«From Elvis to Nashville»: Η συλλογή που παρουσιάζει τον Έλβις Πρίσλεϊ στα καλύτερά του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε καινούργιο σετ τεσσάρων δίσκων, που θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου με τίτλο «From Elvis to Nashville» η RCA/Legacy Recordings, παρουσιάζονται οι ερμηνείες, οι οποίες για τους φανατικούς θαυμαστές τουείναι γνωστές ως «marathon sessions»: Τον Ιούνιο του 1970, ο Έλβις ταξίδεψε στη Νάσβιλ, από το Graceland, το σπίτι του στο Μέμφις, και εκεί για πέντε ημέρες ηχογραφήσεων χώθηκε στο RCA Studio B, στο Music Row, όπου μαζί του ένωσαν τις δυνάμεις τους μουσικοί σαν τον Τσάρλι Μακόι και τον Νόρμπερτ Πάτναμ - οι θρυλικοί «Nashville Cats». συλλογή παρουσιάζει τον Έλβις στα καλύτερά του. Και η ανακοίνωση της κυκλοφορίας συνοδεύεται με ένα τζαμάρισμα έξι λεπτών πάνω στο «I Washed My Hands in Muddy Waters» του Cowboy Joe Babcock (με τον Τζέιμς Μπάρτον στην κιθάρα) που έδωσε στη δημοσιότητα η δισκογραφική εταιρεία.Το ρεμίξ έκανε ο βραβευμένος με Grammy ηχολήπτης Ματ Ρος-Σπανγκ και η συλλογή θα είναι διαθέσιμη ψηφιακά και σε κασετίνα τεσσάρων CD. Προγραμματίζεται και η έκδοση ενός διπλού LP με ανθολογία τραγουδιών από την πλήρη έκδοση του «From Elvis to Nashville».Ο Πρίσλεϊ πέθανε σε ηλικία 42 χρονών στις 16 Αυγούστου του 1997. Η φετινή Elvis Week - ο εορτασμός της ζωής του στο Graceland - είναι προγραμματισμένη για 8 με 16 Αυγούστου και θα είναι διαθέσιμη για online streaming ως εικονική εκδήλωση.