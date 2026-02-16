Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Τρύπη, Καλογήρου, Κωνσταντάκη και Καζάκου μαζί στη σκηνή του Θεάτρου Βρετάνια
Σε ποιο θεατρικό έργο θα συμπρωταγωνιστήσουν
Τέσσερις δημοφιλείς γυναίκες ηθοποιοί, οι δύο μάλιστα εξ αυτών μάλιστα μητέρα και κόρη, οι Τάνια Τρύπη, Μαρίνα Καλογήρου, Μαρία Κωνσταντάκη και Τζένη Καζάκου ενώνουν τις υποκριτικές δυνάμεις τους στο έργο των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά «Με δύναμη από την Κηφισιά» που θα ανέβει στις 5 Μαρτίου, στο Θέατρο Βρετάνια, σε σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου.
Πρόκειται για ένα διαχρονικό και βαθιά ανθρώπινο έργο, μια ευφυή νεοελληνική κωμωδία με κεντρικούς χαρακτήρες την Αλέκα, τη Φωτεινή, τη Μάρω και την Ηλέκτρα, δεμένες με βαθιά φιλία που ονειρεύονται συνεχώς ένα ταξίδι, την ελευθερία, την επανεκκίνηση.
Τέσσερις γυναίκες. Ένα σπίτι. Χθες, σήμερα, αύριο. Ο χρόνος κυλά, οι μνήμες επιστρέφουν και το μέλλον παραμένει ανοιχτό σαν ερώτημα. Ένα ταξίδι γεμάτο όνειρα, διαλυμένα, ξεχασμένα, αλλά και πεισματικά ζωντανά. Η απόγνωση συνυπάρχει με την ελπίδα. Το γέλιο εναλλάσσεται με το κλάμα. Το χιούμορ γίνεται άμυνα και εξομολόγηση μαζί. Η αγάπη. Η φιλία. Οι άντρες. Και πάνω απ’ όλα, η ζωή — με τις αντιφάσεις της, τις απώλειες, τις μικρές νίκες και τη δύναμη που βρίσκουμε μέσα μας για να συνεχίσουμε.
Ημέρες και ώρες παραστάσεων:
Από 5/3/2026
Τετάρτη 19:00
Πέμπτη 20:00
Παρασκευή 21:00
Σάββατο 18:00 & 21:00
Κυριακή 19:00
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
