Τσαρούχης - Μόραλης: Τιμές ρεκόρ για έργα τους σε δημοπρασία του Οίκου Bonhams στο Παρίσι
Ξεπέρασε τα 3.650.000 ευρώ ο συνολικός τζίρος - Ποια άλλα έργα Ελλήνων καλλιτεχνών δημοπρατήθηκαν 

Ο περίφημος «Εσατζής» του Γιάννη Τσαρούχη, που πωλήθηκε στην τιμή των €508.400 - από τις υψηλότερες που έχει πιάσει ποτέ έργο του - ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της δημοπρασίας με ελληνικά έργα τέχνης που διοργάνωσε, προχθές, στο Παρίσι, ο Οίκος Bonhams σε συνεργασία με την Art Expertise.
O «Εσατζής» του Γιάννη Τσαρούχη
Η δημοπρασία αναδείχτηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα Greek Sales των τελευταίων 15 ετών καθώς εννέα στα δέκα έργα απέκτησαν νέους ιδιοκτήτες, σε τιμές που συχνά κυμάνθηκαν πολύ πάνω από τις υψηλές τιμές εκτίμησης, ενώ ο συνολικός τζίρος ξεπέρασε τα 3.650.000 ευρώ.
Το «Επιθαλάμιο» του Γιάννη Μόραλη

Το «Τοπίο της Ύδρας» του Χατζηκυριάκου-Γκίκα
Ανάμεσα στα έργα που δημοπρατήθηκαν συμπεριλαμβάνονταν επίσης το «Επιθαλάμιο» του Γιάννη Μόραλη που πωλήθηκε έναντι €381.400, το «Τοπίο της Ύδρας» του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα που εξαπλασίασε την αρχική τιμή εκτίμησης φτάνοντας τα €330.600, οι «Δίνες» του Γκίκα με €152.800, ο «Μάρκος Μπότσαρης» του Θεόφιλου με €127.400 και το δίπτυχο «Ερωτόκριτος και Πολύδωρος» του Τσαρούχη με €127.400. Υψηλές τιμές σημείωσαν επίσης έργα των Μπουζιάνη, Βολανάκη, Εγγονόπουλου και Ράλλη.
«Η νίκη των Ελλήνων στο Καρπενήσι» του Θεόφιλου
«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μετά από 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά συνεχίζουμε να προσφέρουμε έργα υψηλής ποιότητας με εξαιρετικό provenance, εκτενή βιβλιογραφία και τιμές που ενθαρρύνουν τη δημιουργία νέων συλλογών» σημείωσε η διευθύντρια της Art Expertise Τερψιχόρη Αγγελοπούλου.

