά, με τις προοπτικές της αγοράς να προβλέπονται ευοίωνες, ως αποτέλεσμα των δρομολογούμενων νέων επενδύσεων σε τηλεπικοινωνιακές και τεχνολογικές υποδομές με φόντο τα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης.Η περαιτέρω ανάπτυξη, τόσο κεφαλαιακά όσο και λειτουργικά, των WIND και Νova από τη United θεωρείται από την αγορά δεδομένη. Η τεχνογνωσία της United Group στους τομείς του περιεχομένου, τεχνολογίας και ψηφιακής υποδομής, σε συνδυασμό με το τηλεπικοινωνιακό προϊόν και τις πολυετείς σχέσεις συνεργασίας που διατηρεί με κολοσσούς όπως οι Netflix, HBO, Disney και με όλα τα μεγάλα στούντιο παγκοσμίως, αποτελούν ισχυρή παρακαταθήκη.Αυτός ο άνεμος της αλλαγής που έφεραν οι κινήσεις της BCP στην εγχώρια τηλεπικοινωνιακή αγορά έγινε από την πρώτη στιγμή αντιληπτός στο διοικητικό μέγαρο του ΟΤΕ. Ο μεγαλύτερος τεχνολογικός πάροχος της αγοράς βρέθηκε ήδη από τα τέλη της περυσινής χρονιάς αντιμέτωπος με τη σφοδρή διεκδίκηση από πλευράς Νova - United των δικαιωμάτων μετάδοσης των διοργανώσεων της UEFA (Champions League, Europa League και Europa Conference League) για το διάστημα 2021-2024.Τελικά ΟΤΕ και COSMOTE ΤV διατήρησαν τα δικαιώματα των πιο δημοφιλών διασυλλογικών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων στον πλανήτη, δεν συνέβη το ίδιο όμως με τα δικαιώματα για το πιο εμπορικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, την αγγλική Premier League.Ως απάντηση στη κόντρα που ήδη εξελίσσεται, ΟΤΕ και COSMOTE ΤV μετέβαλλαν την επί σειρά ετών στρατηγική τους για τη (μη) εμπλοκή τους στα τηλεοπτικά ελληνικά ποδοσφαιρικά δρώμενα και ήδη συμφώνησαν για δύο χρόνια με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΟΦΗ, μπαίνοντας ουσιαστικά σφήνα στη Νova που κράτησε στο χαρτοφυλάκιο της τους αγώνες του Ολυμπιακού, καθώς και των Αρη, ΠΑΣ Γιάννενα και Ατρόμητου.Το βέβαιο είναι ότι όσα συμβαίνουν αποτελούν πρελούδιο ενός νέου γύρου έντασης του ανταγωνισμού στα ελληνικά telecoms, καθώς στην εμπορική μάχη θα μπουν συνδυασμένα πακέτα με στόχο οι παίκτες της αγοράς να ενισχύσουν τη βάση των συνδρομητών τους, ενώ πεδίο ανταγωνισμού θα αποτελέσουν και τα μεγάλα έργα στον χώρο των έργων ψηφιακών τεχνολογιών (ICT) για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπου ο ΟΤΕ έχει χτίσει ισχυρή θέση.