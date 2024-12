Σάρωσε η «Καρδιά του σκύλου» στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2024 - Όλοι οι νικητές

Κλείσιμο

Τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2024 από το «αθηνόραμα» απονεμήθηκαν για 26η χρονιά τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στην αίθουσα "Χρήστος Λαμπράκης" του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου αναμετρήθηκαν η κοινή λογική και η τεχνητή νοημοσύνη. Ήταν όλοι εκεί! Ο κόσμος του θεάτρου και το θεατρόφιλο κοινό έδωσαν δυναμικά το "παρών" στη δική τους γιορτή-θεσμός, δίνοντας παλμό στην τελετή απονομής, με 1.200 καλλιτέχνες και προσωπικότητες να χειροκροτούν τους καλύτερους της θεατρικής σεζόν 2023-24, έτσι όπως τους ανέδειξε το έμπειρο και πάντα ανήσυχο κοινό του "αθηνοράματος", και τα πηγαδάκια στο αίθριο μετά τις βραβεύσεις να κρατούν ως αργά το βράδυ συγχαίροντας τους νικητές και συζητώντας τα νέα της σεζόν.Καλύτερη παράσταση για τη σεζόν 2023-24 αναδείχθηκε –σύμφωνα με την κρίση των αναγνωστών του περιοδικού "αθηνόραμα" και του athinorama.gr– η "Καρδιά του σκύλου", που απέσπασε επίσης το 1ο βραβείο σκηνοθεσίας και 2ο βραβείο σκηνογραφίας για την Έφη Μπίρμπα, το 1ο βραβείο ανδρικής ερμηνείας για τον Άρη Σερβετάλη και το 2ο βραβείο ενδυματολογίας για τις Έφη Μπίρμπα και Βασιλεία Ροζάνα.Δεύτερη καλύτερη παράσταση αναδείχθηκε ο "Άσχημος" (απέσπασε και το 2ο βραβείο σκηνοθεσίας για τον Γιώργο Κουτλή, το 3ο βραβείο ανδρικής ερμηνείας για τον Ορφέα Αυγουστίδη και το 1ο βραβείο σκηνογραφίας για τον Κωνσταντίνο Σκουρλέτη). Για την τρίτη θέση, οι αναγνώστες του "αθηνοράματος" επέλεξαν το "Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα", που τιμήθηκε επίσης με το 3o βραβείο σκηνοθεσίας για την Αικατερίνη Παπαγεωργίου και 2ο βραβείο μουσικής σύνθεσης για τη Μαρίνα Χρονοπούλου. Με 2ο βραβείο ανδρικής ερμηνείας τιμήθηκε ο Μιχάλης Σαράντης για την παράσταση "Συρανό", που απέσπασε ακόμη το 1ο βραβείο μουσικής σύνθεσης και το βραβείο του σχεδιασμού ήχου για τον Βάιο Πράπα.Με το βραβείο της καλύτερης γυναικείας ερμηνείας τιμήθηκε η Νένα Μεντή για την παράσταση "Το μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας", που απέσπασε ακόμη το 1ο βραβείο ενδυματολογίας για τον Νίκο Χαρλαύτη και το 1ο βραβείο φωτισμού για τη Μελίνα Μάσχα. Στη Στεφανία Γουλιώτη απονεμήθηκε το 2ο βραβείο γυναικείας ερμηνείας για το "The Doctor", που απέσπασε ακόμη το 3ο βραβείο φωτισμού για τον Νίκο Βλασόπουλο, ενώ στην Πέγκυ Τρικαλιώτη απονεμήθηκε το 3ο βραβείο γυναικείας ερμηνείας για τη "Μαντάμ Μποβαρί". Επίσης, η παράσταση "Ο Ιμπρεσάριος από τη Σμύρνη" απέσπασε το 3ο βραβείο ενδυματολογίας και 3ο βραβείο σκηνογραφίας για τον Άγγελο Μέντη και το 2ο βραβείο φωτισμού για τον Λευτέρη Παυλόπουλο, ενώ η παράσταση "Η Εκατομμυριούχος" το 3ο βραβείο μουσικής σύνθεσης για τον Βάιο Πράπα.Στη φετινή τελετή, που σκηνοθέτησε με έμπνευση η Σμαράγδα Καρύδη, πρωταγωνίστησαν, σε ρόλο masters of ceremony, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Χάρης (Τάσος Λέκκας), μια ψηφιακή 3D μορφή, ένα προϊόν επαυξημένης πραγματικότητας και τεχνητής νοημοσύνης, κάτι μεταξύ ρομπότ και ολογράμματος, που είχε φορτωμένες στο λογισμικό του εκατομμύρια πληροφορίες γύρω από το θέατρο. Η τελετή απονομής των Θεατρικών Βραβείων Κοινού ήταν η πρώτη του δοκιμαστική παρουσίαση, για να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο μπορεί να αντεπεξέλθει σε πραγματικές συνθήκες μπροστά σε κοινό. Φυσικά… τίποτα δεν λειτούργησε σωστά και το όλο εγχείρημα κατέρρευσε άδοξα! Στο μεταξύ, εκτυλίχθηκαν σκηνές από ιστορικές παραστάσεις όπως η "Οδός Ονείρων" του Μάνου Χατζιδάκι ή η "Γκόλφω" του Νίκου Καραθάνου, είδαμε έναν "Ρωμαίο και Ιουλιέτα" να παίρνει άρωμα "Σπιρτόκουτου", παρακολουθήσαμε δυο "φασαίους" θεατές να παρακολουθούν με αλλοπρόσαλλο τρόπο μια παράσταση του "Ματωμένου Γάμου" και, τέλος, τον Χάρη να πηγαίνει για απόσυρση αλλά τελευταία στιγμή να του δίνεται χάρη και να αρχίζει μια νέα πολλά υποσχόμενη καριέρα μακριά από το θέατρο.Στη σκηνή ανέβηκαν αγαπημένοι, κορυφαίοι δημιουργοί από κάθε τομέα του θεάτρου, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Γιάννης Μετζικώφ και ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, και απένειμαν βραβεία κάτω από θερμό χειροκρότημα. Η τελετή απονομής των 26ων Θεατρικών Βραβείων Κοινού διεξήχθη με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, με τη Μαρία Κουρή, εντεταλμένη σύμβουλο Πολιτισμού, να εκπροσωπεί τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά. Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης για να παραδώσουν βραβεία στους φετινούς νικητές η Ελένη Χριστοπούλου, διευθύντρια Χορηγιών & Συνεργασιών του Ομίλου ΔΕΗ, η Χριστίνα Κληρίδου, head of Marketing της more.com, η Μαρία Γάσπαρη, διευθύντρια της αθηναϊκής μπουτίκ του ιταλικού brand κοσμημάτων Marco Bicego και η διευθύντρια του "αθηνοράματος", Δέσποινα Ζευκιλή.Το κοινό του "αθηνοράματος" έδωσε και φυσικά το "παρών" στην 26η τελετή απονομής των Θεατρικών Βραβείων Κοινού μέσω 500 τυχερών αναγνωστριών και αναγνωστών που συμμετείχαν με την ψήφο τους στο θεσμό, κληρώθηκαν να απολαύσουν τη βραδιά από κοντά και συνάντησαν τους αγαπημένους τους πρωταγωνιστές στο κοκτέιλ πάρτι που ακολούθησε.Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Ταμείου ΑνάπτυξηςΧορηγοί / Υποστηρικτές Τελετής Απονομής Θεατρικών Βραβείων Κοινού 2024:Καλύτερη παράσταση1ο Βραβείο: "Η καρδιά του σκύλου"2ο Βραβείο: "Ο Άσχημος"