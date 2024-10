O Τραμπ θέλει τον Κατσιματίδη υποψήφιο δήμαρχο Νέας Υόρκης απέναντι στον Ερικ Ανταμς που έπαιρνε τα «δωράκια» από την Τουρκία

O Τζον Κατσιματίδης με τη σύζυγό του Μάργκο Βοντερσάαρ και τον διάδοχο στις επιχειρήσεις υιό του, Τζον Τζούνιορ

Η εκρηκτική Αντρια, κόρη του Τζον Κατσιματίδη, είναι πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων του Μανχάταν από το 2017

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ερικ Ανταμς βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για ύποπτες σχέσεις και συναλλαγές με την οικογένεια Ερντογάν

Πιστεύει ακράδαντα ότι ο Τραμπ είναι ο πιο κατάλληλος επόμενος πρόεδρος, βασιζόμενος στην προηγούμενη θητεία του.Στις δεκάδες φωτογραφίες, από πολλούς Αμερικανούς προέδρους μέχρι τους αείμνηστουςκαι Φιντέλ Κάστρο, στο τεράστιο χολ του σπιτιού του, υπάρχει η απόδειξη της ευρύτερης ισχυρής πολιτικής επιρροής του.Η εβδομαδιαία ραδιοφωνική του εκπομπή «Cats and Cosby», στον ιδιόκτητο σταθμό του 77WABC, σπάει ρεκόρ ακροαματικότητας. Από τα μικρόφωνα έχουν περάσει ο Κλίντον, ο Ομπάμα και φυσικά ο Τραμπ - όχι όμως και ο Μπάιντεν. Το 2021 συζήτησε και την εξαγορά του CNN, ενώ παλαιότερα είχε επιχειρήσει, χωρίς επιτυχία πάλι, να αγοράσει την «Daily News».Για τον Τζον Κατσιματίδη υπέρτατη αξία ζωής είναι η αγάπη και η προσφορά προς την πατρίδα. Προτάσσει μεν τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου μεγάλωσε και μεγαλουργεί, συμπεριλαμβάνει όμως πάντοτε και τη γενέτειρα Ελλάδα. Συγχρόνως, την ηθική του πυξίδα σηματοδοτεί αφενός η πίστη στην ορθοδοξία, είναι βαθύτατα θρήσκος, έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Αρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αφετέρου ο θεσμός της οικογένειας.Στο πλευρό του εδώ και 36 χρόνια βρίσκετα η -δεύτερη- σύζυγός του Μάργκο Κατσιματίδη, γεννημένη στην. Μια σπουδαία προσωπικότητα. Σε ηλικία μόλις 12 ετών ήταν το νεότερο άτομο που προσκλήθηκε να χορέψει με το διάσημο Μπαλέτο Μπολσόι. Εφυγε για τη Νέα Υόρκη το 1971 με στόχο μια καριέρα στον χορό, σπούδασε μπαλέτο έχοντας έναν διάσημο Ρώσο εκπαιδευτή και εμφανίστηκε σε πολλές θεατρικές παραγωγές. Ενας τραυματισμός, ωστόσο, την οδήγησε να διοχετεύσει τελικά το δημιουργικό ταλέντο και την ενέργειά της σε άλλες κατευθύνσεις. Το 1973 η Μάργκο Βοντερσάαρ έγινε γραμματέας στη νεοεμφανιζόμενη τότε εταιρεία Red Apple Supermarkets. Αυτό καθόρισε την καριέρα, αλλά και την προσωπική της ζωή, καθώς παντρεύτηκε τελικά τον ιδιοκτήτη της εταιρείας Τζον Κατσιματίδη.Το 1984 ίδρυσε την MCV Advertising Associates, διαφημιστική εταιρεία που ειδικεύεται στην έντυπη διαφήμιση. Μαζί με τον Τζον είναι συνεκδότες της «Hellenic Times», της μεγαλύτερης αγγλόφωνης ελληνοαμερικανικής εφημερίδας. Το Ταμείο Υποτροφιών της, με κινητήρια δύναμη τη Μάργκο, συγκεντρώνει κεφάλαια από το 1989, διοργανώνοντας, μεταξύ άλλων, το μεγαλύτερο ελληνοαμερικανικό δείπνο-γκαλά στη χώρα. Εχει παραχωρήσει πάνω από 2 εκατ. δολάρια σε υποτροφίες, σε 800 φοιτητές ελληνοαμερικανικής καταγωγής.Ο Τζον Κατσιματίδης τζούνιορ είναι ο διάδοχος στο τιμόνι της Red Apple Group. Απόφοιτος του New York University Stern School of Business, με πτυχίο στα χρηματοοικονομικά. Δουλεύει από τα 18 του στον όμιλο, όντας φοιτητής. Πριν από την προαγωγή ήταν ο επικεφαλής επενδύσεων της εταιρείας, με αρμοδιότητα τις πολλαπλές εξαγορές της. Για το πώς μεγάλωσε, περιγράφει χαρακτηριστικά ότι «κάθε Κυριακή ο πατέρας μου έπαιρνε εμένα και την αδερφή μου στα σούπερ μάρκετ για να μας μάθει το merchandising».Πριν από λίγες μέρες ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την αγαπημένη του Μέγκαν, με την οποία περιμένουν το πρώτο τους παιδί. Θα ονομαστεί, επίσης, Τζον Κατσιματίδης ΙΙΙ. Η τελετή έγινε σε στενό κύκλο στον Αρχιεπισκοπικό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Τριάδας, στην 74η οδό της Νέας Υόρκης.Λίγες ημέρες πριν, η οικογένεια είχε κάνει μια ανοιχτή δεξίωση για το γεγονός. Ανάμεσα στους καλεσμένους οι επιχειρηματίες Μάικλ Ψαρρός, Γιάννης Παγιάβλας και ο γιατρός Πήτερ Μίχαλος. Μετά την τελετή, ακολούθησε γαμήλια δεξίωση στο ξενοδοχείο «Pierre» στην 5η λεωφόρο του, δίπλα στο Central Park.Πολύπλευρη προσωπικότητα, η μόλις 33 ετών Αντρια δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά στον όμιλο, ως διευθύντρια της Red Apple Real Estate και CEO της Gristedes. Αποφοίτησε από το Stern School of Business του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακό σε Πολιτικές Επιστήμες και Επικοινωνία.Επιπλέον, είχε προλάβει, μόλις στα 20 της να παντρευτεί τον εγγονό του, Κρίστοφερ Νίξον-Κοξ. Γνωρίστηκαν το 2008, όταν εκείνος εργαζόταν στην καμπάνια του υποψήφιου για την προεδρία Τζον Μακέιν.Ο μυθικός γάμος τους αποτέλεσε το κοσμικό γεγονός του 2011, για το κόστος του, που ξεπέρασε το 1 εκατ. δολάρια, με μια υπερχλιδάτη δεξίωση στο ξενοδοχείο «Γουόλντορφ Αστόρια», όπως και για τη συγκέντρωση πρωτοφανούς επιχειρηματικής και πολιτικής δύναμης πυρός. Μεταξύ των 700 και πλέον καλεσμένων, η, ο αείμνηστος Χένρι Κίσινγκερ, ο Τζον Κέρι κ.ά. Ομως δεν στέριωσε. Οπως θυελλωδώς συνέβη, έτσι σαν κεραυνός προέκυψε και η ανακοίνωση του χωρισμού τους. Διατηρούν πάντως άριστες σχέσεις. Η Αντρια τον θεωρεί τον καλύτερο φίλο της.Νωρίτερα φέτος, ανήμερα του, η Αντρια δημοσιοποίησε μέσω Instagram τη σχέση της με τον 47χρονο Μάριο Μαξ Σάουμπουργκ Λίμπε, αναρτώντας φωτογραφία τους με φόντο τον Πύργο του Αϊφελ. Τον γνώρισε πέρυσι τον Σεπτέμβριο στα εγκαίνια του εστιατορίου «Rampoldi New York» στο Μανχάταν, σύμφωνα με την Page Six. Ο Μάριο Μαξ, του οποίου την πριγκιπική ιδιότητα/βασιλική καταγωγή αμφισβητούν έντονα τα βρετανικά έντυπα, έχει εμφανιστεί στο γερμανικό «Big Brother» και στην Αμερική στις εκπομπές του Bravo TV «The Real Housewives of Beverly Hills» και «Millionaire Matchmaker» αναζητώντας σύζυγο! Ούτε κι αυτή η σχέση ρίζωσε τελικά. Το ζευγάρι χώρισε τον Ιούνιο, με την Αντρια να δηλώνει απλά στο Page Six ότι «πήραμε χωριστούς δρόμους» χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.Η Αντρια γνωρίζει από παιδί το. «Τον γνωρίζω μέσα από τον κόσμο των κτηματομεσιτών και των φιλανθρωπικών εκδηλώσεων. Νομίζω ότι ο κόσμος τον μισεί, γιατί τα ΜΜΕ τού λένε να τον μισεί. Η Μελάνια έχει απίστευτη φινέτσα και φανταστική παρουσία», λέει χαρακτηριστικά.Ο 64χρονος Ερικ Ανταμς κατηγορείται από τους εισαγγελείς του Μανχάταν για το ότι ως δήμαρχος του Μπρούκλιν δέχτηκε δώρα άνω των 100.000 δολαρίων από Τούρκους ιθύνοντες. Αυτά περιλάμβαναν αναβάθμιση της θέσης του στην Turkish Airlines και σουίτα σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης, στα συχνά ταξίδια του εκεί. Αντάλλαγμα για να πιέσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης να επιτρέψει το φθινόπωρο του 2021 τα εγκαίνια του περιβόητου «Τουρκικού Σπιτιού» (Türkevi) από τον Ερντογάν, παρότι το σύστημα πυρόσβεσης δεν είχε νόμιμη άδεια. Ουρανοξύστης 36 ορόφων, απέναντι από εκείνον του ΟΗΕ, κόστους 300 εκατ. δολαρίων, στεγάζει το τουρκικό προξενείο και την αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Εθνη.Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία δήμαρχος της Νέας Υόρκης διώκεται ποινικά. Το FBI τον ερεύνησε επί μήνες για υποψίες σχετικά με τη χρηματοδότηση της εκστρατείας του το 2021. Κατάσχεσε μάλιστα, αιφνιδίως, σε δημόσια θέα, τις ηλεκτρονικές συσκευές του. Το 57 σελίδων κατηγορητήριο περιγράφει ένα σχέδιο με αφετηρία το 2014. Είναι βαρύ. Αναφέρει πράξεις ηλεκτρονικής απάτης, παράνομη προσέλκυση εισφορών για την εκστρατεία του από αλλοδαπό και αποδοχή δωροδοκιών από Τούρκο αξιωματούχο. Αλλά και ότι ο Ανταμς συνέχισε τις ύποπτες συναλλαγές και αφότου έγινε δήμαρχος.Ο ίδιος διατρανώνει την λατρεία του για την Τουρκία. Δημόσια καυχάται για το ότι ως δήμαρχος την έχει επισκεφτεί επτά φορές, ενώ είχε δηλώσει πως σχεδίαζε την αγορά ακινήτου στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να έλαβε δωρεές μεταξύ 2018-2021 και από το ίδρυμα Turken που ίδρυσε ο. Κατά την τουρκική αντιπολίτευση, όχημα της οικογένειας Ερντογάν διοχέτευσης χρημάτων εκτός χώρας.Υποστηρίζει πως οι κατηγορίες αποτελούν πολιτική στοχοποίησή του λόγω της κριτικής του στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν. Δηλώνει ότι θα αποδείξει την αθωότητά του και εξομοιώνει τη δίωξή του με εκείνες του Τραμπ και του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ. Η κυβέρνηση Μπάιντεν απέρριψε κατηγορηματικά τα περί πολιτικής στοχοποίησης.Φωτογραφία: AFP / Visual Hellas