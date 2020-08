Ηλεκτροκίνηση: «Βροχή» οι αιτήσεις - Πρώτα σε ζήτηση τα ηλεκτρικά ποδήλατα

Αιτήσεις μπορούν να κάνουν οι παρακάτω κατηγορίες:

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σημαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για την αγορά -μέσω επιδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Τα πρώτα στοιχεία των αιτήσεων στην πλατφόρμαδείχνουν ότι μέσα σε 18 ώρες, απορροφήθηκε περί το 1 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 45 εκατ. ευρώ του προϋπολογισμού επιδότησης για το 2020.Πρωταγωνιστής ζήτησηςκαταλαμβάνοντας ποσοστό που αγγίζει το 80%, ακολουθούν τα ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα, ενώ καλή επίδοση παρουσίασαν και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς μέσα σε μόλις 18 ώρες επιδοτήθηκαν 80, αριθμός που αντιστοιχεί σε ετήσιες πωλήσεις των τελευταίων ετών.Από τα, τα 50 αφορούν εταιρικά ΙΧ, τα 27 επιδοτήσεις ιδιωτών και 3 επαγγελματικά βαν.Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή, η ηλεκτροκίνηση -με τα μέχρι στιγμής στοιχεία- προκάλεσε το ενδιαφέρον στα μεγάλα αστικά κέντρα.Αττική: 39%Θεσσαλονίκη: 12,5%Ηράκλειο: 9%Πάτρα: 4%Σημειώνεται ότιέχουν γίνει 901 τηλεφωνικές κλήσεις στο Help Desk για ερωτήσεις ενδιαφερομένων και έχουν αποσταλεί 162 ηλεκτρονικές αλληλογραφίες (mails).Αιτήσεις:Δίκυκλα/Τρίκυκλα (L1ea-L7):δηλαδή 12,37%Επαγγελματικά οχήματα van (Ν1 BEV) αμιγώς:Ποσοστό 0,21%Επαγγελματικά οχήματα van (Ν1 PHEV) υβριδικά:ποσοστό 0,11%Ηλεκτρικά Ποδήλατα:ποσοστό 79,10%Ι.Χ. επιβατικά Αυτοκίνητα (M1 ΒΕV):ποσοστό 8,21%δήλωσε σχετικά: «Τα πρώτα στοιχεία ενδιαφέροντος των πολιτών για την ηλεκτροκίνηση είναι πολύ ενθαρρυντικά καθώς δείχνουν ότι -στην πράξη πλέον- εισάγεται στη χώρα μας ένας νέος τρόπος φιλικής προς το περιβάλλον μετακίνησης.Είναι εξαιρετικά θετικό ότι θα δούμε και στους ελληνικούς δρόμους πολλά ηλεκτροκίνητα ποδήλατα από νέους ανθρώπους, αλλά και σκούτερ και ηλεκτρικά οχήματα. Με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται, φαίνεται τελικά ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι για λίγους, αλλά καθημερινά για ολοένα περισσότερους. Και αυτό το πρόγραμμα είναι μόνον η αρχή.Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επενδύει στην πράσινη ατζέντα που έχει χαράξει με σειρά πολλών δράσεων και με την ηλεκτροκίνηση θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να καθιερωθεί».Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη διεύθυνση:Από σήμερα 26/8 και στη διεύθυνση:Η λειτουργία του Help Desk δέχεται κλήσεις από τις 10.00 πμ-22.00 μμ προκειμένου να εξυπηρετεί τους ενδιαφερόμενους.2131513640, 2131513643, 2131513797, 2131513124 2131513139Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα ερωτήματά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:1., τα οποία μπορούν να αγοράσουν ή να μισθώσουν μέσω σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικό όχημα ΙΧ. Επιπλέον, έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν εναλλακτικά τηνκαθώς και ηλεκτρικού ποδηλάτου.Για αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος Λιανικής Τιμής Προ Φόρων έως 30.000€, η επιδότηση αναλογεί στο 20% της αξίας και με μέγιστο ποσό τις 6.000€.Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώςΛιανικής Τιμής Προ Φόρων από 30.001€ έως και 50.000€ η επιδότηση διαμορφώνεται στο 15% της αξίας και με μέγιστο ποσό τις 6.000€Για την αγοράτο οικολογικό bonus αναλογεί στο 20% της αξίας με μέγιστο ποσό τα 800€Για τηνεπί της αξίας και με μέγιστο ποσό τα 800€Τα φυσικά πρόσωπα έχουν επίσης την δυνατότητα, εφόσον το επιλέξουν, να επιδοτηθούν με 500€ για την αγορά έξυπνου οικιακού φορτιστή, υπό την προϋπόθεση ότι θα τεκμαίρεται η δυνατότητά τους να τον εγκαταστήσουν σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο σημείο στην κύρια κατοικία τους., οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000€ για την αγορά αυτοκινήτου ή 500 ευρώ για την αγορά δίκυκλου, τρίκυκλου και ποδηλάτου.Τέλος, δίνεται προαιρετικά ηκαι πίσω ενώ βρίσκεται στην ιδιοκτησία του αιτούντος τουλάχιστον από την 1η Ιανουαρίου 2020. Η απόσυρση αυτοκινήτου επιβραβεύεται με 1.000€ ενώ αυτή του δικύκλου με 400€.Σημείωση: Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι οι ωφελούμενοι δεν μπορούν να επιδοτηθούν μεμονωμένα για την αγορά φορτιστή ή για την απόσυρση, αλλά μόνον εφόσον επιλέξουν να αγοράσουν ή να μισθώσουν ηλεκτρικό όχημα, ενώ εξαιρούνται της απόσυρσης τα ποδήλατα.Για την αγορά ή μίσθωση αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, σε ποσοστό έως 25% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων, με μέγιστη τιμή τις 50.000€ και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 8.000€Για την αγορά ή μίσθωση(έως 50γρ/χλμ) με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων, με μέγιστη τιμή τις 50.000€ και μέγιστο ποσό επιδότησης τις 5.500€Και για τιςη απόσυρση παλαιού οχήματος ταξί, με ημερομηνία ταξινόμησης την 1.1.2013 και πίσω, και η οποία επιβραβεύεται με 2.500€. Έτσι το μέγιστο ποσό οικολογικού Bonus διαμορφώνεται στις 10.500€ ή στις 8.000€ για υβριδικό όχημα.Ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται επιπλέον επιδότησης είναι οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρίες, οι οποίοι λαμβάνουν επιπλέον 1.000€.3. Νομικές οντότητες ανεξαρτήτου μορφής (ατομικές, ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ) και μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη επιχείρηση). Για την συγκεκριμένη κατηγορία παρέχεται η δυνατότητα επιλογής έως τριών (3) οχημάτων ή έως έξι (6) εφόσον η εταιρία διαθέτει δραστηριότητα σε νησιωτικό Δήμο. Η επιλογή των οχημάτων γίνεται από τις παρακάτω κατηγορίες :Αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, Λιανικής Τιμής Προ Φόρων έως 50.000€ με ποσοστό 15% και μέγιστο ποσό οικολογικού bonus τις 5.500€Ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα, με ποσοστό 20% επί της αξίας τους και μέγιστο ποσό τα 800€Αμιγώς ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα μάζας έως 3,5 τόνων, με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (μέγιστη αξία οι 50.000€) και μέγιστο ποσό τις 5.500€Υβριδικά plug in επαγγελματικά οχήματα (χαμηλών ρύπων έως 50γρ/χλμ) μάζας έως 3,5 τόνων, με ποσοστό 15% επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (μέγιστη αξία οι 50.000€) και μέγιστο ποσό τις 4.000€Η επιλογή των οχημάτων μπορεί να γίνει συνδυαστικά από τις τρείς κατηγορίες ή και από μια από αυτές.Δίνεται επιπλέον η δυνατότητα απόσυρσης ενός αυτοκινήτου και ενός δικύκλου, με ποσό 1.000€ και 400€ αντίστοιχα.Τονίζεται ότι για κάθε μια από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες ωφελούμενων δίνεται η δυνατότητα υποβολής μιας αίτησης ανά ΑΦΜ.Η δαπάνη του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη.Η διαδικασία υποβολής περιλαμβάνει δυο στάδια, αυτό της υποβολής του αιτήματος συμμετοχής και αυτό της καταβολής του οικολογικού bonus. Η υποβολή των αιτημάτων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: kinoumeilektrika.ypen.gr1. Των κωδικών πρόσβασης στο taxisnet2. Εναλλακτικά -και κυρίως για την περίπτωση που δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κωδικών- παρέχεται η δυνατότητα απευθείας εγγραφής με την συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του ενδιαφερόμενου.Στο περιβάλλον της πλατφόρμας, και αφού γίνει η είσοδος σε αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώνει το είδος του οχήματος που επιθυμεί, το μοντέλο, την τιμή και(μόνο για φυσικά πρόσωπα και μόνο για την περίπτωση που επιδοτούνται για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου), εάν θα αποσύρει όχημα και εάν εντάσσεται στις ειδικές κατηγορίες.Μετά τις παραπάνω ενέργειες συνιστάται ο ενδιαφερόμενος να επιλέξει «Αποθήκευση» και στην συνέχεια να επισυνάψει τα σχετικά δικαιολογητικά. (Τονίζεται ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή pdf και με όγκο αρχείου έως 5 MB). Εν συνεχεία θα επιλέξει «Αποθήκευση» και «Υποβολή» της αίτησης.Οι συμμετέχοντες για να υποβάλλουν αίτημα συμμετοχής πρέπει προηγουμένως να έχουν πάρει επίσημη προσφορά από τον προμηθευτή του οχήματος που επιθυμούν (αυτοκίνητο, δίκυκλο/τρίκυκλο, ποδήλατο), η οποία θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα και υπογραφή του πωλητή. Χωρίς τη επισύναψη επίσημης προσφοράς καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή και θα επιστρέφεται στον αιτούντα προς συμπλήρωση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού συμμετοχής.Επισημαίνεται ότι οι, συνεπώς μοντέλα οχημάτων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές μπορούν να είναι επιλέξιμα υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι τηρούν το σύνολο των προδιαγραφών της δράσης.Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τύπο του ηλεκτρικού ποδηλάτου που επιδοτείται καθώς και στον τύπο του έξυπνου οικιακού φορτιστή, δυο κατηγορίες για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης.Τέλος, τονίζεται ότι δενμεταχειρισμένα οχήματα, οχήματα που προέρχονται από μετατροπή (ακόμα και αν είναι καινούρια) και οχήματα που δεν ανήκουν στις επιλέξιμες κατηγορίες ή ξεπερνούν (για αυτοκίνητα) την Λιανική Τιμή Προ Φόρων των 50.000€ .Επίσης, για την επιδότησητης μισθωτικής περιόδου θα είναι υποχρεωτική ώστε να περιέλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου.