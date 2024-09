Στεφανία Γουλιώτη: Πρωταγωνιστεί σε μια 24ωρη παράσταση - πείραμα στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Κλείσιμο

Με ένα διεθνώς καταξιωμένο θεατρικό, κοινωνιολογικό και ψυχολογικό πείραμα, μια εμπειρία ζωντανού κινηματογράφου, που διαρκεί 24 ώρες και έχει συνεπάρει το κοινό σε Νέα Υόρκη, Σίδνεϋ, το Λονδίνο, Άμστερνταμ, Βαρκελώνη, Ταϊβάν και Τορόντο, ανοίγει η αυλαία της νέας καλλιτεχνικής περιόδου στη. Ο λόγος για την παράσταση «» των ανερχόμενων Αυστραλών δημιουργών Nat Randall και Anna Breckon, που θα παρουσιαστεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, με τηνως κύρια ερμηνεύτρια να δοκιμάζει, μαζί το κοινό, τις αντοχές της στον 24ωρο αυτό μαραθώνιο.Κεντρική φιγούρα της παράστασης είναι η Βιρτζίνια. Τη γνωρίζουμε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον εραστή της, Μόρτι, που πραγματοποιείται μέσα σε ένα κουτί, με την κάμερα να καταγράφει, σε live χρόνο, κάθε λεπτομέρεια της αλληλεπίδρασής τους. Η σκηνή επαναλαμβάνεται 100 φορές, κάθε φορά με έναν καινούριο παρτενέρ για τη Βιρτζίνια, αναγκάζοντας την ηθοποιό να ανταποκριθεί με ταχύτατα αντανακλαστικά.Επαγγελματίες, ερασιτέχνες ηθοποιοί αλλά και καθημερινοί άνθρωποι που ανταποκρίθηκαν σε open call παρελαύνουν στην Κεντρική Σκηνή περίπου για 8 λεπτά ο καθένας.Η Στεφανία Γουλιώτη παίζει την ίδια σκηνή με άνδρες ή μη δυαδικά και queer άτομα, διαφορετικής ηλικίας, ιθαγένειας και επαγγέλματος, ενώ η κάθε σκηνή καταγράφεται με κάμερα και προβάλλεται ζωντανά παράλληλα με την παράσταση. Οι παρτενέρ της δεν είναι απαραίτητα ηθοποιοί και δεν έχει προηγηθεί καμία πρόβα. Τα πάντα στηρίζονται στην έκπληξη της στιγμής. Κι ενώ η πλοκή της σκηνής είναι σταθερή, η εκτέλεσή της δεν είναι ποτέ η ίδια με την προηγούμενη ή την επόμενη, καθώς οι δυναμικές αλλάζουν και η χημεία κάθε νέου ζευγαριού αποκαλύπτει την ομορφιά και την πολυπλοκότητα των ανθρώπινων σχέσεων, ηλεκτρίζοντας τη σκηνή και την πλατεία. Οι μηχανισμοί της έμφυλης εξουσίας και των ανδρικών προνομίων παρελαύνουν μπροστά από τα μάτια μας.Η σκηνή προσφέρει μια ευρεία άποψη της δράσης, ενώ παράλληλα ένα επιτελείο κινηματογραφιστών, που τα μέλη του αυτοπροσδιορίζονται ως θηλυκότητες και μη δυαδικά άτομα, καταγράφει, επεξεργάζεται ζωντανά και προβάλλει στην οθόνη του σκηνικού κοντινά πλάνα των ερμηνευτών, δίνοντας στο κοινό πρόσβαση στις λεπτές μεταβολές της συναισθηματικής τους έκφρασης. Το κοινό μπορεί να παρακολουθεί μόνο τη σκηνή, μόνο την οθόνη ή να επιλέγει ανάμεσα στη φιλμαρισμένη και τη ζωντανή δράση.Οι δημιουργοί Nat Randall και Anna Breckon αναφέρουν για το έργο: «Το The Second Woman δεν μοιάζει με θεατρικό έργο ή αφηγηματική παραγωγή. Αν και το σενάριο βασίζεται σε μια αφηγηματική κατάσταση, η δραματουργία της σκηνής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πραγματική αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων που δεν γνωρίζονται εκ των προτέρων. Το σενάριο λειτουργεί για να δημιουργήσει καταστάσεις μεταξύ του συμμετέχοντος και της ηθοποιού. Οι καταστάσεις αυτές παράγουν μια σειρά από σχέσεις/συναισθήματα: αμηχανία και άγχος, χαρά και σύνδεση, θυμό και απογοήτευση, ερωτική οικειότητα. Η πολιτική και συναισθηματική βαρύτητα του The Second Woman έγκειται στην ικανότητα της παράστασης να καταδεικνύει τους λεπτούς τρόπους με τους οποίους η εξουσία λειτουργεί στο επίπεδο της καθημερινής συναισθηματικής εμπειρίας και της τυπικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης».Για την εκδοχή σε κάθε χώρα σημειώνουν: «Δεν είχαμε ιδέα πώς θα επηρέαζε το έργο μια αλλαγή στο πολιτισμικό πλαίσιο – στην προκειμένη περίπτωση, μια διαφορετική πόλη και φεστιβάλ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το The Second Woman δεν υπάρχει πριν από τη στιγμή της παρουσίασής του. Δημιουργείται κάθε φορά εξαρχής, κουβαλώντας μαζί μια σειρά από ενδεχόμενα στοιχεία, τα οποία μπορεί κανείς να επιμεληθεί και να διαχειριστεί, αλλά ποτέ να τα ελέγξει πλήρως».Η παράσταση ξεκινά στις 16.00 και διαρκεί 24 ώρες με 15λεπτα διαλείμματα για την ερμηνεύτρια και το συνεργείο ανά 2 ώρες. Από τις 20:00 έως τις 22:00 παρουσιαστεί με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.