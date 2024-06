Όσκαρ: Υπό εξέταση η αντικατάσταση των βραβείων ανδρικού και γυναικείου ρόλου με κατηγορία ουδέτερου φύλου

Κλείσιμο

Μια μεγάλη και αμφιλεγόμενη αλλαγή ενδέχεται να δούμε σύντομα στα, αφού η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών εξετάζει το ενδεχόμενο αντικατάστασης των κατηγοριών Ά Ανδρικού Ρόλου και Α' Γυναικείου Ρόλου (Best Actor και Best Actress αντίστοιχα) με βραβεία ουδέτερου φύλου.Την ώρα που όλο και περισσότεροι οργανισμοί απονομής βραβείων υιοθετούν ουδέτερες ως προς το φύλο κατηγορίες, η Ακαδημία των Όσκαρ διερευνά την πιθανότητα να ακολουθήσει το παράδειγμά τους. Η διαδικασία αυτή ωστόσο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, όπως παραδέχτηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίαςσε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στο Variety.Όπως επισημαίνει σε σχετικό του δημοσίευμα τo, η τάση αυτή ξεκίνησε το 2012, όταν τα Grammys συγχώνευσαν τις καλύτερες φωνητικές ερμηνείες ποπ, κάντρι και R&B σε μία ενιαία ουδέτερη ως προς το φύλο. Έκτοτε, διάφορα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά βραβεία - συμπεριλαμβανομένων των MTV Movie & TV Awards, των Gotham Awards και των Independent Spirit Awards, έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν την ίδια οδό, μια απόφαση που άλλοι επικροτούν και άλλοι αποδοκιμάζουν.Στην περίπτωση των Όσκαρ, μια τόσο σημαντική αλλαγή στις κύριες κατηγορίες υποκριτικής της πιο δημοφιλούς απονομής βραβείων του κινηματογράφου είναι σίγουρα αξιοσημείωτη, δεδομένου ότι πρόκειται για τον θεσμό κινηματογραφικών βραβείων με τη μεγαλύτερη παγκόσμια προβολή.Ο Κρέιμερ δήλωσε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες τους οποίους πρέπει να εξετάσει η Ακαδημία προτού λάβει την τελική απόφαση. «Είναι μία από τις πολλές συζητήσεις σχετικά με το μέλλον των βραβείων και των Όσκαρ», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ακόμα διερευνούμε πώς θα έδειχνε κάτι τέτοιο».Η ιδέα των ουδέτερων ως προς το φύλο κατηγοριών έχει συγκεντρώσει την υποστήριξηκαλλιτεχνών (π.χ. Έμα Κόριν και Άσια Κέιτ Ντίλον) αλλά και ακτιβιστών που πιέζουν για ενίσχυση της συμπερίληψης στις κατηγορίες βραβείων.Το θέμα κέρδισε πρόσφατα την προσοχή της κοινής γνώμης όταν η, από τη σειρά του FX «Pose», έγινε η πρώτη ανοιχτά τρανς ηθοποιός που προτάθηκε σε κατηγορία πρωταγωνιστικής ερμηνείας στα Emmy.Υπάρχουν ωστόσο και πολλοί που αντιδρούν στο ενδεχόμενο να εφαρμοστεί αυτή η αλλαγή στα βραβεία Όσκαρ. Ο κριτικός κινηματογράφουκαι οι σταρκαι, μεταξύ άλλων, έχουν δηλώσει ότι, αν και υποστηρίζουν τη διαφορετικότητα, οι ουδέτερες ως προς το φύλο κατηγορίες θα έθεταν σε μειονεκτική θέση τις γυναίκες ηθοποιούς.«Έχουμε ήδη δει κατηγορίες χωρίς φύλο όπου κυρίως άνδρες συγκεντρώνουν τις υποψηφιότητες. Αυτό είναι προβληματικό για όσους καταμετρούν τους νικητές με βάση το φύλο», δήλωσε ο Τότο σε συνέντευξή του στους Washington Times το 2023.Ορισμένες γυναίκες υποψήφιες έχουν επίσης εκφράσει την ανησυχία τους ότι ένα «ενιαίο» βραβείο θα έθετε τους άνδρες σε σαφή πλεονεκτική θέση, δεδομένου ότι οι ρόλοι που είναι διαθέσιμοι για εκείνους είναι περισσότεροι αλλά και πιο πολυεπίπεδοι, όπως ανέφεραν σε σχετικό τους άρθρο οι New York Times.