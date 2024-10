76η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης: Ανοίγει σήμερα τις πύλες της με δυναμική ελληνική συμμετοχή

Με 60 εκδότες, πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, 5 συγγραφείς, περισσότερες από 750 εκδόσεις στα ελληνικά και άλλες γλώσσες, και με έμφαση στη δικτύωση και τη μετάφραση της ελληνικής λογοτεχνίας συμμετέχει η Ελλάδα στην φετινήπου ανοίγει σήμερα τις πύλες της και θα διαρκέσει έως τις 20 Οκτωβρίου.Μετά την πράσφατη, επιτυχημένη παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου LIBER στη Βαρκελώνη, στις αρχές του μήνα σειρά έχει η Γερμανία και η Φρανκφούρτη που φιλοξενεί κάθε χρόνο την σημαντικότερη και μεγαλύτερη διεθνή έκθεση βιβλίου στην Ευρώπη. Πέρυσι εκπροσωπήθηκαν συνολικά 4.000 εκθέτες, από 95 χώρες. Φέτος, η έκθεση, με επίσημη προσκεκλημένη την Ιταλία.Ο νεοσύστατος Οργανισμός του υπουργείου Πολιτισμού, το(ΕΛΙΒΙΠ) παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Ελληνικό Περίπτερο όπου θα παρουσιαστούν και τα βιβλία που εκδόθηκαν σε άλλες γλώσσες, στο πλαίσιο της πλατφόρμας GreekLit που χρηματοδοτεί το Υπουργείου Πολιτισμού με πόρους του ταμείου Ανάκαμψης για μεταφράσεις τίτλων, κάθε κατηγορίας της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής.Στις εκδηλώσεις της 76ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου της θα δώσουν το παρών ο πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού, Νίκος Μπακουνάκης, οι δημιουργοί Εύη Γεροκώστα, Διονύσης Καψάλης, Ιωάννα Μπουραζοπούλου, Γιάννης Παλαβός και Μαρία Στέφωση, αλλά και ο μεταφραστής του Γιάννη Παλαβού στα γερμανικά, Νίκος Καΐσας, ο δημοσιογράφος και επιμελητής εκδόσεων Γρηγόρης Μπέκος, η Σίσσυ Παπαθανασίου, διευθύντρια Γραμμάτων του ΥΠΠΟ, ο Γεώργιος Περράκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμμάτων και Βιβλίου ΥΠΠΟ, ο Μίλτος Πεχλιβάνος, καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο (Freie Universität) του Βερολίνου, διευθυντής του Κέντρου Νέου Ελληνισμού (CeMoG), η Ζυράννα Στόικου και ο Dr. Marco Hillemann, επιστημονικοί συνεργάτες του Κέντρου Νέου Ελληνισμού και η Νόπη Χατζηγεωργίου, συντονίστρια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης.Το πρόγραμμα εκδηλώσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συναντήσεις δικτύωσης με τη συμμετοχή 30 επαγγελματιών από 22 χώρες και παρουσίαση του 3ου προγράμματος υποτροφιών (TBF Fellowship) της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, συμμετοχή της Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Μεταφραστικού Δικτύου ENLIT (European Network for Literary Translation), του οποίου είναι μέλος με το GreekLit, συζήτηση με ανερχόμενους σχεδιαστές βιβλίων από την Ελλάδα με αφορμή το Βραβείο Νέων Σχεδιαστών Βιβλίων 2024, σε συνεργασία με το Goethe-Institut, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, τα Ελληνικά Βραβεία Γραφιστικής και Εικονογράφησης, το Ίδρυμα Buchkunst και τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης, παρουσίαση λευκώματος με 52 «μυθικά» σχολεία, νησίδες του ελληνικού πολιτισμού, που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν από τα μέσα του 19ου έως τις αρχές 20ού αιώνα στα μεγάλα αστικά κέντρα στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και εκδηλώσεις για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία με τη συμμετοχή βραβευμένων δημιουργών σε συνεργασία με το Κέντρο Νέου Ελληνισμού του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου και τις εκδόσεις Romiosini, εκπαιδευτικά προγράμματα φιλαναγνωσίας με δράσεις για μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού, του Γυμνασίου και του Λυκείου και «παραστάσεις αφήγησης» (storytelling performance) με ιστορίες Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, κ.ά.Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τόσο στους χώρους της έκθεσης όσο και σε εμβληματικά τοπόσημα της πόλης, όπως το Café Laumer, ιστορικό καφέ και αγαπημένο στέκι συγγραφέων και φιλοσόφων, το βιβλιοπωλείο Buchhandlung Weltenleser που εδώ και χρόνια φιλοξενεί και προβάλλει επιλεγμένους τίτλους της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας και διακεκριμένους δημιουργούς, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Φρανκφούρτης.O υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, θα συνοδεύσει την εθνική αποστολή και θα απευθύνει χαιρετισμό σε κεντρικές εκδηλώσεις.17:00-18:30Τελετή εγκαινίων της 76ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Φρανκφούρτης.ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUROPÄISCHE SCHULE FRANKFURT, Praunheimer Weg 126, D-60439 Frankfurt am Main)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας με τη συγγραφέα Εύη Γεροκώστα• 11:10-12:45: «Σημάδια». Εργαστήριο Φιλαναγνωσίας για εφήβους.• 13:40-15:15:«Εξωπλάσματα». Παράσταση αφήγησης με ιστορίες για εφήβους από έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων.STIFTUNG BUCHKUNST STAND, HALL 3.1 no. K97, 14:00-14:30Συζήτηση με ανερχόμενους σχεδιαστές βιβλίων από την Ελλάδα. Γνωρίστε τον Έλληνα σχεδιαστή Jason Faulter (Ορέστης Μαυρουδής), νικητή του Βραβείου Νέων Σχεδιαστών Βιβλίων 2024 για το βιβλίο “Günther Kaufmann, Polys Peslikas”.Διοργάνωση: Goethe-Institut / Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού / ΕΒΓΕ / Stiftung Buchkunst / Frankfurter BuchmesseΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, 16:30Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2025: Open call. Συναντήσεις δικτύωσης με επαγγελματίες από τον εκδοτικό χώρο. Παρουσίαση του 3ου προγράμματος υποτροφιών της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης (TBF Fellowship) από τη Νόπη Χατζηγεωργίου, συντονίστρια της ΔΕΒΘ, και του προγράμματος επιδότησης μεταφράσεων GreekLit από τον Νίκο Μπακουνάκη, πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού.Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Ιάσων Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας.Διοργάνωση: Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης / Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και ΠολιτισμούΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, 17:00Ελληνικά Γράμματα και ΓεύσειςΚοκτέιλΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, 11:00Συνάντηση με θέμα τους Σύγχρονους Έλληνες ΣυγγραφείςΗ συγγραφέας Ιωάννα Μπουραζοπούλου συνομιλεί με τον δημοσιογράφο και επιμελητή εκδόσεων Γρηγόρη Μπέκο. Προλογίζει ο Γεώργιος Περράκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Γραμμάτων και Βιβλίου, Υπουργείο Πολιτισμού.ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUROPÄISCHE SCHULE FRANKFURT, Praunheimer Weg 126, D-60439 Frankfurt am Main)Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας με τη συγγραφέα Εύη Γεροκώστα• 08:45-09:45: «Ακολούθα με!» Παράσταση αφήγησης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Θα ακουστούν ιστορίες Ελλήνων και ξένων συγγραφέων.• 10:30-12:00: «Χρατς… στις λέξεις και στις εικόνες». Εργαστήριο για παιδιά του Δημοτικού.CAFÉ LAUMER (Bockenheimer Landstraße 67. 60325 Frankfurt), 17:30-19:00Παρουσίαση του Λευκώματος «Σχολείων εγκώμιον. Από την Κωνσταντινούπολη στην Οδησσό και στην Τραπεζούντα, από τη Σμύρνη στο Αργυρόκαστρο και στην Αλεξάνδρεια».Η επιμελήτρια και φωτογράφος του τόμου Μαρία Στέφωση συνομιλεί με τη Σίσσυ Παπαθανασίου, ιστορικό, μεταφράστρια, δραματουργό, διευθύντρια Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού.Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Ιάσων Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, 11:00Συνάντηση με θέμα τους Σύγχρονους Έλληνες ΣυγγραφείςΟ ποιητής Διονύσης Καψάλης (Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων, Κρατικό Βραβείο Ποίησης, Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης) συνομιλεί με τον Μίλτο Πεχλιβάνο, καθηγητή Νεοελληνικών Σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο (Freie Universität) του Βερολίνου, διευθυντή του Κέντρου Νέου Ελληνισμού (CeMoG).ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, 11:00Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας με τη συγγραφέα Εύη Γεροκώστα.«Πέτρες που μιλούν και παραμύθια λένε». Παράσταση αφήγησης με ιστορίες Ελλήνων και ξένων συγγραφέων.ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ BUCHHANDLUNG WELTENLESER (Oeder Weg 40, 60318 Frankfurt am Main), 19:00Σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία στις εκδόσεις Romiosini / CeMoG, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου– Παρουσίαση των βιβλίων «Αλεξάνδρα Δεληγιώργη, Γράμμα προς τον Χέρμαν Μπροχ, Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2024» και «Μισέλ Φάις, Γράμμα προς Φραντς Κάφκα, Χειμώνας 2020-2021» από τον Dr. Marco Hillemann.– Ο συγγραφέας Γιάννης Παλαβός συνομιλεί με τον μεταφραστή του στα γερμανικά, Νίκο Καΐσα, με αφορμή τη γερμανική έκδοση του έργου του, «Αστείο» («Scherz», εκδόσεις Romiosini).Συντονίζουν η Ζυράννα Στόικου και ο Dr. Marco Hillemann, επιστημονικοί συνεργάτες του Κέντρου Νέου Ελληνισμού (CeMoG).