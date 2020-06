Αλλάζει χέρια η Forthnet: Η BC Partners μπαίνει σε κινητή τηλεφωνία, ψυχαγωγία και αθλητισμό

Ο Νίκος Σταθόπουλος, τον οποίο οι «Financial Times» κατέταξαν στην επίλεκτη ομάδα (Ηall of Fame) των private equities, είναι γνωστός στην Ελλάδα από τις επενδύσεις που έχει κάνει κατά καιρούς στη χώρα μας, με τελευταία την εξαγορά της φαρμακευτικής Pharmathen

Τίτλους τέλους στο σίριαλ της Forthnet έβαλε το private equity BC Partners που κατέληξε πριν από λίγες ημέρες σε συμφωνία με τις πιστώτριες τράπεζες για να αγοράσει την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία που παρέχει τη συνδρομητική τηλεόραση NOVA. Ενα ατελείωτο και βασανιστικό σίριαλ που κρατάει από το 2014 και είχε όλα τα συστατικά της επιτυχίας: ένα φέσι 358,1 εκατ. ευρώ στις τράπεζες, έναν διάσημο μισθοδοτούμενο αλλά αγνώστου αντικειμένου συνεργάτη, τον Μανώλη Πετσίτη, αλλά και την αόρατη ομπρέλα προστασίας πάνω από τη Forthnet του υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά, που είχε φτάσει μέχρι το σημείο να προτείνει να αγοράσει τη Forthnet η EΡΤ! Τόσο ζεστό ήταν το ενδιαφέρον του πρώην υπουργού για το μέλλον της εταιρείας, που ο Αδωνις Γεωργιάδης κάποια στιγμή στη Βουλή αναγκάστηκε να του πει: «Δεν γίνεται κάθε βδομάδα να κάνετε την ίδια ερώτηση».Το οξύμωρο με τη Forthnet είναι ότι ενώ η εταιρεία πένεται, η διοίκησή της υπό τον Πάνο Παπαδόπουλο ευημερεί και απολαμβάνει αυξήσεις και συνταξιοδοτικά προνόμια. Οξύμωρο γιατί την ίδια στιγμή στην ετήσια οικονομική έκθεση, η ίδια διοίκηση δηλώνει ότι «η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες [...] υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας».Πάνω από δυόμισι χρόνια οι πιστώτριες τράπεζες προσπαθούσαν να πουλήσουν τη Forthnet, με τους ενδιαφερομένους, τον έναν μετά τον άλλον, να αποχωρούν. Και όχι αδικαιολόγητα, αφού ο λογαριασμός που έχει σχηματίσει η διοίκηση του Π. Παπαδόπουλου στη Forthnet, εκτός από τα 358,1 εκατ. κόκκινα δάνεια στις τράπεζες, αφήνει και μια «κληρονομιά» 103,5 εκατ. που χρωστά σε προμηθευτές. Σύνολο 461,6 εκατ., ποσό που είναι απίθανο να πληρωθεί όταν η εταιρεία το 2019 είχε ζημίες 28,6 εκατ., δηλαδή οριακά... καλύτερα από το 2018 όπου οι ζημίες ήταν 29 εκατ. ευρώ.Η αλήθεια είναι ότι η Forthnet είναι μια καλή τηλεπικοινωνιακή εταιρεία, με βεβαρυμένο όμως ισολογισμό, καθώς μέσα στα χρόνια έχουν συσσωρευτεί λάθη επί λαθών. Σε έναν κλάδο αιχμής που απαιτεί μεγάλες επενδύσεις, η διοίκηση μισθοδοτούσε τον Μ. Πετσίτη, πορευόταν με ασπίδα τις παρεμβάσεις του πρώην υπουργού Ν. Παππά, ενώ την ίδια στιγμή γονάτιζε χρηματοοικονομικά υπό το βάρος υποχρεώσεων που αγγίζουν πλέον το μισό δισ. ευρώ.Αυτό δεν σημαίνει ότι η εταιρεία δεν έχει αξία. Και ο πρώτος που το διέκρινε ήταν το 2014 ο Μιχάλης Τσαμάζ του ΟΤΕ, ο οποίος και κατέθεσε τότε μια μη δεσμευτική πρόταση αγοράς για τη Forthnet. Η πρόταση του ΟΤΕ είχε πέσει στο τραπέζι ως απάντηση στη Wind και στη Vodafone που είχαν εξαγοράσει ποσοστά της Forthnet, επιδιώκοντας να αποκτήσουν τον έλεγχο και συνεπώς την πρόσβαση για τους συνδρομητές τους σε τηλεοπτικό περιεχόμενο.Η Forthnet δεν υπέκυψε στις προτάσεις των ανταγωνιστών, αλλά στο μεταξύ τα χρέη μεγάλωναν και οι τράπεζες αποφάσισαν να προσλάβουν τη Nomura για να αναλάβει την πώλησή της. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2017 και οι τράπεζες δέχτηκαν πέντε προσφορές, όπου για διαφορετικούς λόγους καμία δεν ικανοποιούσε πλήρως. Το προβάδισμα πήρε η προσφορά του Νοτιοαφρικανού επιχειρηματία Σταν Μίλερ, που συνέπραττε μέσω της κοινοπραξίας Odyssey-Athena με ελληνοαμερικανικά συμφέροντα. Οι τράπεζες ήταν επιφυλακτικές, αλλά αναθάρρησαν και έδωσαν το πράσινο φως για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, όταν στο σχήμα προστέθηκε το αδιαμφισβήτητης οικονομικής επιφάνειας Reggeborgh Invest. Ενας επενδυτικός φορέας ολλανδικών συμφερόντων που γρήγορα όμως αποσύρθηκε, όπως λέγεται, εξαιτίας των διαφωνιών οι οποίες προέκυψαν με τους συνεταίρους του. Ο διαγωνισμός για την πώληση της Forthnet επέστρεψε στο τέλμα και χρειάστηκε να ανοίξει ένα άλλο κεφάλαιο, με τη σκυτάλη να περνά σε Vodafone - Wind. Το σχέδιό τους προέβλεπε να μοιράσουν τους πελάτες της τηλεφωνίας που είχε η Forthnet και να ιδρύσουν κοινή εταιρεία που θα είχε την εκμετάλλευση της συνδρομητικής τηλεόρασης ΝΟVA. Ωστόσο, η πρόσφορά τους απαιτούσε προσφυγή στο άρθρο 106 του Πτωχευτικού Κώδικα για να μην πληρωθούν οι μειοψηφίες των μετόχων και να κουρευτούν οι απαιτήσεις των προμηθευτών που έφταναν τότε στα 90 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά ήθελαν να τεμαχίσουν την εταιρεία και να αναλάβουν τα τμήματα που τις ενδιέφεραν. Στην αγορά υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο Vodafone - Wind σκόπευαν πραγματικά να εξαγοράσουν τη Forthnet ή απλώς καθυστερούσαν τη διαδικασία, με την ελπίδα ότι η εταιρεία θα καταρρεύσει οικονομικά και θα μοιράζονταν με πολύ ευκολότερες διαδικασίες τα ιμάτιά της.Οι τράπεζες, βλέποντας ότι η διαδικασία τραβάει σε μάκρος, τον Νοέμβριο του 2018 έδωσαν δικαίωμα αποκλειστικών διαπραγματεύσεων σε έναν άλλον ενδιαφερόμενο, τον Antenna. Ομως τελικά η προσφορά που κατέθεσε, αν και λέγεται ότι ήταν ύψους 90 εκατ., δεν ήταν δεσμευτική και δεν είχε εγγύηση των προσφερόμενων κεφαλαίων. Οι τράπεζες επανήλθαν για λίγο σε διαπραγμάτευση και πάλι με τις Vodafone - Wind, που έληξε όμως ξανά χωρίς αποτέλεσμα στα τέλη Ιανουαρίου του 2019. Ο Antenna επανήλθε τότε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με δικαίωμα αποκλειστικών διαπραγματεύσεων, δίχως όμως και πάλι να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.Τα πίσω-μπρος Νοτιοαφρικανών, Vodafone - Wind και Antenna μπήκαν στην άκρη όταν οι τράπεζες μέσω της διαδικασίας Νοmura δέχτηκαν δεσμευτική προσφορά μετρητοίς ύψους 41 εκατ. ευρώ από την Alter Ego του ομίλου Μαρινάκη. Τελικά όμως ούτε αυτή η προσπάθεια τελεσφόρησε και έναντι του ενδιαφέροντος της Duet, επικράτησε ο ελεγχόμενος από την BC Partners τηλεπικοινωνιακός όμιλος United Group. Κατέθεσε οικονομική προσφορά 45 εκατ. ευρώ και ένα δυνατό σημείο της προσφοράς του ήταν ότι δεσμευόταν να δώσει επιπλέον 5-10 εκατ. ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης για να συντηρηθεί στη ζωή η Forthnet, μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία και δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.Η United είναι δημιούργημα του Νίκου Σταθόπουλου, ο οποίος, αν και νέος, είναι βετεράνος στον κλάδο των private equities με πολλά deals και διακρίσεις στο ενεργητικό του. Ο Ν. Σταθόπουλος, τον οποίο οι «Financial Times» κατέταξαν στην επίλεκτη ομάδα (Ηall of Fame) των private equities, είναι γνωστός στην Ελλάδα από τις επενδύσεις που έχει κάνει κατά καιρούς στη χώρα μας, με τελευταία την εξαγορά της φαρμακευτικής Pharmathen. Ο χαρισματικός deal maker αγόρασε τον Μάρτιο του 2019 από το ΚΚR τη United, σε ένα deal ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Ακολούθησε τον Νοέμβριο του 2019 η εξαγορά αντί 1,2 δισ. της Viva Com, που είναι η μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή εταιρεία της Βουλγαρίας, στη συνέχεια πριν από τρεις μήνες αγόρασε την τρίτη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στην Κροατία και τώρα ήρθε η σειρά της Forthnet. To αποτέλεσμα των επιχειρηματικών κινήσεων BC Partners και Ν. Σταθόπουλου είναι η δημιουργία της United, του μεγαλύτερου ομίλου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ενός ομίλου που δραστηριοποιείται σε επτά χώρες -και πλέον με τη Forthnet σε οκτώ- και οι πωλήσεις του φτάνουν στα 1,7 δισ. ευρώ. Η κίνηση Σταθόπουλου με τη Forthnet έχει σημασία γιατί η ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά αποκτά έναν τέταρτο παίκτη που ανήκει σε ένα ισχυρό σχήμα και διαθέτει υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση. Πρόκειται για εξέλιξη που ενισχύει τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά που παρουσιάζει σημαντικές στρεβλώσεις και συχνά κατηγορείται για ολιγοπωλιακές συνθήκες.Ταυτόχρονα, η Forthnet εντάσσεται στο άρμα ενός ισχυρού επιχειρηματικού οργανισμού όπως η United που διαθέτει δομημένες συνεργασίες με αθλητικούς οργανισμούς και εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών. Οι πληροφορίες θέλουν τη United να σχεδιάζει την ανάπτυξη και βελτίωση του τηλεοπτικού περιεχομένου της NOVA τόσο με αθλητικό όσο και με ψυχαγωγικό περιεχόμενο. Ταυτόχρονα ο σχεδιασμός προβλέπει να δοθεί έμφαση στις υπηρεσίες Διαδικτύου της Forthnet, αλλά και στις υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας διευρύνοντας τη συνδρομητική βάση της εταιρείας.Ο όμιλος της United αγοράζει από τις πιστώτριες τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank και Attica Bank το σύνολο μετοχών, δανείων και μετατρέψιμων ομολογιών που κατέχουν στη Forthnet και τις θυγατρικές της. Οι τράπεζες χρηματοδότησαν τη Forthnet το 2016 καλύπτοντας το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που είχε εκδώσει τότε η εταιρεία. Οι πιστώτριες τράπεζες προχώρησαν στη συνέχεια σε άσκηση μέρους των δικαιωμάτων τους. Στο τέλος του 2019 η Τράπεζα Πειραιώς κατείχε, βάσει συμβάσεων ενεχυρίασης μετοχών, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 15,11%, η Εθνική Τράπεζα 12,14% και η Alpha Bank 8,48%.Σημειώνεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου του 2019 το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας είχε καταστεί αρνητικό, ενώ, σύμφωνα με τις σημειώσεις των ορκωτών ελεγκτών, την ίδια ημερομηνία η Forthnet (εταιρεία και όμιλος) δεν προχώρησε στην αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων 78,5 εκατ. και 255 εκατ. ευρώ, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχουν απεικονιστεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις πλέον τόκων ύψους 5,4 εκατ. και 19,2 εκατ. ευρώ. Οι ορκωτοί συνεχίζουν επισημαίνοντας ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων εταιρείας και ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά 98,9 εκατ. και 381 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η αρνητική καθαρή θέση της εταιρείας ήταν 79,4 εκατ. και του ομίλου 226,6 εκατ. ευρώ.