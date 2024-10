Dream Theater: Η κορυφαία μπάντα της progressive metal έρχεται στην Αθήνα για συναυλία

Κλείσιμο

Οι, η κορυφαία μπάντα τηςσκηνής, δεν θα μπορούσαν να μην συμπεριλάβουν την αγαπημένη τους Ελλάδα στους σταθμούς της περιοδείας τους για τα 40 χρόνια της μουσικής διαδρομής τους. Στιςλοιπόν θα βρεθούν στην, με την αυθεντική σύνθεσή τους, προκειμένου να δώσουν μιαστο πλαίσιο του φεστιβάλ, για να προσθέσουν μία ακόμη σελίδα στο ημερολόγιο των αναμνήσεών τους από την επαφή με το ελληνικό κοινό.Με την έναρξη της διαδρομής τους να τοποθετείται χρονικά το 1985, από τρεις φοιτητές του Μουσικού Κολεγίου Berklee, η αμερικανική μπάντα έχει καταφέρει μέσα σε αυτές τις τέσσερις δεκαετίες να κατακτήσει πολλές κορυφές. Έχουν πουλήσει πάνω από 15 εκ. δίσκους, έχουν κερδίσει ένα βραβείο Γκράμι (για το «The Alien»), έχουν κατακτήσει τα τσαρτς σε κάθε γωνιά του πλανήτη και, κυρίως, έχουν αναγνωριστεί ως το συγκρότημα που αναβάθμισε και καταξίωσε το progressive metal ως σημαντικότατο παρακλάδι του σκληρού ήχου.Το έργο τους χαρακτηρίζεται από τα ολοζώντανα στιχουργικά σενάρια, τις πολυεπίπεδες συνθέσεις, την συνειδητή ροπή στη δημιουργία μεγάλων σε διάρκεια συνθέσεων και τα μουσικά ξεσπάσματα που διαδέχονται εξαιρετικές μελωδίες, με συναισθηματική αμεσότητα.Η εντυπωσιακή δισκογραφία τους περιλαμβάνει κυκλοφορίες-σταθμούς στην ιστορία του heavy metal μεταξύ των οποίων τα , «Images And Words» (1992), «Awake» (1994), «Metropolis Pt. 2: Scenes From A Memory» (1999) και «Six Degrees of Inner Turbulence» (2002) κ.α.Και αν τα παραπάνω έφταναν και με το παραπάνω για να χαρακτηριστεί η επερχόμενη εμφάνισή τους στο Release Athens 2025 «πολυαναμενόμενη», οι Dream Theater επιστρέφουν αυτή τη φορά στη δισκογραφία έχοντας ξανά μαζί τους, μετά από σχεδόν 15 χρόνια, τον Mike Portnoy, ο οποίος πέρα από κορυφαίος ντράμερ και ιδρυτικό τους μέλος, έχει αποτελέσει κύριο συνθετικό γρανάζι της χρυσής εποχής της μπάντας.Το «Night Terror», το πρώτο δείγμα από το «Parasomnia», τον 16ο δίσκο της καριέρας τους, που περιμένουμε στις 7 Φεβρουαρίου 2025, ξεπέρασε το 1εκ. streams το πρώτο εικοσιτετράωρο της κυκλοφορίας του και προκάλεσε φρενίτιδα στους φανατικούς οπαδούς τους που ετοιμάζονται να γιορτάσουν μαζί τους τέσσερις δεκαετίες απίστευτης έντασης και δημιουργικότητας.Η διάθεση τωνξεκινάει την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου, στις 12:00.