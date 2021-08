Μπρόντγουεϊ: Τον Οκτώβριο ανεβαίνει ξανά το μιούζικαλ με τραγούδια του Μπομπ Ντίλαν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το μιούζικαλ με τραγούδια του Bob Dylan είχε την ατυχία να κάνει πρεμιέρα στολίγες μέρες πριν η πανδημία υποχρεώσει σε αναστολή, τον Μάρτιο του 2020, όλων των δημόσιων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.Τώρα, στις 13 Οκτωβρίου επιστρέφει στοτηςΤο άλμπουμ με τα τραγούδια κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και δόθηκε στη δημοσιότητα το τραγούδιμε τηπρώτη φωνή, και το οποίο κλείνει με ένα απόσπασμα από το τραγούδι του 1997 του DylanΤο «Girl From The North Country» έγραψε ο Ιρλανδός Conor McPherson και εν πολλοίς κάνει χρήση όχι τόσο γνωστών τραγουδιών του Dylan όπως τα «Sign on the Window», «Sweetheart Like You» και «Went to See the Gypsy» για να αφηγηθεί την ιστορία ανθρώπων απελπισμένων που μαζεύονται σε ένα οικοτροφείο στην Duluth της Πολιτείας της Μινεσότα το 1934 στη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης.Πρεμιέρα έκανε το μιούζικαλ στο Old Vic Theater του Λονδίνου τον Ιούλιο του 2017 και τον Σεπτέμβριο της επόμενης χρονιάς μετακόμισε στο off-broadway θέατρο Public Theater. Κάποια στιγμή το είδε και ο ίδιος ο Dylan, ο οποίος εξομολογήθηκε, μιλώντας στους Τάιμς της Νέας Υόρκης: «Το είδα ως ανώνυμος θεατής, όχι ως κάποιος που είχε κάποια σχέση με το έργο. Απλά, άφησα να γίνει έτσι. Το έργο με έκανε να κλαίω στο τέλος. Όταν έπεσε η αυλαία, είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Πραγματικά. Πολύ κρίμα που το Μπρόντγουεϊ κατέβασε ρολά, γιατί ήθελα να το ξαναδώ».