Ποσειδώνια 2024: 24 έργα εμπνευσμένα από την Οδύσσεια στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά

Ηλίας Κοέν συνιστά ένα εντυπωσιακό οπτικό θέαμα, και την ίδια στιγμή δεν είναι λίγοι οι πίνακες-ραψωδίες στους οποίους αποτυπώνεται ο προβληματισμός και η αγωνία της Πηνελόπης όπως και η αποστροφή της προς μια νέα συνθήκη.

Ωδή σε διαχρονικές πανανθρώπινες αξίες, θίγει έννοιες που αδυνατούν να ξεθωριάσουν με την πάροδο του χρόνου. ΗΑρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά κι έκανε το ντεμπούτο της στο πλαίσιο έναρξης των Ποσειδωνίων , αποτελεί μία πρωτότυπη αφήγηση του ομηρικού έπους μέσα από 24 έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών.Μέσα από 24 ραψωδίες, που συνομιλούν με τις αρχαιότητες του μουσείου, η πίστη στον ανθρώπινο νου εναλάσσεται με την περιπετειώδη αναζήτηση και τα νήματα του χρόνου εμπλέκονται με τα νήματα της τέχνης.Συναισθήματα προσμονής, ελπίδας αλλά και νοσταλγίας, απώλειας, όλα αποτυπώνονται στον καμβά, τη στιγμή που ζωντανεύει μέσα από μία σύγχρονη οπτική αφήγηση η Οδύσσεια. Από τη φυγή του Οδυσσέα και την απόφαση της Πηνελόπης να μείνει δέσμια στην πίστη της επιστροφής, μέχρι την ασφυκτική διεκδίκηση από τους μνηστήρες, τα κύματα της αναμονής μέχρι την αποφυγή, η ιστορία όσα χρόνια κι εάν περάσουν έρχεται να φωτίσει προβληματισμούς, συναισθήματα και ιδανικά, αλώβητα στο χρόνο.«Έχοντας αντλήσει έμπνευση από τον ήρωα, τους υπόλοιπους χαρακτήρες, τα ταξίδια, τις περιπέτειες, τα βάσανα όπως και τη διαδρομή και την πνευματική ανάταση, οι καλλιτέχνες συνέθεσαν μία μοντέρνα έκδοση του μύθου: μία σύγχρονη οπτική απόλαυση που εγείρει όλα τα συναισθήματα» δήλωσε στην εισαγωγική τοποθέτησή της για την έκθεση η επιμελήτρια Μαριλένα Κουτσούκου.Ενδεικτικός του διαχρονικού στοιχείου της ιστορίας που παρουσιάζεται είναι ο επίλογος με τον οποίο συστήνει την έκθεση στο κοινό: «Παρόλο που γράφτηκε πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια πριν, η Οδύσσεια παραμένει επίκαιρη, αγγίζοντας ζητήματα και προβληματισμούς του σήμερα. Η ενδοσκοπική ματιά σε θέματα όπως η εμπειρία της μετανάστευσης, ο αντίκτυπος του πολέμου και η αναζήτηση του νοήματος και της ταυτότητας εξακολουθούν να αντηχούν στο κοινό σήμερα».Ανάμεσα στα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά, το ''Isleberg'' του πρίγκιπα Νικόλαου που ακουμπά στην ανάγκη της επιστροφής και της διαφυγής από τα βάσανα.Το έργο ''Colored Chain'' τουΣτα έργα της Eozen Agopian ''Shadows of the house in Nice'' και ''The visit of Alice'' κλείνει με έναν συμβολικό τρόπο η έκθεση-αφήγηση του ομηρικού έπους. Η ιστορία της Πηνελόπης που για να γλιτώσει από την πίεση υποσχέθηκε ότι θα διάλεγε σύζυγο όταν τελείωνε το σάβανο του Λαέρτη που ύφαινε για να είναι έτοιμο όταν εκείνος θα πέθαινε, αντικατοπρίζεται στα τελευταία έργα.Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Eozen Agopian, Χρίστος Ακορδαλίτης, Αντωνάκης, Pablo Benzo, Bea Bonafini, Elvire Bonduelle, The Callas (Λάκης και Άρης Ιωνάς), Βασίλης Γεροδήμος, Δημήτρης Γκέτσις, Sunna Hansdóttir, Νικομάχη Καρακωστάνογλου, Διονύσης Καβαλλιεράτος, Ηλίας Κοέν, Αριστείδης Λάππας, Ηλιοδώρα Μαργέλλου, Μαργαρίτα Μυρογιάννη, Ηλίας Παπαηλιάκης, Prince Nikolaos, Δαυίδ Σαμπεθάι, Σοφία Στεβή, Φίλιππος Θεοδωρίδης, Πάνος Τσαγκάρης.Η περιοδική έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30/09/2024 κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά. Η εκδήλωση της παρουσίασης της εικαστικής έκθεσης θα γίνει στις 27/06/2024 και ώρα 20:00.