Ανοιξε η αυλαία του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Η αυλαία του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης άνοιξε την Πέμπτη στο Ολύμπιον, με την ταινία «» του Ντέιβιντ Φρανς, μια παραγωγή του HBO που προβλήθηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη.Ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο αμερικανός δημοσιογράφος, συγγραφέας, σκηνοθέτης και ακτιβιστής των gay δικαιωμάτων, Ντέιβιντ Φρανς, κάθε άλλο παρά άγνωστος είναι, φυσικά, στο κοινό του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2020, η ταινία του με τίτλο Καλώς ήρθατε στην Τσετσενία είχε αποσπάσει τον Χρυσό Αλέξανδρο, καθώς και τα βραβεία FIPRESCI και Mermaid, στο 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το How to Survive a Pandemic έρχεται δέκα χρόνια μετά το How to Survive a Plague (2012), ένα συνταρακτικό ντοκιμαντέρ που βρέθηκε στην τελική πεντάδα του Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ και το οποίο ανατρέχει στις πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις της μάστιγας του AIDS στις ΗΠΑ, στις αρχές της δεκαετίας του ’90.Με περισσότερες παγκόσμιες, διεθνείς και ευρωπαϊκές πρεμιέρες από ποτέ, τα τρία διαγωνιστικά τμήματα του 24ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, το Διεθνές Διαγωνιστικό, το τμήμα Newcomers και το τμήμα >>Film Forward, φιλοξενούν μια σειρά από συναρπαστικές ταινίες, που πραγματεύονται τα πιο επίκαιρα ζητήματα της εποχής, μέσα από μια κριτική και οξυδερκή ματιά. Εξερευνήστε τα!To επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα, όπου δώδεκα ταινίες άνω των 70 λεπτών διαγωνίζονται για τον Χρυσό Αλέξανδρο και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: δώδεκα ντοκιμαντέρ που μας μεταφέρουν την εύθραυστη καθημερινότητα σε απόμερες γωνιές της υφηλίου και αληθινές ιστορίες που ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας.Το διεθνές διαγωνιστικό Newcomers όπου νέοι σκηνοθέτες δοκιμάζουν με το πρώτο ή δεύτερο ντοκιμαντέρ τους να αποτυπώσουν την πραγματικότητα με τα δικά τους μοναδικά εργαλεία, διεκδικώντας τον Χρυσό Αλέξανδρο – «Δημήτρης Εϊπίδης» και το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής.Το διαγωνιστικό τμήμα Film Forward, που παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών.Μεταξύ άλλων θα δούμε και ένα εκτενές αφιέρωμα στο μοναδικό έργο της μεγαλύτερης εν ζωή Λετονής δημιουργού.Η Λάιλα Πακάλνινα αποφοίτησε από το Τμήμα Σκηνοθεσίας της Σχολής Κινηματογράφου VGIK της Μόσχας το 1991. Σκηνοθέτρια και σεναριογράφος 32 ντοκιμαντέρ, πέντε ταινιών μικρού μήκους και έξι ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, έχει συνολικά 43 ταινίες, δύο παιδιά, έναν σύζυγο, δύο σκυλιά και δύο ποδήλατα. Και πολλές ιδέες για νέες ταινίες. Οι δουλειές της έχουν συμμετάσχει σε επίσημα προγράμματα των Φεστιβάλ Καννών, Βενετίας, Μπερλινάλε, Λοκάρνο, Κάρλοβι Βάρι, Ρώμης, Ταλίν και άλλων, στα οποία διακρίθηκαν με διάφορα βραβεία.Το 24ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το τμήμα podcast, που πραγματοποίησε την πρεμιέρα του στο περσινό ΦΝΘ και συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία στο 62o ΦΚΘ, τον περασμένο Νοέμβριο. Αξίζει να αναφερθεί ότι το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ήταν από τα πρώτα κινηματογραφικά φεστιβάλ σε ολόκληρο τον πλανήτη που ενέταξε στο πρόγραμμά του τμήμα podcast, διερευνώντας τις εκλεκτικές συγγένειες αυτού του νέου είδους με τον κινηματογράφο. Tη φετινή χρονιά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Louis Lumière και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, προσφέρουν το βραβείο-υποτροφία Βραβείο ENS Louis Lumière-Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για Ανερχόμενο Ακουστικό Δημιουργό Ντοκιμαντέρ.Συνολικά 15 ποντκαστ, 12 ελληνόφωνα και 3 αγγλόφωνα, θα παρουσιαστούν εκτός συναγωνισμού στο 62o Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ιστορίες έμφυλης καταπίεσης, κινηματογραφικές αναλύσεις, ματιές στη σύγχρονη όψη του κόσμου μας, μουσικές περιηγήσεις, αλλά και ποντκαστ περιβαλλοντικής αφύπνισης, συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο ηχητικό ψηφιδωτό.