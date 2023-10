Tελευταίο Στοιχείο: Το νέο μυθιστόρημα της Έλενας Χατζηαλεξάνδρου

Τοείναι το νέο μυθιστόρημα της Έλενας Χατζηαλεξάνδρου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός. Ένα στυγερό έγκλημα συγκλονίζει τους επιχειρηματικούς κύκλους της Αθήνας λίγο πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. O πανίσχυρος Πωλ Σιδέρης βρίσκεται δολοφονημένος στο εξοχικό του στο Σούνιο. Μοναδική ύποπτη η σύζυγος του που τελικά καταδικάζεται και φυλακίζεται αφήνοντας πίσω την μικρή της κόρη. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα η νεαρή εγκληματολόγος Νάντια Βεντούρη, ανοίγει εκ νέου τον φάκελο Σιδέρη. Σύντομα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διεθνή σπείρα που προωθεί στην αγορά ανεκτίμητα έργα τέχνη. Από κυνηγός βρίσκεται κυνηγημένη όταν ανακαλύπτει ότι τα έργα είναι κλεμμένα κατά την διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου. Θα καταφέρει να επιβιώσει; Τελικά ποιος ήταν ο πραγματικός δολοφόνος του Πωλ Σιδέρη; Πως συνδέεται η υπόθεση με την προπολεμική Θεσσαλονίκη αλλά και την εύρωστη Εβραϊκή κοινότητα της πόλης; Πόσο ισχυρά είναι τα μέλη της σπείρας και ποιοι είναι οι δεσμοί τους με την Ναζιστική Γερμανία; Ένα βιβλίο με κινηματογραφική πλοκή, καταιγιστική δράση βασισμένο σε πραγματικά ιστορικά στοιχεία.Η Έλενα Χατζηαλεξάνδρου έχει διακριθεί για τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές της και την επιτυχημένη επιχειρηματική της πορεία. Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Ηνωμένο Βασίλειο και παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Βασιλικού Κολεγίου Καλών Τεχνών (Royal College of Art) στον τομέα των κινηματογραφικών παραγωγών. Εργάστηκε ως Διευθύντρια Μάρκετινγκ στις εταιρείες Warner Brothers και Village Roadshow. Στη συνέχεια πραγματοποίησε, ως Executive Producer, την κινηματογραφική παραγωγή των ταινιών «Safe Sex» των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου, «Ριζότο» της Όλγας Μαλέα και «Ροζ Ολοταχώς» των Χάρη Ρώμα και Άννας Χατζησοφιά. Ακολούθως, ίδρυσε τη δική της εταιρεία οπτικοακουστικών παραγωγών και πραγματοποίησε κινηματογραφικές παραγωγές, όπως των ταινιών των Ρέππα - Παπαθανασίου.«Το Κλάμα Βγήκε απ’ τον Παράδεισο», «Αυστηρώς Κατάλληλο» και «Οξυγόνο», η οποία απέσπασε το βραβείο κριτικών FIPRESCI, καθώς και «Η Χορωδία του Χαρίτωνα», των Γρηγόρη Καραντινάκη, Γιώργου Μακρή, Δημήτρη Βάκη, που βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο ποιότητας παραγωγής στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και με το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Αλεξάνδρειας.Ανάμεσα στις τηλεοπτικές παραγωγές της ξεχωρίζουν οι σειρές «Οικογένεια Καράμπελα» (ANT1), «Safe Sex TV Stories» (MEGA και Filmnet) και «Έχω ένα Μυστικό» (ALPHA).Συμμετείχε επίσης στην προετοιμασία του reality show «Extreme Makeover». Ταυτοχρόνως δραστηριοποιήθηκε στους τομείς του τουρισμού και των τεχνολογιών περιβάλλοντος και ενέργειας σε θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου. Είναι μέλος και Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διαχείρισης Υγειονομικών Αποβλήτων (ΣΕΔΥΑ) και υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος του ΣEB. Το βιογραφικό της έχει συμπεριληφθεί στις εκδόσεις Marquis Who’s Who in the World και Marquis Who’s Who in Finance and Industry.