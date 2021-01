Lockdown- Αναλυτικός Οδηγός : Πώς θα λειτουργήσει από σήμερα η αγορά

Τι μπορούμε και τι όχι να αγοράσουμε με το click inside και το click away στις «κόκκινες» περιοχές και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε βήμα βήμα – Ως τις 20.00 το ωράριο λειτουργίας στην Αττική, ως τις 17.00 στις υπόλοιπες «κόκκινες» περιοχές - Επανέρχονται χωρίς καθήμενους από Δευτέρα τα καταστήματα ΟΠΑΠ στις «κίτρινες» περιοχές – Κλειστά θα παραμείνουν τα ΟΠΑΠ Play – Εντός δύο ωρών πρέπει να γίνονται τα ψώνια

Ένα βήμα πίσω κάνει από σήμερα η αγορά καθώς τίθενται σε εφαρμογή τα νέα περιοριστικά μέτρα στις αποκαλούμενεςτου επιδημιολογικού χάρτη, στις οποίες περιλαμβάνεται και η περιφέρεια Αττικής πλην των νήσων. Σε αυτές τις περιοχές πλέον η αγορά παύει να λειτουργεί με πλήρη ελευθερία και με την επιστροφή στη μέθοδο του click away «λανσάρεται» για πρώτη φορά και η μέθοδος του «click inside», που είναι δηλαδή η αγορά εντός καταστήματος αλλά με προκαθορισμένο ραντεβού.Με τη νέα μέθοδο πλέον θα δουλεύουν τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης αλλά και τα βιβλιοχαρτοπωλεία. Τι σημαίνει αυτό; Πως ο καταναλωτής που θέλει να επισκεφθεί ένα απ’ αυτά τα καταστήματα για να κάνει έρευνα αγοράς, και όχι απαραίτητα να προβεί σε αγορά, θα πρέπει να έρχεται σε επαφή – τηλεφωνική ή ηλεκτρονική - με το κατάστημα προκειμένου να κλείνει ραντεβού. Για την πιστοποίηση του ραντεβού θα πρέπει το κατάστημα να αποστέλει είτε email (με την παραγγελία ή απόδειξη αγοράς) είτε sms με τα στοιχεία του (όνομα, διεύθυνση, αφμ κοκ) στον καταναλωτή, όπου θα αναγράφεται και η ώρα του ραντεβού. Οι καταστηματάρχες που δεν επιθυμούν να επιβαρυνθούν με το κόστος του sms μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή e-καταναλωτής της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του υπ. Ανάπτυξης, που είναι δωρεάν. Ως το τέλος της ημέρας αναμένεται να ανέβει και σχετική επιλογή για τα ραντεβού του click inside. Ο καταναλωτής εκτός της ηλεκτρονικής ειδοποίησης που θα πρέπει να έχει μαζί του ώστε να πιστοποιείται το ραντεβού θα πρέπει είτε να στείλει sms με τον κωδικό 2 στο 13033 είτε να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο.Προσοχή τα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης και τα βιβλιοχαρτοπωλεία θα υποχρεούνται ναστον πελάτη που βρίσκεται στο κατάστημα μέσω του click inside άλλα προϊόντα, που δεν ανήκουν στο βασικό τους. Κι αυτό καθώς θα ετίθετο ζήτημα αθέμιτου ανταγωνισμού. Για παράδειγμα εάν κάποιος επισκεφθεί κάποιο κατάστημα αλυσίδας που πουλά βιβλία και χαρτικά, δεν θα μπορεί να αγοράσει πχ ένα smartphone.Με τη λογική των ραντεβούτα κομμωτήρια και κουρεία, οι υπηρεσίες μανικιούρ – πεντικιούρ, οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών καθώς επίσης και τα ΚΤΕΟ.Σε ο,τι αφοράτην οποία μάθαμε κατά την εορταστική περίοδο αυτή θα ισχύσει για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες καταστημάτων του λιανικού εμπορίου. Πρόκειται για τη διαδικασία αγοράς ή παραγγελίας προϊόντος Online ή μέσω τηλεφώνου και την παραλαβή έξω απ’ το κατάστημα με τη δυνατότητα πληρωμής μέσω POS.Και εδώ η διαδικασία είναι λίγο – πολύ ίδια. Το ραντεβού για την παραλαβή πιστοποιείται είτε ηλεκτρονικά, μέσω email, είτε μέσω sms που θα στείλει η επιχείρηση στον καταναλωτή όπου μαζί με τα στοιχεία της θα δηλώνει και την ημέρα και ώρα του ραντεβού. Οι καταστηματάρχες που δεν επιθυμούν να επιβαρυνθούν με το κόστος του sms μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή e-καταναλωτής της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του υπ. Ανάπτυξης, που είναι δωρεάν. Η σχετική επιλογή για τα ραντεβού του click away είναι ήδη ενεργοποιημένη και λειτουργική. Για τη μετακίνηση του ο καταναλωτής θα πρέπει να στείλει sms με τον κωδικό 2 στο 13033 είτε να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο.Σημειωτέον πως όλα τα παραπάνω που περιγράφονται για το click inside και το click away δεν αφορούν τα τμήματα του λιανεμπορίου που ούτως ή άλλως λειτουργούσαν και κατά τη διάρκεια των περιόδων lockdown. Κοινώς σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων, αρτοποιία, μανάβικα, κρεοπωλεία, τσαγκαράδικα, καταστήματα κινητής τηλεφωνίας κοκ. Αυτά θα συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά και στις «κόκκινες» περιοχές με τη μόνη υποχρέωση του καταναλωτή να στείλει sms με τον κωδικό 2 στο 13033 είτε να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο.Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής θα έχει στη διάθεση του δύο ώρες απ’ τη στιγμή που θα λάβει την έγκριση μετακίνησης ή θα συμπληρώσει το ειδικό έντυπο.Η λήξη του ωραρίου λειτουργίας του συνόλου των καταστημάτων στην Αττική τίθεται στις 20.00 το βράδυ με δεδομένο ότι παραμένει στις 21.00 η απαγόρευση κυκλοφορίας. Στις υπόλοιπες «κόκκινες» περιοχές τα καταστήματα θα πρέπει να κλείνουν στις 17.00 καθώς η απαγόρευση κυκλοφορίας πλέον θα ισχύει απ’ τις 18.00. Αυτό περιλαμβάνει και τα σούπερ μάρκετ.Αναφορικά με τις «κίτρινες» περιοχές του επιδημιολογικού χάρτη, το λιανεμπόριο συνολικά θα συνεχίσει να λειτουργεί ελεύθερα με λήξη ωραρίου στις 20.00.Παράλληλα θα συνεχίσουν να λειτουργούν με ραντεβού το σύνολο των υπηρεσιών που είχαν επιτραπεί με την προηγούμενη ΚΥΑ (κέντρα αισθητικής, διαιτολογικές υπηρεσίες, κομμωτήρια κοκ).Επιπλέον στις συγκεκριμένες περιοχές επανέρχονται σε λειτουργία από την ερχόμενη Δευτέρα – και όχι από σήμερα - τα καταστήματα του ΟΠΑΠ, Εξαιρουμένων των «ΟΠΑΠ Play» που θα παραμείνουν κλειστά, τα πρακτορεία λαχείων ενώ θα επιτραπεί να δουλέψουν και οι λαχειοπώλες. Σημειώνεται ότι δεν θα επιτρέπονται καθήμενοι εντός των καταστημάτων ΟΠΑΠ.Υπενθυμίζεται πως για το σύνολο της επικράτειας εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισμός του ενός πελάτη ανά 25 τμ του κύριου χώρου του καταστήματος.