Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Επιστροφή στο λαμπερό παρελθόν του 1966 όπου φωτογράφος μόδας καταφέρνει να αποτυπώσει, παρανόμως, σκηνές από τη σχέση ενός ζευγαριού σε κάποιο πάρκο, αλλά όταν τις φωτογραφίες θα τυπώσει ανακαλύπτει την παρουσία ενός τρίτου προσώπου που κρατούσε πιστόλι--Αριστούργημα

Αριστοτεχνική αποκάλυψη του «βασιλιά» του rock and roll. Ηταν κατάλευκος όμως τα τραγούδια και η σκηνική του παρουσία πιστό αντίγραφο της μαύρης, κατατρεγμένης, κουλτούρας--Οπωσδήποτε





«Το τέλειο αφεντικό» (El Buen Patron)--

Σκ Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα, Cast Χαβιέ Μπαρδέμ, Μανόλο Σόλο

Η τραγωδία ενός γελοίου ανθρώπου, εξαιρετική τραμπάλα μεταξύ δράματος και κωμωδίας, ο Μπαρδέμ δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας—μέσα στις καλύτερες του καλοκαιριού



«Μερικοί το προτιμούν καυτό» (Some Like it Hot)

--Σκ Μπίλι Γουάιλντερ, Cast Μέριλιν Μονρό, Τζακ Λέμον, Τόνι Κέρτις

Σε φρέσκια κόπια μια από τις θρυλικές κομεντί όλων των εποχών, παραγωγής 1959 και φυσικά ασπρόμαυρη--αριστούργημα





«Η γκαρσονιέρα» (The apartment)

--Σκ Μπίλι Γουάιλντερ, Cast Τζακ Λέμον, Σίρλεϊ ΜακΛέιν

Από τις καλύτερες δραματικές κομεντί όλων των εποχών όπου υπαλληλίσκος ασφαλιστικής εταιρείας βρίσκει μισοπεθαμένη στο διαμέρισμά του την ερωμένη του αφεντικού του--εξαιρετικό





«Το κοστούμι» (The Outfit)

--Σκ Γκράχαμ Μουρ, Cast Μαρκ Ράιλανς, Ζόι Ντόιτς, Τζόνι Φλιν, Ντίλαν Ο΄ Μπράιεν

The Brains not the Guns, κάπως έτσι Αγγλος ράφτης στο Σικάγο της Μαφίας καταφέρνει να βασιλεύει, αφού προηγουμένως διαιρέσει τα ανεγκέφαλα μέλη δύο συμμοριών—σαν σκάκι!



«Μαγνητικά πεδία»

--Σκ Γιώργος Γούσης, Cast Ελενα Τοπαλίδου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος

Η αβάσταχτη γοητεία ενός ατελείωτου φλερτ ανάμεσα σε δύο ξένους, κάπου σ ένα νησί όπου εκείνη τυλιγμένη στο μυστήριο ενώ εκείνος μεταφέρει τα κόκκαλα μιας θείας του για να τα θάψει--Γοητευτικο



Δραματική υπαρξιακή περιπλάνηση σε ειδυλλιακή παραλία όπου μια καθηγήτρια φορτωμένη από ενοχές και με φαντάσματα από το παρελθόν προσπαθεί να λυτρωθεί και να επανορθώσει—Εντελώς γυναικεία ιστορία!

Από την δράση της οργάνωσης ETA των Βάσκων αυτονομιστών, με οκτακόσιες και πλέον πολιτικές δολοφονίες και με τα περισσότερα μέλη τους πίσω από τα σίδερα της φυλακής—Και ναι και όχι

«Το γεγονός» (L’ Evenement)

--Σκ Οντρέ Ντιγουάν, Cast Αναμαρία Βαρτολομέι, Κασεί Μοτέ-Κλέιν, Αννα Μουγκλαλίς

Απίστευτο περιστατικό στη Γαλλία του 1963. Οπου πρωτοετής φοιτήτρια, αρχίζει να καταρρέει από το γεγονός πως είναι έγκυος, πράγμα εντελώς απαγορευτικό και ποινικά κολάσιμο για εκείνη την υποκριτική κοινωνία της Γαλλίας--Σοκαριστικό





«Τα κακά παιδιά» (The Bad Guys)

--Σκ Πιερ Περιφέλ, Cast (φωνές) Κατερίνα Τσάβαλου, Ντένης Μακρής, Αγγελος Λιάγκας

Animation μεταγλωττισμένο με πέντε κακά παιδιά, δηλαδή ο Λύκος ο πορτοφολάς, το Φίδι ο διαρρήκτης, ο Καρχαρίας της μεταμφίεσης, ο Πιράνχα ο νταής και η κυρία Ταράντουλα η χάκερ-διασκεδαστικό

Το εβδομαδιαίο μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά όπου οι κολλητοί πια φίλοι, Φίνι και Λέα, πλέουν στα ανοιχτά πάνω στην Κιβωτό του Νώε μαζί με τους γονείς τους και τα άλλα ζωάκια-Νηπιαγωγείο

Τσέχικη, του 1964, παρωδία Γουέστερν όπου σε μια τυπική πόλη του Φαρ Ουέστ, που μαστίζεται από τον αλκοολισμό και την εγκληματικότητα, φτάνει ο «φτωχός και μόνος καουμπόι», ο Τζο ο Λεμονάδας για να λανσάρει Λόκα Κόλα—Χμ!

«Καλή τύχη Λίο Γκράντε» (Good Luck to you Leo Grande)

Σκ Σόφι Χάιντ, Cast Εμα Τόμσον, Ντάριλ ΜακΚόρμακ

Χαριτωμένη κομεντί, η Εμα Τόμσον σε μεγάλα κέφια, υποδύεται συνταξιούχο εκπαιδευτικό που λαχταρά λίγη δράση δηλαδή καλό σεξ και την πέφτει σε κάποιον «σεξεργάτη»--only for women



«Το νεκρό τηλέφωνο» (The Black Phone)

Σκ Σκοτ Ντέρικσον, Cast Ιθαν Χοκ, Μέισον Τέιμς, Μαντλέν ΜακΓκρο

Ιστορία τρόμου όπου ντροπαλό 13χρονο αγόρι, απάγεται από έναν σαδιστή δολοφόνο και παγιδεύεται σε ένα κλειδωμένο υπόγειο όπου οι κραυγές του δεν ακούγονται πουθενά—Μόνο για πιστούς του είδους



«Αγέλη προβάτων»

Σκ Δημήτρης Κανελλόπουλος, Cast Δημήτρης Λάλος, Αρης Σερβετάλης, Γιάννης Βασιλώτας

Κάτι σαν νέο-νουάρ ελληνικής παραγωγής, με δάνεια από Ταραντίνο και αδερφούς Κόεν—Και ναι και όχι





«Lightyear»

Σκ Ανγκους ΜακΛέιν, Cast (φωνές) Ορφέας Αυγουστίδης, Ξένια Ντάνια, Βασίλης Παπαστάθης

Μεταγλωττισμένο Animation με ήρωα τον πασίγνωστο αστροναύτη Μπαζ Λάιτγιαρ που προσγειώνει το σκάφος του σε αφιλόξενο πλανήτη—μόνο για νήπια



«Jurassic World κυριαρχία» (Jurassic World)

--Σκ Κόλιν Τρέβοροου, Cast Κρις Πρατ, Μπράις Ντάλας Χάουαρντ, Λόρα Ντερν, Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Σαμ Νιλ

Μετά από τριάντα χρόνια ήρθε το πλήρωμα του χρόνου όπου οι δεινόσαυροι με όλες τις παραλλαγές τους, να ελευθερωθούν και έτσι άνθρωποι και ζώα στον ίδιο κόσμο να συμβιώνουν και να κυκλοφορούν—Zoo



«Ελκάνο και Μαγγελάνος: ο πρώτος περίπλους της Γης» (Elcano and Magellan the first Voyage in the World )

--Σκ Χοσέ Αντόνιο-Γκαρμπίνιε Λοσάνα, Cast (φωνές): Χάρης Αριστείδους, Μάρκος Δρουσιώτης, Μένιος Σωτηρέλης

Μεταγλωττισμένο Animation με εκπαιδευτικό προορισμό--Νηπιαγωγείο



«Top Gun: Maverick»

--Σκ Τζόζεφ Κοσίνσκι, Cast Τομ Κρουζ, Τζένιφερ Κόνελι, Μάιλς Τέλερ

Το μεγάλο εμπορικό «χαρτί» της θερινής περιόδου. Μετά από 36 χρόνια, ο σημερινός εξηντάρης Τομ Κρουζ ιπτάμενος, ακατάβλητος και αντικομφορμιστής—χορταστικό, θεαματικό play station





«Σμύρνη μου αγαπημένη»

--Σκ Γρηγόρης Καραντινάκης, Cast Μιμή Ντενίση, Λεωνίδας Κουκούρης, Ταμίλα Κουλίεβα, Κατερίνα Γερονικολού, Αναστασία Παντούση

Επανακυκλοφορία της πασίγνωστης μελοδραματικής «τοιχογραφίας» για την καταστροφή της Σμύρνης. Σε φρέσκια κόπια, συντομευμένη κατά είκοσι και πλέον λεπτά, με σφιχτή αφήγηση και ελάχιστα «κενά



«Doctor Strange Multiverse of Madness»

--Σκ Σαμ Ράιμι, Cast Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Ελίζαμπεθ Ολσον, Ρέιτσελ ΜακΑνταμς

Ο doctor Strange ξεκλειδώνει παράλληλα σύμπαντα, διασχίζει το χάος και ορμάει εναντίον ενός νέου καταστροφικού εχθρού, η συνταγή γνωστή τα οπτικά εφέ κυριαρχούν-- εγώ βαρέθηκα!





«Sonic η ταινία 2» (Sonic the hedgehog 2)

--Σκ Τζεφ Φάουλερ, Cast (φωνές): Τζιμ Κάρει, Μπεν Σβαρτς, Τίκα Σάμπτερ

Ηρωας ο σκαντζόχοιρος και κακός και σατανικός της παρέας ο Δρ Ρομπότνικ--Animation



«Πάντα στο κόκκινο» (Turning Red)

--Σκ Ντόμι Σι, Cast (φωνές) Πέγκυ Μανωλά, Βίκυ Νικολαίδου, Εριέττα Σαούγκου

Animation μεταγλωττισμένο από την Pixar της Disney—Διασκεδαστικό!

Ο τελειομανής Ρομάν Πολάνσκι με «μαχαίρι στο νερό». Ο μόλις 24 ετών Λουί Μαλ με «ασανσέρ για δολοφόνους». Η πιτσιρικαρία θα το γλεντήσει με «Thor». Οι πιστοί θα ξεφαντώσουν με τη γνωστή κωμωδία «θεέ μου τι σου κάναμε» Νο 3 παρακαλώ. Και το «μυστικό της Μαντλίν Κόλινς» θα καθηλώσει το γυναικείο κοινό!Είναι δίγαμη, είναι άνετη και με τις δύο οικογένειες, είναι «αυθεντική» αλλά στη συνέχεια η κατάρρευση είναι εκεί!—Ο, τι πρέπει για κάθε γυναίκα!Αν και «χάρτινο» της Marvel είναι σαρκαστικό και αρκετές φορές απομυθοποιητικό και κωμικό. Ο Χέμσγουορθ με το σφυρί, ο Ράσελ Κρόου ως Δίας με χρυσό κεραυνό, η Νάταλι Πόρτμαν ερωτευμένη με τον Θορ, ο Ματ Ντέιμον κομπάρσος και ο Κρίστιαν Μπέιλ καταστροφικός!-Ο, τι πρέπει για τα πιτσιρίκιαΤο τρίτο «επεισόδιο» της πασίγνωστης γαλλικής ξεκαρδιστικής «σειράς» που σάρωσε στα ταμεία, όπου το ζεύγος των Γάλλων συμπληρώνουν 40 χρόνια γάμου και οι τέσσερις κόρες τους οργανώνουν πάρτι, προσκαλώντας η κάθε μια τα πεθερικά της!—Χα χα χαΗ τελευταία αιρετική σκηνοθεσία του Ζανγκ Γίμου με το βλέμμα στο καταστροφικό παρελθόν του Μάο και της «πολιτιστικής επανάστασης», αλλά «σύντροφε» το αποτέλεσμα κουραστικό και βαρετό!—Ουδείς αλάνθαστοςΗ πρώτη και τελευταία μεγάλου μήκους ταινία του Πολάνσκι στην Πολωνία με τρίγωνο ερωτικό μια ιστορία ρεαλιστική αλλά και αλληγορική--ΟπωσδήποτεΣε στυλ Χιτσκοκικό, όπου δύο παράνομοι εραστές καταστρώνουν σχέδιο να σκοτώσουν τον πλούσιο σύζυγο της κυρίας όμως η πλεκτάνη γυρνά εναντίον τους, όταν ο ένας από τους δύο παγιδεύεται στο ασανσέρ!—All Time Classic