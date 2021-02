Φορολογικά κίνητρα: Ενδιαφέρον από 60 πλούσιους για φορολογική μετανάστευση στην Ελλάδα

Εν μέσω πανδημίας ξένοι εύποροι καλοβλέπουν τα φορο-κινητρα του non dom για να φέρουν στην Ελλάδα τις περιουσίες τους - Έκλεισαν οι πρώτες 10 υποθέσεις





Βροχή αιτημάτων από εύπορους αλλοδαπούς εργαζόμενους, συνταξιούχους και επιχειρηματίες, παρατηρείται στις αρμόδιες υπηρεσίες τουΚαταθέτουν αιτήσεις και ζητούν οδηγίες και διευκρινίσεις προκειμένου να μετατραπούν σε, με αντάλλαγμα την χαμηλή φορολόγηση της περιουσίας και των εισοδημάτων τους.Μιλώντας στην ψηφιακή εκδήλωση «Greece: Competing for Global Talent», που διοργάνωσε το οικονομικό φόρουμ των Δελφών, η Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ.τόνισε οτι η πανδημία δημιούργησε πρακτικά προβλήματα, λόγω του περιορισμού των ταξιδιών, αλλά «υπάρχουν πάνω από 60 αιτήσεις, τις οποίες επεξεργάζεται η αρμόδια αρχή, ενώ έχουν διεκπεραιωθεί 10 αιτήσεις ανθρώπων που θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα». Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «για πρώτη φορά έχουμε μια step by step προσέγγιση του θέματος, μια ανταγωνιστική, πρωτογενή νομοθεσία για τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν και να επενδύσουν στη χώρα μας».Το υπουργείο Οικονομικών έχει ενεργοποιήσει, με κοινό παρονομαστή την ιδιαιτέρως ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση σε όσους προσέλθουν.Η αρχή έγινε το πρώτοto 2019 και με στόχο τατου εξωτερικού. Έτσι, όποιο φυσικό πρόσωπο μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, μπορεί να υπαχθεί σε αυτό το ειδικό καθεστώς, εφόσονσε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα την Ελλάδα, τουλάχιστονκαι μάλιστα εντός 3ετίας. Όσοι μπουν στο ειδικό καθεστώς θα καταβάλλουν κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ' αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή,για μια 15ετία.Η συνέχεια δόθηκε με στόχο το κομπόδεμα τωντου εξωτερικού. Με τοη κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει τις αποταμιεύσεις τους στην χώρα μας και να κεντρίσει το ενδιαφέρον των ίδιων για αγορά κατοικίας στην χώρα μας. Τα παραδείγματα αγοράς νέων ακινήτων ή αναστήλωσης παλαιών σε νησιά των Κυκλάδων, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο χαρακτηριστικά και αποτέλεσαν βαση για τον σχεδιασμό του non dom των συνταξιούχων.Όσοι ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα θα καταβάλλουν, κάθε φορολογικό έτος και για μια 15ετία αυτοτελή φόρο με συντελεστή μόλις 7% για το σύνολο του εισοδήματός τους που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εφόσον διαπιστωθεί μεγάλο ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα στην Πορτογαλία, όπου μετακόμισαν περίπου, το θέμα της φορολογίας ακινήτων θα αντιμετωπιστεί.Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι αυτό που ενδιαφέρει την ελληνική κυβέρνηση είναι κυρίως η αγορά από τους αλλοδαπούς συνταξιούχους ακινήτων στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα βοηθούσε σημαντικά την κτηματαγορά. Στις σκέψεις υπάρχει η αύξηση του αφορολόγητου ορίου του συμπληρωματικού φόρου, ο οποίος είναι και το μεγάλο «αγκάθι» που υπάρχει σήμερα στη φορολόγηση των ακινήτων. Χωρίς τον συμπληρωματικό φόρο, οπεριορίζεται στα ποσοστά φορολόγησης των ακινήτων που υπάρχουν και σε πολλές χώρες της Ε.Ε., κάτι που θα βοηθήσει όσους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην αγορά ακινήτου.Τοείναι πιο σύνθετο, όχι ως προς τα κίνητρα που παρέχει, αλλά ως προς τη στόχευση: μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι, καλούνται να αφήσουν την χώρα που ζουν και να έρθουν να μείνουν και να εργαστούν στην Ελλάδα. Τι προβλέπει η διάταξη που κατατέθηκε στη Βουλή; Απαλλαγή από φόρο εισοδήματος και εισφοράς αλληλεγγύης, καθώς και απαλλαγή από τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικία και αυτοκίνητο. Προϋπόθεση η διετής παραμονή στη χώρα, ενώ το ευνοϊκό καθεστώς θα έχει διάρκεια 7 ετών.